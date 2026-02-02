Kevesen tudják: van egy bíróság Magyarországon, ami több éves pereskedés helyett 90 napon belül dönt – jóval olcsóbb az államinál

Több éves pereskedés helyett döntés 90 nap alatt, ezért érdemes Választottbírósághoz fordulni – erre hívta fel a Világgazdaság figyelmét Berzeviczi Attila, az Állandó Választottbíróság elnöke.

Választottbíróság: kevesen tudják, 90 napon belül dönt / Fotó: MKIK

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő szervezetnél elérhető ugyanis gyorsított eljárás, amikor az úgynevezett egyesbíró 90 napon belül hoz döntést a vállalkozások közötti vitás, peres ügyekben.

Ez és a normál eljárás is egyre vonzóbb alternatívát kínál a hagyományos bírósági utakhoz képest. Egy év alatt 60-80 ügyben hoz döntést a Választottbíróság, amely

100 milliárd forintos eljárásban is határozott már.

Ráadásul a hagyományos bírósági úthoz képest itt jellemzően 20-30 százalékkal olcsóbb az ügymenet. Berzeviczi Attila elmondta, hogy a Választottbíróságnak már olyan hazai és nemzetközi presztízse van, hogy Európa egyik legjelentősebb szakmai konferenciáját is megrendezheti februárban.

Ez a Budapesti Választottbírósági Napok (Budapest Arbitration Days), amelyet 2026. február 23–24-én tartják Budapesten. "Ez Magyarország történetének legnagyobb szabású, angol nyelvű választottbírósági konferenciája" – emelte ki Berzeviczi Attila.

A rendezvényen nemzetközi szakértők vitatják meg a vitarendezés jövőjét meghatározó aktuális témákat, úgy mint

az EU-jog és a választottbíráskodás változó viszonyát,

a sportválasztottbíráskodást,

a befektetési választottbíráskodást,

a gyorsított eljárásokat,

a mesterséges intelligencia alkalmazását,

az energiajogot,

a háborúk és szankciók jogi hatásait,

valamint a kínai-magyar választottbírósági kapcsolatokat.

Választottbíróság: jóval olcsóbb, mint az állami

Magyarországon a nagyobb vállalkozások már tudatosan alkalmazzák a választottbírósági lehetőséget: szerződéseikbe rendszeresen beépítik a választottbírósági klauzulákat. A kis- és középvállalkozások körében azonban még van tér a fejlődésre, pedig ők sok kiadást és időt takaríthatnak meg.

Berzeviczi Attila szerint kulcsfontosságú, hogy a mintaklauzulák szinte automatikusan kerüljenek be a cégek közötti szerződésekbe, és ebben nagy szerep jut a jogi képviselőknek is. A választottbíráskodás három fő erőssége a gyorsaság, a szakértelem és a költségkímélés.