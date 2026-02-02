Deviza
Jön a nullaszázalékos hitel, ötszázmillió forintot is lehet igényelni – mutatjuk, mire használható, és kik esnek ki egyből

Jelentős, uniós forrású finanszírozási program indul 2026 februárjától a magyar vállalkozások számára. A konstrukció célja az energiafelhasználás csökkentése és a technológiai korszerűsítés ösztönzése. A nullaszázalékos hitel keretében tíz- és ötszázmillió forint közötti összeg igényelhető beruházásokra.
VG/MTI
2026.02.02, 10:56
Frissítve: 2026.02.02, 11:38

Február 2-től igényelhető a csaknem 39 milliárd forint keretösszegű hitelkonstrukció, amellyel a mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a víziközmű-szolgáltató vállalkozások csökkenthetik primer energiafelhasználásukat, és erősíthetik környezettudatos gazdasági versenyképességüket. A Magyar Fejlesztési Banknál, az MFB Pont Plusz hálózaton keresztül elérhető európai uniós forrású, fix nullaszázalékos hitel keretében 10 millió és 500 millió forint közötti összeg igényelhető az energiahatékonysági és technológiai korszerűsítésekre – hívta fel a figyelmet hétfői közleményében a fejlesztési bank.

Február 2-től indul a nagy lehetőség: 0 százalékos hitel segíti a vállalkozások energiahatékonysági beruházásait
Február 2-től indul a nagy lehetőség: nullaszázalékos hitel segíti a vállalkozások energiahatékonysági beruházásait / Fotó: Aofpichet

A vállalkozások energiahatékonysági fejlesztéseit elősegítő hitelkonstrukció olyan beruházásokat fed le, amelyeknek célja az energiafelhasználás csökkentésével a versenyképesség növelése. A program keretében pályázni lehet 

  • épületek energetikai korszerűsítésére (épületburok szigetelése, nyílászárók cseréje, szigetelő hatású függönyfal, világítási, szellőzési, fűtési és hűtési rendszerek korszerűsítése, árnyékolószerkezetek beépítése, használati melegvíz-rendszer korszerűsítése, valamint okos-fogyasztásmérők beépítése), 
  • folyamatok energiahatékony fejlesztésére, 
  • gépek, berendezések energetikai korszerűsítésére, 
  • maradékhő és hulladékhő hasznosítására, 
  • ipari technológiai folyamatok energiahatékonyságának javítására, 
  • víziközmű-szolgáltató vállalkozások esetében a hiteltermék a kölcsönigénylő saját tulajdonába kerülő berendezések (rendszerfüggetlen víziközmű-elemek, mint szivattyú, irányítástechnikai berendezés, frekvenciaváltó, fogyasztásmérők, illetve légfúvó berendezések, iszapvíztelenítők) korszerűsítésére fordítható 

– sorolta a közlemény. A hitelkonstrukció keretösszege 38,7 milliárd forint, amelyből a víziközmű-szolgáltató vállalkozások együttesen legfeljebb 3 milliárd forint erejéig részesülhetnek. A kölcsön beruházási célú finanszírozás, amelynek kamata a teljes futamidő alatt fix nulla százalék, és minden banki költségtől mentes. A futamidő a beruházás jellegétől függően legfeljebb 120 hónap lehet.

Ügyletenként 10 millió és 500 millió forint közötti összeget igényelhetnek azok a vállalkozások, amelyek legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek. Kezdő vállalkozások és konzorciumok nem vehetnek részt a programban – hangsúlyozta az MFB.

A kölcsönkérelmek 2026. február 2-től nyújthatók be az MFB Pont Plusz vállalati hálózatban, az MBH Bank, az OTP Bank és a Gránit Bank összesen 175 kijelölt bankfiókjában.

A mostani, vállalkozások energiahatékonysági fejlesztéseit célzó hitelkonstrukció mellett márciustól megnyílik egy, a földhő hasznosítását elősegítő hitelprogram is, amely ugyancsak kamatmentesen teszi lehetővé a helyben elérhető geotermális energia energiahordozóként történő hasznosítását, fokozva a földgázfelhasználás kiváltását, és növelve az energiafüggetlenséget – jelezte a bank. A részletes feltételekről az MFB honlapján találhatók bővebb információk, illetve a hitelprogram pályázati dokumentációja a www.palyazat.gov.hu oldalon olvasható – hívták fel a figyelmet.

