Befektetés: megfosztották trónjától a BlackRockot – kisgömböcként hízik Amerika kedvence, 500 milliárd dollárt szedett magára

Négyszázalékos vagyonugrással új csúcsra ért az amerikai tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) vagyona januárban. A kedvelt befektetés már 14 ezermilliárd dollár méretű, a befektetési szolgáltatóknál már nem a BlackRock a legnépszerűbb.
K. T.
2026.03.10, 15:05

Repülőrajtot vett az év elején a tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) vagyona az Egyesült Államokban. A mára az egész világot meghódító befektetés, amely elsősorban a költséghatékonysága és jól diverzifikálhatósága miatt örvend kiemelkedő népszerűségnek az intézményi és a kisbefektetők körében egyaránt, közel 4 százalékos bővülést regisztrált a tengerentúlon, és hajszálnyira van a 14 ezermilliárd dollártól.

befektetés, ETF,
Rögtön az év elején csúcsot döntött a világszerte népszerű befektetés / Fotó: Family Stock / Shutterstock

A globális tőkepiacok fellegvárában, az Egyesült Államokban bejegyzett ETF-ek eszközértéke 3,9 százalékkal, 13 997,8 milliárd dollárra hízott januárban, ami egyúttal új történelmi csúcsot is jelent az LSEG Lipper adatszolgáltató kimutatása alapján.

Félezermiliárd dollárt termelt az amerikai ETF-befektetés

Ez 521 milliárd dolláros gyarapodás röpke egy hónap leforgása alatt, amelyhez a bőséges, 158 milliárdos friss megtakarításon túl az igen kedvezően alakuló piaci hozamok is kellettek. Utóbbiak 363 milliárd dollárral emelték az eszközosztály vagyonát.

A vásárlásokat ezúttal is 

  • a részvény ETF-ek iránti kereslet hajtotta, hajszál híján 100 milliárd dollárral. 
  • A kötvényes termékek 52,2 milliárd dollárt szívtak fel a piacról, 
  • az árupiaci ETF-ekbe pedig további 5,5 milliárd dollárnyi megtakarítás érkezett. 
  • A vegyes portfóliókba 1,1 milliárd dollárt fektettek, 
  • a pénzpiaci alapok pedig csekély 200 milliós tőkével gyarapodtak. 
  • Egyedül az alternatív ETF-ekből távozott egymilliárd dollárnyi tőke.

A fő kategóriákon belül a legnépszerűbbnek a feltörekvő piaci részvény-ETF-ek voltak, 18,8 milliárdos pénzbeáramlással. Az amerikai részvény-ETF-ek szorosan mögöttük, a második helyen végeztek 18,2 milliárd dollárral, a harmadik legnagyobb forgalmú alkategória pedig az amerikai részvényeket nem tartalmazó portfóliók voltak, 17,4 milliárd dolláros nettó értékesítéssel.

Lenyomták a BlackRockot, új kedvenc szolgáltatót választottak a befektetők

Az amerikai ETF-szektor továbbra is részvénytúlsúlyos, az eszközállomány bő háromnegyede, 10,68 ezermilliárd dollár ilyen eszközökben fial. A kötvényes portfóliók a piac közel 17 százalékát, 2,34 milliárd dolláros szeletét adják, a fennmaradó 7 százalékon pedig az alternatív, árupiaci, pénzpiaci és vegyes ETF-ek osztoznak.

A befektetési szolgáltatók versenye is jelentős koncentrációt mutat. A legtöbb ügyfélpénz, 49,3 milliárd dollár a Vanguard termékeiben talált helyet, míg a globális piacvezető BlackRock ezúttal a második helyre szorult, szerény 20 milliárd dollárnyi tőkebeáramlással. A harmadik legkeresettebb ETF-szolgáltató az Invesco volt, amelynél 10,2 milliárd dollárt fektettek be januárban.

Így kereshet bárki több ezer ETF között – egyszerűen és ingyen 

