Barátság vezeték: Kijevből küldött videóüzenetet a magyar vizsgálóbizottság vezetője - ez már az EU-nak is feltűnt, most Zelenszkijékre várnak

„Megérkeztünk Kijevbe”, „megy a ramazuri a küldöttségünk körül” – mondta Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára szerda este közzétett Facebook-videójában.

Megérkezett Kijevbe a magyar energiaügyi delegáció Czepek Gábor vezetésével a Barátság kőolajvezeték vizsgálatára / Fotó: Mol

A politikus emlékeztetett, hogy ez egy hivatalosan bejelentett delegáció, mint ahogy azt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is megerősítette.

Mint mondta, izgatottan várják, hogy érdemben tudjanak tárgyalni a Barátság kőolajvezetékről.

Az államtitkár úgy hallotta, hogy számos Kijevbe akkreditált európai uniós nagykövetet is érdekel a küldöttség munkája, így izgalmas napok elé néznek.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt állítja: Kijev nem kapott előzetes értesítést arról, hogy magyar delegáció érkezne az országba. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint azonban ez nem felel meg a valóságnak, mivel a magyar fél már korábban hivatalos diplomáciai jegyzékben tájékoztatta az ukrán hatóságokat a látogatásról – írta meg a Világgazdaság szerdán.

A külügyminiszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta: „Az ukrán elnök hazudik.” Mint fogalmazott, a magyar kormány már előző nap hivatalos diplomáciai csatornán jelezte, hogy magyar delegáció utazik Ukrajnába Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes vezetésével. Szijjártó Péter a bejegyzéshez egy dokumentumot is mellékelt, mely a kijevi magyar nagykövetség diplomáciai jegyzéke.

A levél szerint a magyar fél értesítette az ukrán külügyminisztériumot arról, hogy a delegáció 2026. március 11-én lépne be Ukrajnába a Záhony–Csap határátkelőn, várhatóan 9 és 10 óra között.

A dokumentum azt is rögzíti, hogy a küldöttség a kijevi program során találkozót kért Denisz Smihal ukrán miniszterelnök-helyettessel, aki egyben az ország energiaügyi minisztere is. A levél szerint a delegáció kijevi tartózkodása csütörtökre és péntekre volt tervezve, a hazautazást pedig a programtól függően péntek délutánra vagy szombat reggelre tervezték.