Átalakulóban a Walmart

Az alacsonyabb bétájú, defenzívebb papírok ritkábban kerülnek előtérbe, azonban a Walmart elmúlt években nyújtott teljesítménye is jól mutatja, hogy itt is találunk kiemelkedő szereplőket.
Varga Dániel, a K&H Értékpapír szenior elemzője
2026.03.12, 06:52

Az elmúlt évek legismertebb tőzsdei sikersztorijai gyakran a technológiai szektorhoz köthetők, azonban más iparágakban is akadnak figyelemre méltó teljesítmények. Az alacsonyabb bétájú, defenzívebb papírok ritkábban kerülnek előtérbe, azonban a Walmart elmúlt években nyújtott teljesítménye is jól mutatja, hogy itt is találunk kiemelkedő szereplőket. Az elmúlt évek során rendre két számjegyű emelkedést hajtott végre a kiskereskedelmi óriás a részvénypiacon, miközben az idei év során is 10 százalék feletti plusznál jár már. 

Walmart
A Walmart részvényei 10 százalék feletti plusznál járnak idén / Fotó: NurPhoto via AFP

A piaci hangulat továbbra is bizonytalanságot jelez, így a defenzívebb, alacsonyabb bétával rendelkező részvények szerepe ebben az időszakban felértékelődhet. Ezek a vállalatok gyengébb vagy gyorsan változó környezetben is stabilitást mutathatnak, mérsékelt, de stabil bevétel- és profitnövekedést felmutatva, ami egy volatilis piaci környezetben értékes tulajdonság lehet.  

A technológiavezérelt kiskereskedelem irányába mozdul a Walmart

A Walmart eközben a technológiai átalakulásból sem akar kimaradni, így a diszkontáras modellből fokozatosan a technológiavezérelt kiskereskedelem irányába tolódhat el, miközben változatlanul nagy hangsúlyt fektet a stabil ügyfélbázis fenntartására is. Az e-kereskedelem súlya látványosan növekszik, ezt támasztja alá, hogy a legutóbbi negyedév során az amerikai online üzletág 27 százalékos éves bevételnövekedést produkált, szemben a teljes árbevétel 6 százalék körüli növekedésével. A jövőben várhatóan tovább erősödhet a digitalizáció irányába való eltolódás, amelyet folyamatos fejlesztések, automatizálás és mesterségesintelligencia-megoldások alkalmazási lehetőségeinek feltárása is támogathat. 

A kényelmi funkciók és az online vásárlás sikerének pozitív visszacsatolását jelzi a magasabb jövedelmű vásárlók arányának javulása is. Ez a réteg hajlandó prémiumot fizetni a kényelmi szolgáltatásokért, és erősíti a nagyobb marzsú termékek iránti keresletet is. Ugyanakkor továbbra is széles diszkontkínálattal és akciókkal támogatja a költségérzékeny vásárlókat is a cég, ami inflációs és bizonytalanabb gazdasági környezetben is ellenállóságot biztosíthat számára. 

 

A részvény árfolyama is a befektetői elégedettséget tükrözi, hiszen az elmúlt évek során dinamikus emelkedés rajzolódott ki a grafikonon, az idei évben is már 10 százalékot meghaladó pluszt ért el a papír. A rövid távon kialakult túlvettség jelei is eltűnni látszanak, így több technikai indikátor is (pl MACD vagy RSI) lassú visszacsorgásnak indult, miközben a 121 dollár körüli szinteken próbált új lendületet gyűjteni a papír. A relatív mutatószámok (pl. 42 körüli egyéves előretekintő P/E ráta) alapján ugyan prémiumárazás figyelhető meg, de ezt indokolhatja a fokozatos technológiai transzformáció, a javuló profittermelés és skálázhatóság, valamint a prémiumügyfél-irányba való eltolódás is, ami hozzájárul, hogy a defenzívebb papírok között is magasabb növekedési kilátásokkal rendelkezzen. 

