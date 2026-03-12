Átalakulóban a Walmart

Az elmúlt évek legismertebb tőzsdei sikersztorijai gyakran a technológiai szektorhoz köthetők, azonban más iparágakban is akadnak figyelemre méltó teljesítmények. Az alacsonyabb bétájú, defenzívebb papírok ritkábban kerülnek előtérbe, azonban a Walmart elmúlt években nyújtott teljesítménye is jól mutatja, hogy itt is találunk kiemelkedő szereplőket. Az elmúlt évek során rendre két számjegyű emelkedést hajtott végre a kiskereskedelmi óriás a részvénypiacon, miközben az idei év során is 10 százalék feletti plusznál jár már.

A Walmart részvényei 10 százalék feletti plusznál járnak idén / Fotó: NurPhoto via AFP

A piaci hangulat továbbra is bizonytalanságot jelez, így a defenzívebb, alacsonyabb bétával rendelkező részvények szerepe ebben az időszakban felértékelődhet. Ezek a vállalatok gyengébb vagy gyorsan változó környezetben is stabilitást mutathatnak, mérsékelt, de stabil bevétel- és profitnövekedést felmutatva, ami egy volatilis piaci környezetben értékes tulajdonság lehet.

A technológiavezérelt kiskereskedelem irányába mozdul a Walmart

A Walmart eközben a technológiai átalakulásból sem akar kimaradni, így a diszkontáras modellből fokozatosan a technológiavezérelt kiskereskedelem irányába tolódhat el, miközben változatlanul nagy hangsúlyt fektet a stabil ügyfélbázis fenntartására is. Az e-kereskedelem súlya látványosan növekszik, ezt támasztja alá, hogy a legutóbbi negyedév során az amerikai online üzletág 27 százalékos éves bevételnövekedést produkált, szemben a teljes árbevétel 6 százalék körüli növekedésével. A jövőben várhatóan tovább erősödhet a digitalizáció irányába való eltolódás, amelyet folyamatos fejlesztések, automatizálás és mesterségesintelligencia-megoldások alkalmazási lehetőségeinek feltárása is támogathat.

A kényelmi funkciók és az online vásárlás sikerének pozitív visszacsatolását jelzi a magasabb jövedelmű vásárlók arányának javulása is. Ez a réteg hajlandó prémiumot fizetni a kényelmi szolgáltatásokért, és erősíti a nagyobb marzsú termékek iránti keresletet is. Ugyanakkor továbbra is széles diszkontkínálattal és akciókkal támogatja a költségérzékeny vásárlókat is a cég, ami inflációs és bizonytalanabb gazdasági környezetben is ellenállóságot biztosíthat számára.