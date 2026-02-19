Deviza
EUR/HUF378,5 -0,19% USD/HUF320,62 -0,32% GBP/HUF433,28 -0,17% CHF/HUF415,11 -0,29% PLN/HUF89,74 -0,22% RON/HUF74,27 -0,21% CZK/HUF15,62 -0,15% EUR/HUF378,5 -0,19% USD/HUF320,62 -0,32% GBP/HUF433,28 -0,17% CHF/HUF415,11 -0,29% PLN/HUF89,74 -0,22% RON/HUF74,27 -0,21% CZK/HUF15,62 -0,15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 458,68 -0,28% MTELEKOM1 990 0% MOL3 558 -0,51% OTP40 270 -0,45% RICHTER11 800 -0,17% OPUS542 +0,37% ANY7 660 +0,26% AUTOWALLIS169,5 +0,88% WABERERS5 400 +1,48% BUMIX10 088,92 +0,6% CETOP4 279,25 +1,67% CETOP NTR2 686,96 +0,22% BUX127 458,68 -0,28% MTELEKOM1 990 0% MOL3 558 -0,51% OTP40 270 -0,45% RICHTER11 800 -0,17% OPUS542 +0,37% ANY7 660 +0,26% AUTOWALLIS169,5 +0,88% WABERERS5 400 +1,48% BUMIX10 088,92 +0,6% CETOP4 279,25 +1,67% CETOP NTR2 686,96 +0,22%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Barátság kőolajvezeték
Hernádi Zsolt
gázellátás
Mol
leállás

Döbbenetes részleteket árult el Hernádi Zsolt a magyarországi ellátásról, majdnem lekapcsolták a gázt – „ott tartottunk, bejelentjük, hogy a rendszer irányíthatatlan”

Hajszálon múlt, hogy 2009 telén ne omoljon össze a magyar földgázellátás. Hernádi Zsolt részletesen felidézte, milyen közel kerültek ahhoz, hogy ipari fogyasztókat kapcsoljanak le, majd bejelentsék: a rendszer irányíthatatlan. Egy orosz–ukrán vita és a fenyegető mínusz 20 fok együtt sodorta a rendszert a szakadék szélére.
VG
2026.02.19, 09:03
Frissítve: 2026.02.19, 09:31

Hajszálon múlt, hogy 2009 telén ne boruljon fel a magyar földgázellátás: Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója a Telexnek adott interjúban idézte fel, milyen közel kerültek ahhoz, hogy ipari fogyasztókat kapcsoljanak le, majd rövid időn belül bejelentsék, a rendszer irányíthatatlan. A helyzetet akkor egy orosz–ukrán vita miatt leálló Testvériség vezeték és egy rendkívüli hideget jelző előrejelzés tette különösen kockázatossá: a Mol vezetése már azt számolta, hogy akár mínusz 20 fok is jöhet.

Döbbenetes részleteket árult el Hernádi Zsolt a magyarországi ellátásról, majdnem lekapcsolták a gázt – „ott tartottunk, bejelentjük, hogy a rendszer irányíthatatlan”
Döbbenetes részleteket árult el Hernádi Zsolt a magyarországi ellátásról, majdnem lekapcsolták a gázt – „ott tartottunk, bejelentjük, hogy a rendszer irányíthatatlan” / Fotó: Dömötör Csaba

Hernádi elmondása szerint ilyen időjárásnál a fogyasztás ugrásszerűen nő: „minden 1 fok különbség napi 2 millió köbméter többletfogyasztást jelentett”. A döntési forgatókönyv ennek megfelelően fokozatos lekapcsolásokkal számolt. Először a megszakítható ipari fogyasztókat választották volna le, majd a „nagyokat”, és ha a helyzet tovább romlik, órák múlva jött volna a legrosszabb opció: a bejelentés arról, hogy a rendszer irányíthatatlan. 

Hernádi szerint ez a gyakorlatban azt jelentette volna, hogy a lakosságnál „itt-ott lesz fűtés, máshol meg már nem lesz”.

A 2009-es krízis végül nem fajult idáig, de nem azért, mert a rendszer erőből kibírta: az interjúban elhangzott, hogy a mínusz 20 fok helyett végül csak mínusz 8 fok érkezett, és a szállítás is viszonylag gyorsan újraindult. Ez a példa jól mutatja, mennyire kritikus helyzetet tud szülni egy politikai vita miatt leállított vezeték, nem beszélve a szélsőséges időjárásról: ha több napig egyszerre nő a fogyasztás és szűkül a bejövő kapacitás, az ellátásbiztonság már nem elméleti kérdés.

Hernádi a mostani helyzetre is kitérve elmondta, hogy azóta sokat erősödött a magyar rendszer: 

  • megépült a stratégiai földgáztároló, 
  • több irányból lehet gázt betáplálni, 
  • és nőtt a régiós összekapcsoltság is. 

Ugyanakkor azt is egyértelművé tette, hogy egy komolyabb haváriahelyzetben továbbra is sérülékeny lehet a térség, mert vészhelyzetben a köztes országok a saját ellátásukat védve visszatarthatnak mennyiségeket. A vezetéki és a cseppfolyósított földgáz (LNG) közötti különbségekről is úgy érvelt: a csővezetékes ellátás a régióban jellemzően olcsóbb és rugalmasabb, míg az LNG-nél a szállítási és kikötői kockázatok, valamint a többletköltségek könnyebben átárazódnak.

A Mol-vezér felidézte azt is, hogy korábban a vállalat gyors infrastruktúrafejlesztésekkel próbált B tervet építeni: a Krím 2014-es annektálása után például 170 millió dolláros (nagyjából 60 milliárd forintos) beruházással növelték a magyar–szlovák olajvezeték kapacitását, hogy a pozsonyi finomító tengeri irányból is ellátható legyen. A logika szerinte azóta sem változott: az energiaszuverenitás egyik kulcsa a több lábon állás, vagyis az, hogy 

ha az egyik útvonal sérül, legyen másik, amely működőképesen átveszi a szerepét.

A 2009-es példa alapján a legnagyobb tanulság, hogy az ellátásbiztonság nem egyetlen szerződésen vagy vezetéken múlik, hanem azon, mennyi tartalék, mennyi alternatív útvonal és mennyi mozgástér áll rendelkezésre akkor, amikor hirtelen „keddre mínusz 20-at” mondanak.

Energiában Magyarország kapukat nyit, mások kapukat zárnak

Magyarország a ligniten kívül alig rendelkezik saját fosszilis energiahordozóval, ezért tartósan importra szorul földgázból és kőolajból, ami az ellátásbiztonságot kiemelt kérdéssé teszi. A földgáz különösen érzékeny pont, hiszen a háztartások közel háromnegyede használja, miközben az uniós elvárás 2027 végére teljes orosz leválást ír elő, amit a magyar kormány jogi úton vitat. Bár zajlik a diverzifikáció – amerikai LNG-beszerzésekkel és új kereskedelmi megállapodásokkal –, ezek egyelőre a teljes fogyasztás kisebb részét fedik le, és a rendszer továbbra is jelentős mértékben épít a vezetéki importra. Az energiapolitikai döntéseknél ráadásul egyszerre kell mérlegelni az ellátásbiztonságot, az árakat és a fenntarthatóságot, miközben egy teljes leválás a rezsicsökkentés fenntarthatóságát és az üzemanyagárakat is érzékenyen érintheti.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu