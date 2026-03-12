Deviza
Ukrán aranykonvoj: nem csak Magyarországnak tűnt fel, hogy itt valami nagyon nem stimmel – messziről látszott a pénzszállító autókról, hogy szabálytalanok

Rogán Antal szerint az ukrán pénzszállító autók ügye azért keltett gyanút, mert a készpénzt nem a szabályos pénzszállításra jellemző módon vitték, ráadásul akkora összegről volt szó, amekkora szerinte egy nagy magyar bank éves euró- és dollárigényét is meghaladja. A politikus szerint az ukránoknak magyarázatot kell adniuk az aranykonvojjal kapcsolatban felmerült kérdésekre.
VG/MTI
2026.03.12, 06:50
Frissítve: 2026.03.12, 08:37

Mindig is voltak és lesznek készpénzszállítások bankok, pénzintézetek és országok között, de a hatóságoknak feltűnt, hogy nem olyan autóban szállítanak, mint amikor szabályos módon történik a pénzszállítás, emellett kirívóan nagy volt a mennyiség is – mondta az ukrán pénzszállító autók botrányáról a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a Mandiner Klubestjén, Győrben szerda este, miután levetítették a European Conservative Baljós közelség című, Ukrajnáról szóló dokumentumfilmjét.

Rogán Antal szerint az ukránoknak magyarázatot kell adniuk az aranykonvojjal kapcsolatban felmerült kérdésekre Inside Gold Refinery at the Perth Mint
Rogán Antal szerint az ukránoknak magyarázatot kell adniuk az aranykonvojjal kapcsolatban felmerült kérdésekre / Fotó: Matt Jelonek

Elmondta, hogy 

a legnagyobb magyar bank egy egész évben kevesebb euró és dollár beszállítását igényli, mint ami abban az egy autóban volt. Nemcsak nekünk tűnt fel, hogy itt valami nem stimmel, ezért azoknak az ukránoknak, akik ebben benne vannak, magyarázatot kell adniuk.

A Barátság kőolajvezetékre kitérve Rogán Antal azt mondta, hogy ha valóban lenne technikai probléma, akkor odaengednék a magyar, a szlovák vagy az európai ellenőröket.

„A mostani időszakban ezt a politikai döntést meghozni, amikor az iráni háború miatt az ottani kőolajszállítás egy jó része akadozik, és a nyugati típusú olaj ára az egekbe megy, ez egy kétszeres felelőtlenség, így határozottan követelnünk kell, hogy a Barátság kőolajvezetéken az általunk megvásárolt olajat engedjék át Magyarországra” – mondta.

Meglátása szerint, ha az ukránok el tudják érni, hogy ukránbarát kormány legyen Magyarországon, akkor a Barátság kőolajvezetéket sose nyitják meg, és azt is el fogják érni, hogy a Török Áramlat felől érkező földgáz is elzárásra kerüljön, mert ők mindenkit le akarnak vágni az orosz energiáról.

Ukrán aranykonvoj: perdöntő nyilatkozatot tett Rogán Antal, eddig nem ismert részleteket árult el – így szúrta ki a magyar titkosszolgálat a pénzszállítmányt

Új részleteket árult el az ukrán aranykonvoj ügyéről Rogán Antal a győri Mandiner Klubesten. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter szerint több olyan körülmény is volt, amely azonnal felkeltette a magyar hatóságok figyelmét – írta meg a Világgazdaság.

A miniszter szerint az egyik legszembetűnőbb körülmény a szállítás módja volt. A nemzetközi bankközi gyakorlat szerint nagy összegű készpénzt kizárólag speciális, erre a célra kialakított páncélozott pénzszállító járművekben szoktak mozgatni. Ezeknél a járműveknél a pénzt tartalmazó rekeszt sem a sofőr, sem a kísérő személyzet nem tudja útközben kinyitni, a hozzáférés csak a kiindulási és a célállomáson, központi kód segítségével lehetséges.

A miniszter szerint az Ukrajnába tartó szállítmányoknál azonban egészen más gyakorlatot alkalmaztak. A hatalmas értékeket nem ilyen biztonsági járművekkel, hanem egyszerű furgonokkal vitték keresztül Magyarországon. Ez már önmagában komoly kérdéseket vetett fel a magyar hatóságok számára.

A gyanút tovább erősítette a szállított összegek nagysága is. Rogán Antal elmondása szerint februárban és márciusban annyi készpénz haladt át Magyarországon ilyen módon, mint amennyi a térség más országaiban egy teljes év alatt sem szokott.

A konvoj összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállított, ami miatt pénzmosás gyanújával indult vizsgálat.

A hatósági akció során hét ukrán állampolgárt állítottak elő, akiket később ki is utasítottak Magyarországról. A konvoj Ausztriából tartott Ukrajna felé, amikor megállították.


 

