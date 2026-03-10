Ezt várta az európai üzemanyagpiac: megújult a Mol-leány INA rijekai finomítója
Kritikus és kiemelten sérülékeny európai olaj- és üzemanyagpiaci helyzetben adták át a horvátországi INA olajtársaság közel 700 millió euróból felújított Rijekai Finomítóját. Ez volt az INA eddigi legnagyobb egyedi vállalkozása, de hatalmas súlyú vállalkozás volt anyavállalatának, a Molnak, és nagy jelentőségű volt Horvátország ipari projektjei számára is.
A fejlesztés leghangsúlyosabb (és legköltségesebb, 320 millió eurós) eleme a késleltetett kokszolóegység (DCU) építése volt, mert lehetővé tette, hogy adott mennyiségű kőolajból a korábbinál sokkal több értékes végterméket állítsanak elő, a folyamat során, végén visszamaradó koksz pedig a folyamattól elkülönülten keletkezzen. A DCU üzembe helyezésével az INA akár 30 százalékkal is növeli a dízel-, és mellette eltérő arányban más nagy értékű középpárlatok termelését. A hatékonyság javítása révén csökken a társaság, végső soron Horvátország termékimportigénye, ennek különösen a nyári turisztikai idény csúcsán van jelentősége.
A finomító 2027-től termel majd teljes kapacitással.
Benzinből Horvátország lényegében eddig sem szorult importra, mostantól a benzinnél sokkal fontosabb dízelből is csak minimális mértékben kell külföldről vásárolnia – ismertette az átadás előtti tájékoztatón Goran Plese, az INA downstream ügyvezető igazgatója.
A fejlesztés további eredményeként a finomító többféle kőolajat tud majd feldolgozni.
Rijekába jelenleg nyugat-afrikai és közel-keleti olaj érkezik, korábban kevés oroszországi is, de az utóbbi behozatalára már nincs mód az Oroszország elleni szankciók miatt. Ez azért is kiemelendő, mert az ország üzemanyagpiaca folyamatosan bővül: a benzinforgalom 2021 és 2025 között 28 százalékkal lett nagyobb, a dízel- 30 százalékkal. Az INA ellenőrzi a horvátországi benzinpiac 86-88 százalékát, és a dízelpiac 65 százalékát.
Javul a szomszédos országok üzemanyag-ellátása is. Az INA továbbra is a horvát piac és a kulcsfontosságú szomszédos országok – Bosznia-Hercegovina, Montenegró és Szlovénia – biztonságos és folyamatos kiszolgálására összpontosít.
A most zárult beruházáscsomag során épült egy új kikötő a tengerparti finomító számára, silók létesültek, zárttá tették a kokszszállító rendszert, és felépítették az ország legnagyobb transzformátorállomását az új komplexum megbízható áramellátása érdekében.
Bekerült az élmezőnybe a rijekai finomító
A fejlesztés révén a finomító összességében
- a régió egyik legfejlettebb technológiai létesítményévé vált,
- az energiát az eddiginél hatékonyabban használja,
- rugalmasabban képes feldolgozni a kőolajat,
- nagyobb arányban állíthat elő magas hozzáadott értékű termékeket.
- 2027-től pedig évi 4 millió tonna kőolaj feldolgozására lesz képes.
A felújított finomító a térségünkön áthaladó észak–déli ellátási folyosónak is kulcsfontosságú elemévé vált, egyben Európa versenyképes adriai finomítási központja lett, amely megfelel a rá vonatkozó összes uniós előírásnak.
Összedolgozhatnak a Mol finomítói
A beruházás régiós jelentősége kapcsán Pulay Krisztián, a Mol csoport finomításért (downstream), termelésért és fejlesztésért felelős ügyvezető igazgatója felvázolta azokat az előnyöket, amelyek a Mol finomítóinak együttműködéséből fakadnak. A társaságnak a rijekai mellett Százhalombattán és Pozsonyban van hasonló létesítménye, és folyamatban van a szerbiai NIS társaság pancsovai feldolgozója többségének a megvásárlása. Ilyen előny a közös, összehangolt és rugalmas beszerzés lehetősége, a kooperáció a termékek tárolásában és készletezésében, illetve annak kihasználása, hogy az érintett finomítók eltérő konfigurációkban dolgozhatnak. Orosz eredetű olajra a rijekai finomítónak nem lesz szüksége az igazgató egyik válasza szerint.
Szabó Szabolcs, a Mol csoport Downstream értékláncmenedzsment ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a közel-keleti események és a vezetékes olaj szállításának blokkolása ellenére a Mol csoport olajellátása megoldott. Jelenleg is érkeznek alternatív szállítmányok a horvátországi Omisalj kikötőjébe, ahogy folyamatban van tengeri szállítású orosz olaj beszerzése is. A Mol arra vár, hogy a vezetéküzemeltető Janaf, eleget téve a nemzetközi előírásoknak és szerződéses kötelezettségének, továbbítsa az orosz olajat Százhalombatta és Pozsony felé az Adria-vezetéken.
Tartogat még meglepetéseket a rijekai finomító
A rijekai finomító modernizációja egy hosszú távú beruházási ciklus része, amelyben az INA és a Mol csoport az elmúlt 12 évben több mint 1,3 milliárd eurót fektetett a finomítói és logisztikai infrastruktúra korszerűsítésébe. A fejlesztések folytatódnak: jelenleg 16 beruházáson dolgoznak a telephelyen. Ezek közé tartozik két további energiahatékonyság-növelő beruházás, valamint az év végére lezáruló, a fenti, közel 700 millió euróba tartozó, 61 millió euróba kerülő zöldhidrogén- és napenergiaprojekt. A létesítmény elemei egy
- 11 megawattos naperőmű, amely Horvátországban a legnagyobb,
- és egy évi mintegy 1500 tonna kapacitású zöldhidrogénüzem.
A zöldhidrogént a közlekedésnek és az iparnak kívánja majd eladni az INA.