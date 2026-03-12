Ukrán aranykonvoj: nem csak Magyarországnak tűnt fel, hogy itt valami nagyon nem stimmel – messziről látszott a pénzszállító autókról, hogy szabálytalanok
Mindig is voltak és lesznek készpénzszállítások bankok, pénzintézetek és országok között, de a hatóságoknak feltűnt, hogy nem olyan autóban szállítanak, mint amikor szabályos módon történik a pénzszállítás, emellett kirívóan nagy volt a mennyiség is – mondta az ukrán pénzszállító autók botrányáról a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a Mandiner Klubestjén, Győrben szerda este, miután levetítették a European Conservative Baljós közelség című, Ukrajnáról szóló dokumentumfilmjét.
Elmondta, hogy
A Barátság kőolajvezetékre kitérve Rogán Antal azt mondta, hogy ha valóban lenne technikai probléma, akkor odaengednék a magyar, a szlovák vagy az európai ellenőröket.
„A mostani időszakban ezt a politikai döntést meghozni, amikor az iráni háború miatt az ottani kőolajszállítás egy jó része akadozik, és a nyugati típusú olaj ára az egekbe megy, ez egy kétszeres felelőtlenség, így határozottan követelnünk kell, hogy a Barátság kőolajvezetéken az általunk megvásárolt olajat engedjék át Magyarországra” – mondta.
Meglátása szerint, ha az ukránok el tudják érni, hogy ukránbarát kormány legyen Magyarországon, akkor a Barátság kőolajvezetéket sose nyitják meg, és azt is el fogják érni, hogy a Török Áramlat felől érkező földgáz is elzárásra kerüljön, mert ők mindenkit le akarnak vágni az orosz energiáról.
Ukrán aranykonvoj: perdöntő nyilatkozatot tett Rogán Antal, eddig nem ismert részleteket árult el – így szúrta ki a magyar titkosszolgálat a pénzszállítmányt
Új részleteket árult el az ukrán aranykonvoj ügyéről Rogán Antal a győri Mandiner Klubesten. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter szerint több olyan körülmény is volt, amely azonnal felkeltette a magyar hatóságok figyelmét – írta meg a Világgazdaság.
A miniszter szerint az egyik legszembetűnőbb körülmény a szállítás módja volt. A nemzetközi bankközi gyakorlat szerint nagy összegű készpénzt kizárólag speciális, erre a célra kialakított páncélozott pénzszállító járművekben szoktak mozgatni. Ezeknél a járműveknél a pénzt tartalmazó rekeszt sem a sofőr, sem a kísérő személyzet nem tudja útközben kinyitni, a hozzáférés csak a kiindulási és a célállomáson, központi kód segítségével lehetséges.
A miniszter szerint az Ukrajnába tartó szállítmányoknál azonban egészen más gyakorlatot alkalmaztak. A hatalmas értékeket nem ilyen biztonsági járművekkel, hanem egyszerű furgonokkal vitték keresztül Magyarországon. Ez már önmagában komoly kérdéseket vetett fel a magyar hatóságok számára.
A gyanút tovább erősítette a szállított összegek nagysága is. Rogán Antal elmondása szerint februárban és márciusban annyi készpénz haladt át Magyarországon ilyen módon, mint amennyi a térség más országaiban egy teljes év alatt sem szokott.
A konvoj összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállított, ami miatt pénzmosás gyanújával indult vizsgálat.
A hatósági akció során hét ukrán állampolgárt állítottak elő, akiket később ki is utasítottak Magyarországról. A konvoj Ausztriából tartott Ukrajna felé, amikor megállították.