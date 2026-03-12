Rémisztő döntés: a világ egyik legnagyobb üzemanyag-hatalma azonnal betiltotta az exportot, mostantól nem jön ki több benzin és dízel – kiszáradnak a kutak
Kína azonnali hatállyal megtiltotta márciusban a finomított üzemanyagok exportját, hogy megelőzze az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja miatt kialakuló esetleges belföldi üzemanyaghiányt – közölte csütörtökön négy, az ügyet ismerő forrás a Reutersszel.
A Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság (NDRC) által
elrendelt tilalom kiterjed a benzin, a dízel és a repülőgép-üzemanyag (kerozin) szállítmányaira is.
A repüléshez kapcsolódó bunkerolásra (repülőgépek üzemanyag-feltöltésére) szánt kerozin nem tartozik a tilalom alá a négyből két forrás szerint.
A leállás azokra a tételekre vonatkozik, amelyek március 11-ig még nem vámkezelték. A kifelé irányuló szállítások korlátozása túlmutat a pekingi vezetés múlt heti lépésén, amikor a finomítókat arra szólították fel, hogy ne kössenek új exportügyleteket, és próbálják lemondani a már vállalt szállítmányokat is.
Kína a világ legnagyobb olajimportőre, és egyben jelentős üzemanyag-exportőr is.
Kereskedők szerint a kínai olajipari nagyvállalatok februárban és márciusban növelni akarták az üzemanyagexportot, hogy kihasználják az erősebb árréseket, miközben a holdújévi ünnepi időszak alatt a belföldi kereslet szezonálisan visszafogottabb.
A kereskedők korábban úgy becsülték, hogy márciusban a benzin, a dízel és a repülőgép-üzemanyag exportja (az aviációs bunkerolásra szánt mennyiségek nélkül) 2,2-2,3 millió tonna lehet, ami 300-400 ezer tonnával több a februári várakozásoknál.
Márciusban eddig azonban Kína mindössze legfeljebb
- 50 ezer tonna benzint (422 500 hordó),
- 300 ezer tonna dízelt (2,24 millió hordó) és
- 300 ezer tonna tengeri szállítású repülőgép-üzemanyagot (2,36 millió hordó) adott fel
– derült ki hajókövető adatokból és kereskedelmi forrásokból.
Döntöttek, megkapták az ukázt a finomítók: letiltják az üzemanyagexportot, a már esedékes szállításokat is visszatartanák
Kína felszólította a legnagyobb finomítókat, hogy ne írjanak alá új szerződéseket az üzemanyag exportjáról, és lehetőleg halasszák el a már megkötöttek alapján esedékes szállításokat is, mivel az iráni konfliktus miatt szűkül a kínálat az olajpiacon. Az iránymutatás nem vonatkozik a nemzetközi repülőjáratok üzemanyaggal való feltöltésére, a vámkezelés alatt álló üzemanyag-ellátásra, valamint a Hongkongba és Makaóba történő szállításokra.
Az óvatosságból hozott intézkedés rávilágít arra, hogy az importfüggő kontinensnek muszáj lesz a hazai igényeket előtérbe helyeznie, ahogy mélyül a közel-keleti válság.
A szóbeli utasítást a Bloomberg értesülése szerint a Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság, az ország legfőbb gazdasági tervezőszervezetének képviselői személyesen adták át a finomítók vezetőinek.