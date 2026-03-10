A kereskedelmi hajózást is meghódíthatja a nukleáris energia – meglepő megoldáshoz folyamodnának

„Görögország vezető szerepet kíván vállalni a nukleáris meghajtású kereskedelmi hajózásról szóló nemzetközi vitában” – jelentette ki Kiriákosz Micotákisz miniszterelnök kedden, a párizsi Boulogne-Billancourt-ban megrendezett második nemzetközi atomenergia-csúcstalálkozón.

Görögország vezető szerepet vállalna a kereskedelmi hajózás átállításában a nukleáris energiára / Fotó: Nicolas Economou / AFP

A görög ERTNews keddi beszámolója szerint Micotákisz kijelentette, hogy a globális hajózási szektor teljes dekarbonizálása atomenergia használata nélkül aligha lehetséges. Az atomenergiával működő hajózást az elmúlt évtizedekben elsősorban a katonaság alkalmazta.

„Jelenleg nincs hiteles megoldásunk a hajózás dekarbonizálására – ez egy olyan téma, amelyben Görögország vezető szerepet kíván betölteni” – fogalmazott Kiriákosz Micotákisz.

A görög tulajdonban lévő, 5700 hajóból álló kereskedelmi flotta a globális flotta 20 százalékát, az EU flottájának pedig 61 százalékát teszi ki, ezzel Görögország a vezető hajózási ország a Görög Hajótulajdonosok Szövetsége (UGS) szerint.

Áttört egy óriási tankhajó a Hormuzi-szoroson, zseniális trükkel verte át az iráni rakétákat: máris több tanker leutánozza – Kína áll a háttérben

Az iráni háború miatt továbbra is akadozik az olajszállítás a Közel-Keleten, a Hormuzi-szoros lezárása miatt a tankhajók többsége nem tud szállítani. Azonban vannak, akik egy bevált trükkhöz folyamodnak. A Perzsa-öbölben rekedt, ellenséges tűz alatt álló hajók egy kis csoportja ugyanis transzponderei segítségével kínainak tünteti fel magát, hogy elkerülje az ellenséges támadásokat.

A Financial Times által elemzett MarineTraffic-adatok alapján az elmúlt egy hétben legalább 10 hajó módosította úgy az úti célra vonatkozó jelzését, hogy azon a „Chinese Owner” (kínai tulajdonos), az „All Chinese Crew” (a teljes legénység kínai), illetve a „Chinese Crew Onboard” („kínai legénység a fedélzeten”) felirat szerepeljen.

Becslések szerint jelenleg nagyjából ezer hajó rekedt a Perzsa-öbölben és közvetlen környezetében, összesen körülbelül 25 milliárd dollár értékű olajrakománnyal. Irán továbbra is tüzet nyit olyan hajókra, amelyek nemcsak a Perzsa-öböl bejáratánál fekvő, szűk Hormuzi-szoroson próbálnak áthaladni, hanem még északabbra is, egészen Kuvaitig, ahol szerdán egy üres üzemanyag-szállító tankert ért dróntámadás.