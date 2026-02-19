Hatalmas átverés: egy ukrán tábornok lánya napi egymillió dollárt keresett az orosz illegális szerencsejáték-piacon

Az Izvesztyia című orosz lap forrásai szerint a CatCasino, egy illegális online kaszinókból álló nagy hálózat, amely elsősorban Oroszországból és a FÁK-országokból származó játékosokat céloz meg, Uszman Urazov vezérőrnagy, az ukrán fegyveres erők vezérkarának volt tisztje családjának tulajdonában van.

Az orosz illegális online kaszinók forgalma nagyjából megegyezik a legális szerencsejáték forgalmával / Fotó: Hans Lucas via AFP (illusztráció)

Az üzletet lánya, Okszana Urazova ukrán állampolgár vezeti. Szakértők becslése szerint ezeknek a szerencsejáték-platformoknak a nyeresége meghaladhatja az évi 360 millió dollárt. A CatAffs nevű ernyőmárka alá számos online kaszinó tartozik, köztük a CatCasino is.

Becsléseink szerint az összes CatAffs projekt nettó profitja körülbelül napi egymillió dollár

– mondta a lapnak Petr Vrublevsky, a BadBank Telegram csatorna tulajdonosa, amely az árnyékgazdaság mechanizmusainak felderítésére specializálódott.

Több tízmilliárd rubel áramlik Oroszországból Ukrajnába

Ennek alapján a CatAffs profitja meghaladhatja az évi 360 millió dollárt, és a cég ezt valószínűleg elsősorban orosz felhasználóktól szerzi. A pénzt a játékosok számláira kétes fizetési szolgáltatásokon, például a Piastrixen keresztül utalják.

A Piastrix, az egyik legnagyobb, illegális online kaszinók érdekeit kiszolgáló és Oroszországban pénzügyi tevékenységekre nem jogosult fizetési szolgáltató, amely szintén ukrán állampolgárok tulajdonában van, és évente több tízmilliárd rubelt szippanthat ki az országból

– írja a Izvesztyija.

A hálózat mögött álló ukrán állampolgár, Okszana Urazova néven született, jelenleg Portugáliában él Adao e Silva néven. A közösségi oldalán található információk szerint 1981-ben született Kijevben, közgazdaságtant tanult a Kijevi Tarasz Sevcsenko Nemzeti Egyetemen, majd az Egyesült Királyságban, és fintech és fogyasztási cikkek értékesítésében dolgozott. A CatAffson belüli magas rangú pozícióját a közösségi médiában található fotói is megerősítik, amelyeken gyakran pózol a márka logójával és fejlesztőcsapatával. (Az Izvesztyija cikke után ezeket feltehetően törölték az oldalról.)

Lejárt az engedély – illegálisak az online kaszinók

Urazova az online játékok, a magas kockázatú (bankok által potenciálisan blokkolt) fizetések és a kriptodevizák szakértőjeként írja le magát. A 8PE Entertainment alapítójaként mutatkozik be, amely állítólag szerencsejáték-engedéllyel rendelkezik Máltán. Ez a cég azonban sehol sem jelenik meg, kivéve a profiljain. A közösségi média azt is sugallja, hogy Portugáliába költözött, és saját otthonában él Cascaisban. A CatAffs weboldalán azt állítja, hogy a hálózat az NV365/JAZ számú, Curacaón kiállított online kaszinóengedély alapján működik. Az orosz lap azonban azt állítja, hogy ez az engedély 2024. augusztus 18-án lejárt.

Az online kaszinók többféleképpen is megszerezhetnek engedélyt. Az első egy adott országban van, ahol a tevékenységük engedélyezett és szabályozott. Egy ilyen dokumentum azonban csak abban az országban érvényes, ahol kiállították. Ez a gyakorlat az Egyesült Királyságban, Svédországban, Spanyolországban, Kolumbiában, bizonyos kanadai tartományokban és néhány amerikai államban létezik. A második lehetőség azok a joghatóságok, amelyek nem korlátozzák az engedélyeket a saját területükre. Ezek elsősorban Málta, Curacao és a Virgin-szigetek. A CatAffs ezt a megközelítést alkalmazta. Az ilyen engedély érvénytelen azokban az országokban, ahol nemzeti engedélyek vannak, vagy azokban az országokban, amelyek tiltják vagy korlátozzák az online szerencsejátékot (például Oroszország, Törökország, az Egyesült Arab Emírségek és Kína). Sok online kaszinó azonban nem áll meg itt, hanem megpróbálják megkerülni a korlátozásokat.

Oroszországban a CatAffs hálózat főbb helyszíneit a Roszkomnadzor, az orosz távközlési felügyelet blokkolja, de néhányukhoz időnként kerülő úton is hozzá lehet férni.