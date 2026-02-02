Az indiai kormány legújabb adópolitikai döntése nemcsak egyértelműen kedvez az Apple indiai gyártási stratégiájának, de ezzel az amerikai technológiai óriás még tovább tudja csökkenteni Kínától való függőségét. Az új szabályozás értelmében a külföldi vállalatok öt éven keresztül adókockázat nélkül biztosíthatnak nagy értékű gyártóberendezéseket indiai szerződéses partnereiknek, ha a termelés meghatározott, vámraktáras övezetekben zajlik. Ez az Apple esetében érdemi pénzügyi és működési könnyítést is jelent.

Az Apple fellélegezhet: India megmentette Kína szorító markától – most kezdődhet a valódi ipari munka / Fotó: Koshiro K

Az Apple az elmúlt években látványosan növelte indiai jelenlétét. A Counterpoint Research adatai szerint az iPhone piaci részesedése Indiában 2022 óta megduplázódott, és elérte a 8 százalékot. Még beszédesebb adat, hogy miközben

Kína továbbra is a globális iPhone-kiszállítások mintegy 75 százalék át adja,

továbbra is a globális iPhone-kiszállítások mintegy át adja, India részesedése ugyanebben az időszakban négyszeresére, 25 százalékra emelkedett.

Ez már nem kísérleti gyártást, hanem egyre inkább stratégiai jelentőségű termelést jelez.

A most elfogadott indiai szabályozás közvetlenül azt a kockázatot kezeli, amely az Apple számára eddig komoly bizonytalanságot jelentett. Az indiai jogrend alapján fennállt annak veszélye, hogy ha az Apple maga finanszírozza a csúcstechnológiás iPhone-gyártó gépeket, az „üzleti kapcsolatnak” minősül, és adókötelezettséget keletkeztethet az indiai értékesítésből származó nyereség után. Ez a kockázat eddig arra kényszerítette a bérgyártókat – például a tajvani Foxconnt és az indiai Tata csoportot –, hogy saját forrásból több milliárd dollárnyi beruházást hajtsanak végre.

A 2026–2027-es költségvetés részeként bejelentett változtatás azonban kimondja: önmagában az, hogy egy külföldi vállalat gyártóeszközöket biztosít egy indiai szerződéses gyártónak, nem hoz létre adóalapot.

A mentesség a 2030–2031-es adóévig érvényes,

és olyan speciális övezetekre vonatkozik, amelyek jogilag India vámhatárán kívülinek számítanak. Ezekből az üzemekből az indiai piacra értékesített termékek továbbra is importvám alá esnek, így a modell elsősorban exportorientált gyártás esetén működik hatékonyan. Az Apple Indiát egyre inkább globális exportbázisként kezeli, nem csupán helyi piacnak. Az indiai kormány részéről a lépés egy szélesebb gazdaságpolitikai irányba is beleillik: Narendra Modi kormányzata az elektronikai gyártást a gazdasági növekedés és az iparosítás egyik kulcsterületének tekinti.