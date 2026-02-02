Mindenki a szuper SUV-ot várja, de csúnyán mellélőtt a Volkswagen az új márkával – még el sem indult a gyártás, már elszálltak a költségek
A dél-karolinai Volkswagen gyár jóval drágább lesz a tervezettnél — írja a Handelsblatt.
Egymilliárd dollárral számolták el magukat
A költségek egymilliárd dollárral, hárommilliárd dollárra emelkednek. A Volkswagen korábban kétmilliárd dollárt tervezett a gyár építésére. Ez növeli a projekt pénzügyi követelményeit, amelyet már a vállalaton belül is kritikus felülvizsgálat alatt tartottak – és amely az állam számára is egyre drágább lesz.
A Scout, a pickup teherautókat gyártó leányvállalat a Handelsblatt megkeresésére megerősítette a „frissített adatot”. A cég szóvivője elmondta, hogy a Scout kezdettől fogva egy „világszínvonalú gyártóüzemet” tervezett. „Beruházásaink a vízió megvalósításával együtt nőttek” – mondta. A korábban bejelentett kétmilliárd dollár csupán egy „garantált minimális befektetés” volt a Dél-Karolinával kötött megállapodás értelmében – tette hozzá a szóvivő.
A költségnövekedés pontos okait nem tisztázták
A Scout „a frissített összeg lényeges tényezőjeként” a gyárterület bővítését említi, amelynek keretében „300 millió dollár értékű beszállítói parkot” hoznak létre a helyszínen. Ez növeli a hatékonyságot, és helyi munkahelyeket teremt. A Scout már szeptemberben bejelentette a beszállítói park építését. A szóvivő nem tért ki a fennmaradó 700 millió dolláros költségnövekedésre.
A saját gyártóközpontba történő beruházás azonban továbbra is megfelel a »főbb üzleti tervnek«, az építkezés pedig a tervezett idő- és költségkereten belül halad
– közölte a Scout.
Két VW csoportbeli bennfentes szerint a költségnövekedés nem áll összefüggésben az Audi lehetséges gyártósorának az Egyesült Államokban történő létrehozásával kapcsolatos tervekkel. A Scout Dél-Karolinában „nagyon szűken kalkulált” – mondta egy bennfentes.
Helyi gazdasági hatások
A gyár bővítése hatással lesz a régió adóbevételeire és foglalkoztatására. „A Scout hatalmas beruházásai és az új gyár által teremtett új munkahelyek átalakítják régiónkat” – mondta Ruble.
A korábbi tervhez képest felmerülő, további milliárddolláros költséget Dél-Karolina nem finanszírozza további támogatásokkal.
Scout pénteken hangsúlyozta, hogy a 2023-ban megállapodott ösztönzőcsomagon túl nem lesz további támogatás. A projekt azonban így is drágább lesz az állam számára: Dél-Karolina vállalta, hogy pénzügyileg támogatja a gyárterület fejlesztését – és itt is emelkednek a költségek.
Magyarországon hasít a Volkswagen
Az Audi Hungaria győri motorgyárában a végső szakaszába lépett a felkészülés az MEBeco új generációs elektromos hajtások sorozatgyártására, jelenleg a gyártósorok és berendezések véglegesítése zajlik. Az új elektromos hajtások sorozatgyártása várhatóan a jövő év első felében indul el, tovább erősítve a győri üzem szerepét a Volkswagen-konszernen belül.
A vállalat nemcsak az elektromos hajtások összeszerelését végzi majd helyben, hanem jócskán megnöveli a gyártási mélységet is: a jövőben a forgórész, a lemezcsomag és a teljesítményelektronika gyártása is Győrben történik. A projekt több szakterület szoros együttműködésével valósul meg, miközben a minőségi és gyártásképességi vizsgálatok folyamatosak.