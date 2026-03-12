Deviza
Rémisztő döntés: a világ egyik legnagyobb üzemanyag-hatalma azonnal betiltotta az exportot, mostantól nem jön ki több benzin és dízel – kiszáradnak a kutak

Kína az iráni háború miatti ellátási kockázatokra készülve márciusra azonnali hatállyal leállította a finomított üzemanyagok – benzin, dízel és kerozin – exportját azokra a tételekre, amelyek március 11-ig még nem vámkezeltek. Ez azt mutatja, hogy a múlt heti, önkéntes visszafogásra vonatkozó kormányzati kérés nem volt elég. Az üzemanyagok exportjának tilalma érzékenyen érintheti a piacokat.
VG
2026.03.12, 07:13
Frissítve: 2026.03.12, 08:26

Kína azonnali hatállyal megtiltotta márciusban a finomított üzemanyagok exportját, hogy megelőzze az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja miatt kialakuló esetleges belföldi üzemanyaghiányt – közölte csütörtökön négy, az ügyet ismerő forrás a Reutersszel.

Az üzemanyagok exportjának tilalma érzékenyen érintheti a piacokat.
 Az üzemanyagok exportjának tilalma érzékenyen érintheti a piacokat / Fotó: AFP

A Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság (NDRC) által 

elrendelt tilalom kiterjed a benzin, a dízel és a repülőgép-üzemanyag (kerozin) szállítmányaira is.

A repüléshez kapcsolódó bunkerolásra (repülőgépek üzemanyag-feltöltésére) szánt kerozin nem tartozik a tilalom alá a négyből két forrás szerint.

A leállás azokra a tételekre vonatkozik, amelyek március 11-ig még nem vámkezelték. A kifelé irányuló szállítások korlátozása túlmutat a pekingi vezetés múlt heti lépésén, amikor a finomítókat arra szólították fel, hogy ne kössenek új exportügyleteket, és próbálják lemondani a már vállalt szállítmányokat is.

Kína a világ legnagyobb olajimportőre, és egyben jelentős üzemanyag-exportőr is.

Kereskedők szerint a kínai olajipari nagyvállalatok februárban és márciusban növelni akarták az üzemanyagexportot, hogy kihasználják az erősebb árréseket, miközben a holdújévi ünnepi időszak alatt a belföldi kereslet szezonálisan visszafogottabb.

A kereskedők korábban úgy becsülték, hogy márciusban a benzin, a dízel és a repülőgép-üzemanyag exportja (az aviációs bunkerolásra szánt mennyiségek nélkül) 2,2-2,3 millió tonna lehet, ami 300-400 ezer tonnával több a februári várakozásoknál.

Márciusban eddig azonban Kína mindössze legfeljebb 

  • 50 ezer tonna benzint (422 500 hordó), 
  • 300 ezer tonna dízelt (2,24 millió hordó) és
  • 300 ezer tonna tengeri szállítású repülőgép-üzemanyagot (2,36 millió hordó) adott fel

– derült ki hajókövető adatokból és kereskedelmi forrásokból.

Döntöttek, megkapták az ukázt a finomítók: letiltják az üzemanyagexportot, a már esedékes szállításokat is visszatartanák

Kína felszólította a legnagyobb finomítókat, hogy ne írjanak alá új szerződéseket az üzemanyag exportjáról, és lehetőleg halasszák el a már megkötöttek alapján esedékes szállításokat is, mivel az iráni konfliktus miatt szűkül a kínálat az olajpiacon. Az iránymutatás nem vonatkozik a nemzetközi repülőjáratok üzemanyaggal való feltöltésére, a vámkezelés alatt álló üzemanyag-ellátásra, valamint a Hongkongba és Makaóba történő szállításokra.

Az óvatosságból hozott intézkedés rávilágít arra, hogy az importfüggő kontinensnek muszáj lesz a hazai igényeket előtérbe helyeznie, ahogy mélyül a közel-keleti válság.

A szóbeli utasítást a Bloomberg értesülése szerint a Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság, az ország legfőbb gazdasági tervezőszervezetének képviselői személyesen adták át a finomítók vezetőinek.

Energiaválság

Energiaválság
1215 cikk
