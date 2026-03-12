Ukrán aranykonvoj: nem csak Magyarországnak tűnt fel, hogy itt valami nagyon nem stimmel – messziről látszott a pénzszállító autókról, hogy szabálytalanok

Mindig is voltak és lesznek készpénzszállítások bankok, pénzintézetek és országok között, de a hatóságoknak feltűnt, hogy nem olyan autóban szállítanak, mint amikor szabályos módon történik a pénzszállítás, emellett kirívóan nagy volt a mennyiség is – mondta az ukrán pénzszállító autók botrányáról a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a Mandiner Klubestjén, Győrben szerda este, miután levetítették a European Conservative Baljós közelség című, Ukrajnáról szóló dokumentumfilmjét.

Rogán Antal szerint az ukránoknak magyarázatot kell adniuk az aranykonvojjal kapcsolatban felmerült kérdésekre / Fotó: Matt Jelonek

Elmondta, hogy

a legnagyobb magyar bank egy egész évben kevesebb euró és dollár beszállítását igényli, mint ami abban az egy autóban volt. Nemcsak nekünk tűnt fel, hogy itt valami nem stimmel, ezért azoknak az ukránoknak, akik ebben benne vannak, magyarázatot kell adniuk.

A Barátság kőolajvezetékre kitérve Rogán Antal azt mondta, hogy ha valóban lenne technikai probléma, akkor odaengednék a magyar, a szlovák vagy az európai ellenőröket.

„A mostani időszakban ezt a politikai döntést meghozni, amikor az iráni háború miatt az ottani kőolajszállítás egy jó része akadozik, és a nyugati típusú olaj ára az egekbe megy, ez egy kétszeres felelőtlenség, így határozottan követelnünk kell, hogy a Barátság kőolajvezetéken az általunk megvásárolt olajat engedjék át Magyarországra” – mondta.

Meglátása szerint, ha az ukránok el tudják érni, hogy ukránbarát kormány legyen Magyarországon, akkor a Barátság kőolajvezetéket sose nyitják meg, és azt is el fogják érni, hogy a Török Áramlat felől érkező földgáz is elzárásra kerüljön, mert ők mindenkit le akarnak vágni az orosz energiáról.

