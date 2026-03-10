Deviza
nyersolaj
iráni konfliktus
Hormuzi-szoros

Fontos részletek derültek ki Putyin és Trump tárgyalásáról – Moszkva közölte a feltételeket, India beállt a sorba a Kreml ajtajánál

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője először nyilatkozott arról, hogy miről beszélgetett Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök. Beszélgetésük során előkerült az iráni háború és a Hormuzi-szoros szerepe a világ nyersolajellátásában. Az amerikai-izraeli–iráni háború okozta olajkrízist India gyors reakciója követte, hiszen Oroszországban talált szövetségesre az olcsó olaj ügyében.
Csókási Annamária
2026.03.10, 15:03
Frissítve: 2026.03.10, 15:37

Vlagyimir Putyin elnök átadta amerikai kollégájának, Donald Trumpnak az iráni válság megoldására vonatkozó javaslatait – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a vezetők tegnapi megbeszéléseit kommentálva.

béke Trump Putyin Putin irán
Vlagyimir Putyin orosz elnök (balra) és Donald Trump amerikai elnök az iráni háború lehetséges megoldásairól beszélgettek / Fotó: AFP

Mi lenne, ha egyszerűen abbahagynák a háborút Iránban?

„Jelenleg nincs lehetőség a részletek kifejtésére, és nincs is szándék erre. Az elnök továbbította ezeket a javaslatokat tárgyalópartnerének. Meglátjuk, hogyan alakul a jóváhagyási folyamat” – válaszolta a moszkvai kezdeményezés tartalmára vonatkozó kérdésre. 

A RIA Novosztyi jelentése szerint Putyin közel-keleti konfliktus lezárására vonatkozó javaslatai 

továbbra is napirenden vannak.

Oroszország kész elősegíteni a békefolyamatot, de ehhez számos féllel koordinációra van szükség. Peszkov pontosította, hogy az orosz olajra kivetett szankciók feloldásának témáját a beszélgetés során nem vitatták meg részletesen. A Fehér Ház döntését, miszerint feloldanak bizonyos országokkal szembeni korlátozásokat, a globális piacok helyzetének stabilizálására irányuló erőfeszítéseknek tulajdonította.

India is bekopogott a Kreml ajtaján

Alig kapták meg az ideiglenes mentességet az amerikai szankciók alól az iráni háború árnyékában, az indiai finomítók rögtön felvásároltak minden orosz olajat, amire csak rátehették a kezüket. Vlagyimir Putyin orosz elnök dörzsölheti a tenyerét, hiszen mintegy 30 millió hordónyi orosz olaj talált gazdára, ami korábban az amerikai szankciók miatt kényszerűen rostokolt a tengereken, nemegyszer közel az indiai partokhoz. Az amerikaiak felmentést adtak a szankciók alól, rengeteg olaj talált így gazdára.

Az amerikaiak olyan orosz olajra és olajtermékre adtak mentességet, amelyet még március 5. előtt rakodtak tankerekre, és amelyek Indiába érkeztek, egy indiai vállalathoz. Így aztán 

számos tanker, amely korábban nem talált vevőt a dél-ázsiai országban, és már másfelé vette az irányt, most mégis visszafordult a szubkontinens felé.

India hagyományosan nem vásárolt jelentős mennyiségű olajat, ám ez megváltozott az orosz–ukrán háború kitörése után az oroszok által kényszerűségből kínált diszkont mellett. Tavaly azonban ez már kiváltotta Donald Trump amerikai elnök haragját, aki ugyan az orosz olajat nem sújtotta szankciókkal, de a két legnagyobb orosz olajvállalatot, a Rosznyeftyet és a Lukoilt igen.

Peszkov nem csak erről adott hírt

Hozzátette a szóvivő, hogy a két elnök telefonbeszélgetésén elhangzott az ukrajnai helyzet rendezéséről szóló tárgyalások felmelegítése. Ennek egyelőre nincsenek konkrét dátumai vagy helyszínei. Kiemelte:

  • A háromoldalú formátumban folytatott munkának folytatódnia kell; ebben minden fél érdekelt.
  • Washington nem szabott semmilyen feltételt Moszkvának a tűzszünetre a tárgyalások folytatása előtt.
  • Steve Witkoff különmegbízott kapcsolatban áll orosz kollégáival, ami lehetővé teszi számára, hogy üzeneteket tudjon közvetíteni a legérzékenyebb kérdésekben.
  • Oroszország nagyra értékeli az Egyesült Államok közvetítési erőfeszítéseit.

Putyin és Trump hétfő este körülbelül egyórás telefonbeszélgetést folytatott. Jurij Usakov, az elnök segédtisztje szerint az orosz vezető tájékoztatta kollégáját az Észak-atlanti Szerződés Szervezetében (NATO) kialakult helyzetről. Szó esett Venezueláról is, többek között a globális olajpiaci helyzettel összefüggésben.

