Vlagyimir Putyin elnök átadta amerikai kollégájának, Donald Trumpnak az iráni válság megoldására vonatkozó javaslatait – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a vezetők tegnapi megbeszéléseit kommentálva.

Vlagyimir Putyin orosz elnök (balra) és Donald Trump amerikai elnök az iráni háború lehetséges megoldásairól beszélgettek / Fotó: AFP

Mi lenne, ha egyszerűen abbahagynák a háborút Iránban?

„Jelenleg nincs lehetőség a részletek kifejtésére, és nincs is szándék erre. Az elnök továbbította ezeket a javaslatokat tárgyalópartnerének. Meglátjuk, hogyan alakul a jóváhagyási folyamat” – válaszolta a moszkvai kezdeményezés tartalmára vonatkozó kérdésre.

A RIA Novosztyi jelentése szerint Putyin közel-keleti konfliktus lezárására vonatkozó javaslatai

továbbra is napirenden vannak.

Oroszország kész elősegíteni a békefolyamatot, de ehhez számos féllel koordinációra van szükség. Peszkov pontosította, hogy az orosz olajra kivetett szankciók feloldásának témáját a beszélgetés során nem vitatták meg részletesen. A Fehér Ház döntését, miszerint feloldanak bizonyos országokkal szembeni korlátozásokat, a globális piacok helyzetének stabilizálására irányuló erőfeszítéseknek tulajdonította.

India is bekopogott a Kreml ajtaján

Alig kapták meg az ideiglenes mentességet az amerikai szankciók alól az iráni háború árnyékában, az indiai finomítók rögtön felvásároltak minden orosz olajat, amire csak rátehették a kezüket. Vlagyimir Putyin orosz elnök dörzsölheti a tenyerét, hiszen mintegy 30 millió hordónyi orosz olaj talált gazdára, ami korábban az amerikai szankciók miatt kényszerűen rostokolt a tengereken, nemegyszer közel az indiai partokhoz. Az amerikaiak felmentést adtak a szankciók alól, rengeteg olaj talált így gazdára.

Az amerikaiak olyan orosz olajra és olajtermékre adtak mentességet, amelyet még március 5. előtt rakodtak tankerekre, és amelyek Indiába érkeztek, egy indiai vállalathoz. Így aztán

számos tanker, amely korábban nem talált vevőt a dél-ázsiai országban, és már másfelé vette az irányt, most mégis visszafordult a szubkontinens felé.

India hagyományosan nem vásárolt jelentős mennyiségű olajat, ám ez megváltozott az orosz–ukrán háború kitörése után az oroszok által kényszerűségből kínált diszkont mellett. Tavaly azonban ez már kiváltotta Donald Trump amerikai elnök haragját, aki ugyan az orosz olajat nem sújtotta szankciókkal, de a két legnagyobb orosz olajvállalatot, a Rosznyeftyet és a Lukoilt igen.