Hajszálon múlt, hogy 2009 telén ne boruljon fel a magyar földgázellátás: Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója a Telexnek adott interjúban idézte fel, milyen közel kerültek ahhoz, hogy ipari fogyasztókat kapcsoljanak le, majd rövid időn belül bejelentsék, a rendszer irányíthatatlan. A helyzetet akkor egy orosz–ukrán vita miatt leálló Testvériség vezeték és egy rendkívüli hideget jelző előrejelzés tette különösen kockázatossá: a Mol vezetése már azt számolta, hogy akár mínusz 20 fok is jöhet.

Döbbenetes részleteket árult el Hernádi Zsolt a magyarországi ellátásról, majdnem lekapcsolták a gázt – „ott tartottunk, bejelentjük, hogy a rendszer irányíthatatlan” / Fotó: Dömötör Csaba

Hernádi elmondása szerint ilyen időjárásnál a fogyasztás ugrásszerűen nő: „minden 1 fok különbség napi 2 millió köbméter többletfogyasztást jelentett”. A döntési forgatókönyv ennek megfelelően fokozatos lekapcsolásokkal számolt. Először a megszakítható ipari fogyasztókat választották volna le, majd a „nagyokat”, és ha a helyzet tovább romlik, órák múlva jött volna a legrosszabb opció: a bejelentés arról, hogy a rendszer irányíthatatlan.

Hernádi szerint ez a gyakorlatban azt jelentette volna, hogy a lakosságnál „itt-ott lesz fűtés, máshol meg már nem lesz”.

A 2009-es krízis végül nem fajult idáig, de nem azért, mert a rendszer erőből kibírta: az interjúban elhangzott, hogy a mínusz 20 fok helyett végül csak mínusz 8 fok érkezett, és a szállítás is viszonylag gyorsan újraindult. Ez a példa jól mutatja, mennyire kritikus helyzetet tud szülni egy politikai vita miatt leállított vezeték, nem beszélve a szélsőséges időjárásról: ha több napig egyszerre nő a fogyasztás és szűkül a bejövő kapacitás, az ellátásbiztonság már nem elméleti kérdés.

Hernádi a mostani helyzetre is kitérve elmondta, hogy azóta sokat erősödött a magyar rendszer:

megépült a stratégiai földgáztároló,

több irányból lehet gázt betáplálni,

és nőtt a régiós összekapcsoltság is.

Ugyanakkor azt is egyértelművé tette, hogy egy komolyabb haváriahelyzetben továbbra is sérülékeny lehet a térség, mert vészhelyzetben a köztes országok a saját ellátásukat védve visszatarthatnak mennyiségeket. A vezetéki és a cseppfolyósított földgáz (LNG) közötti különbségekről is úgy érvelt: a csővezetékes ellátás a régióban jellemzően olcsóbb és rugalmasabb, míg az LNG-nél a szállítási és kikötői kockázatok, valamint a többletköltségek könnyebben átárazódnak.