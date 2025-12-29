Deviza
Öntik a pénzt a részvényesekre az európai fegyvergyártók, de beruházni is marad pénzük

A forgalom és a nyereség annyira megnőtt, hogy bőven jut pénz mind a fejlesztésekre, mind a részvényesekre. Azonban sokan így is keveslik a hadiipar beruházásait, főleg a tengerentúlon.
K. B. G.
2025.12.29, 12:52

A legnagyobb európai hadiipari cégek idén közel 5 milliárd dollárt juttatnak vissza a részvényesekhez, miközben a beruházások felpörgetésére is marad forrásuk az orosz–ukrán háború árnyékában megnövekedett katonai kiadások  mellett.

Rheinmetall
Az európai hadiipari szereplőknek most nem kell azon gondolkozniuk, hogy a befektetőket jutalmazzák, vagy inkább beruházzanak / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Annyira nagy a bevétel, hogy jut pénz a részvényesek és a beruházások számára is Európában

A nyolc legnagyobb európai hadiipari cég főként az osztalékokat emelte meg a Vertical Research elmúlt évtizedre vonatkozó elemzése szerint, melyből az is kiderül, hogy a részvényesi juttatások idén érték el csúcsukat a vizsgált időszakban. A jelentős polgári üzlete miatt az Airbus kihagyásával készült kutatás szerint azonban 

a magas osztalékok ellenére a szektor szereplői képesek voltak a beruházásaikat is növelni, így a termelési kapacitás is bővül az Ukrajna elleni orosz invázió óta.

A Financial Times összefoglalója szerint ezzel szemben a hat legnagyobb amerikai fegyvergyártó – az Airbushoz hasonlóan a jelentős polgári üzlete miatt kihagyott Boeing nélkül – kifizetései a 2023-as csúcs óta visszaestek, ahogy a beruházások is. A szektort mindemellett számos kritika is érte, főként az Egyesült Államokban, amiért nyereségét nem a termelés fokozására költi, hanem sajátrészvény-vásárlásokra.

Az amerikai hadiipar sokak szerint nem költ eleget a kapacitások bővítésére

Egyebek mellett Donald Trump amerikai elnök is inkább a termelés bővítését szeretné látni az iparágtól a részvényesi kifizetések helyett, de októberben Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter is arról beszélt, hogy a szektor szereplői késlekednek a szállításokkal, ezért 

az amerikai kormány, mint a legnagyobb vásárlójuk, kérni fogja, hogy többet költsenek fejlesztésekre a sajátrészvény-vásárlások helyett.

A Vertical Research elmezője, Rob Stallard szerint azonban azok a vádak, hogy az amerikai hadiipar nem hajt végre elég beruházást, és csak nyerészkedik, igaztalanok, hiszen az osztalékok és a sajátrészvény-vásárlások aránya a piaci kapitalizációhoz képest az elmúlt két évben csaknem a felére csökkent az amerikai cégeknél.

Az európai cégek esetében pedig a beruházások aránya a bevételek 7,9 százalékára nő idén, míg 2021-ben, az orosz–ukrán háború kitörése előtti évben csak 6,4 százalék volt. Egyelőre Európában nem is kísérték ezt heves viták, ám a növekvő állami hadikiadások árnyékában könnyen terítékre kerülhet a fegyvergyártók nyereségének a kérdése. 

Ráadásul egyes elemzők szerint az iparág Európában nem pörgette fel megfelelő mértékben a termelését, így a kapacitások szűkössége által jellemzett környezetben az egyszerű sajátrészvény-vásárlások nem mutatnak jól. Ezért várhatóan az iparág szereplői azt fogják hangsúlyozni, hogy mennyire sok beruházást eszközölnek. A szektor részéről gyakran elhangzó panasz az is, hogy nehezen jutnak fejlesztési forrásokhoz például a bankoktól, igaz, ez főként a kisebb szereplőket érinti.

