Ezt várta az európai üzemanyagpiac: megújult a Mol-leány INA rijekai finomítója

Kritikus és kiemelten sérülékeny európai olaj- és üzemanyagpiaci helyzetben adták át a horvátországi INA olajtársaság közel 700 millió euróból felújított Rijekai Finomítóját. Ez volt az INA eddigi legnagyobb egyedi vállalkozása, de hatalmas súlyú vállalkozás volt anyavállalatának, a Molnak, és nagy jelentőségű volt Horvátország ipari projektjei számára is.

Ontja majd a piacra a dízelt a Rijekai Finomító / Fotó: Mol

A fejlesztés leghangsúlyosabb (és legköltségesebb, 320 millió eurós) eleme a késleltetett kokszolóegység (DCU) építése volt, mert lehetővé tette, hogy adott mennyiségű kőolajból a korábbinál sokkal több értékes végterméket állítsanak elő, a folyamat során, végén visszamaradó koksz pedig a folyamattól elkülönülten keletkezzen. A DCU üzembe helyezésével az INA akár 30 százalékkal is növeli a dízel-, és mellette eltérő arányban más nagy értékű középpárlatok termelését. A hatékonyság javítása révén csökken a társaság, végső soron Horvátország termékimportigénye, ennek különösen a nyári turisztikai idény csúcsán van jelentősége.

A finomító 2027-től termel majd teljes kapacitással.

Benzinből Horvátország lényegében eddig sem szorult importra, mostantól a benzinnél sokkal fontosabb dízelből is csak minimális mértékben kell külföldről vásárolnia – ismertette az átadás előtti tájékoztatón Goran Plese, az INA downstream ügyvezető igazgatója.

A fejlesztés további eredményeként a finomító többféle kőolajat tud majd feldolgozni.

Rijekába jelenleg nyugat-afrikai és közel-keleti olaj érkezik, korábban kevés oroszországi is, de az utóbbi behozatalára már nincs mód az Oroszország elleni szankciók miatt. Ez azért is kiemelendő, mert az ország üzemanyagpiaca folyamatosan bővül: a benzinforgalom 2021 és 2025 között 28 százalékkal lett nagyobb, a dízel- 30 százalékkal. Az INA ellenőrzi a horvátországi benzinpiac 86-88 százalékát, és a dízelpiac 65 százalékát.

Javul a szomszédos országok üzemanyag-ellátása is. Az INA továbbra is a horvát piac és a kulcsfontosságú szomszédos országok – Bosznia-Hercegovina, Montenegró és Szlovénia – biztonságos és folyamatos kiszolgálására összpontosít.