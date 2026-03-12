Erre most mindenki rácsodálkozott: van egy ország, ami úgy hordja ki az olajat a Hormuzi-szorosból, mintha mi se történt volna – Amerika tehetetlenül nézi

Az iráni nyersolaj a Hormuzi-szoroson keresztül továbbra is közel normál ütemben áramlik, még annak ellenére is, hogy a Teheránhoz köthető támadások gyakorlatilag megbénították más Öböl menti országok exportját – derül ki a Reuters tankerforgalmi adatokon alapuló elemzéséből.

A közel-keleti konfliktus megbénította a térség hajóforgalmát, Irán olajexportja mégis közel normál ütemben halad / Fotó: Pexels

A szoros a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonala, amelyen keresztül a globális olajkereskedelem jelentős része halad át.

A TankerTrackers.com tengeri hírszerzési vállalat becslése szerint Irán február 28. óta – amikor Izrael és az Egyesült Államok támadást indított az ország ellen – mintegy 13,7 millió hordó nyersolajat exportált.

A hajókövetési szolgáltatást nyújtó Kpler ennél is magasabb számot közölt: szerintük március első 11 napjában körülbelül 16,5 millió hordó iráni olaj hagyta el az országot. A TankerTrackers az úgynevezett „árnyékflottát” figyeli, vagyis azokat a hajókat, amelyek a nyugati szankciók alatt álló országok olaj- és gázszállítását végzik.

Irán az amerikai és izraeli támadásokra válaszul több hajót és energetikai infrastruktúrát is támadott a Közel-Keleten, különösen a Hormuzi-szoros térségében.

A támadások következtében a nem iráni hajók áthaladása a kulcsfontosságú tengeri útvonalon szinte teljesen leállt, ami arra kényszerítette a térség olajtermelő országait, hogy visszafogják kitermelésüket.

Közben Irán olajexportja zavartalanul folytatódik, ami éles ellentétben áll azzal, ami Venezuelával történt egy korábbi amerikai katonai kampány idején. Akkor az Egyesült Államok haditengerészeti blokádot vezetett be, és több olyan hajót is lefoglalt, amelyek venezuelai vizekre próbáltak be- vagy kihajózni. David Tannenbaum, a Blackstone Compliance Services tanácsadó cég igazgatója szerint meglepő, hogy Washington egyelőre nem indított hasonló műveletet az iráni olajszállítások ellen.

Szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy ha az Egyesült Államok megpróbálná feltartóztatni az iráni tankerhajókat, az még több támadást válthatna ki a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók ellen. Amíg Irán saját tankerjeit továbbra is a térségben mozgatja, addig érdekelt abban, hogy a szoros legalább részben nyitva maradjon – mondta James Lightbourn hajózási befektető.