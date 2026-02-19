Deviza
EUR/HUF378,5 -0,19% USD/HUF320,62 -0,32% GBP/HUF433,09 -0,22% CHF/HUF415,11 -0,29% PLN/HUF89,74 -0,22% RON/HUF74,28 -0,2% CZK/HUF15,62 -0,14% EUR/HUF378,5 -0,19% USD/HUF320,62 -0,32% GBP/HUF433,09 -0,22% CHF/HUF415,11 -0,29% PLN/HUF89,74 -0,22% RON/HUF74,28 -0,2% CZK/HUF15,62 -0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 438,07 -0,3% MTELEKOM1 990 0% MOL3 556 -0,56% OTP40 270 -0,45% RICHTER11 800 -0,17% OPUS540 0% ANY7 660 +0,26% AUTOWALLIS169,5 +0,88% WABERERS5 400 +1,48% BUMIX10 086,08 +0,58% CETOP4 279,25 +1,67% CETOP NTR2 688,99 +0,3% BUX127 438,07 -0,3% MTELEKOM1 990 0% MOL3 556 -0,56% OTP40 270 -0,45% RICHTER11 800 -0,17% OPUS540 0% ANY7 660 +0,26% AUTOWALLIS169,5 +0,88% WABERERS5 400 +1,48% BUMIX10 086,08 +0,58% CETOP4 279,25 +1,67% CETOP NTR2 688,99 +0,3%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
forint
BUX
euró
Mol

Felfelé indult a pesti tőzsde, a Mol tartogat még izgalmakat – a forint jó formában

Emelkedéssel indult ahazai részvénypiac csütörtök reggel. A tőzsdén a Molról érkező hírekre figyelhetnek a befektetők, a forint belehúzott az euróval és a dollárral szemben is.
K. T.
2026.02.19, 09:07
Frissítve: 2026.02.19, 09:07

Kedvező hangulatban indult a csütörtöki kereskedés a pesti tőzsdén. A BUX index 0,3 százalékos rősödéssel, 128 257 ponton kezdte a napot, és a forint is szebbik arcát mutatja a devizapiaci kereskedés reggeli szakaszában.

tőzsde, OTP, Mol, forint
Erősen indult a nap a pesti tőzsdén, a forint is jó formában / Fotó: Vémi Zoltán

A vezető hazai részvények közül 

  • az OTP 0,2 százalékkal 40 540 forintra emelkedett,
  • a Mol kurzusa 0,1 százalékkal 3 580 forintra erősödött,
  • A Richter papírjai 0,3 százalékkal 11 790 forintra ereszkedetek,
  • a Magyar Telekom jegyzése pedig 0,1 százalékkal 1 992 forintig került feljebb.

A hazai tőzsdézők a Mollal kapcsolatos hírekre figyelhetnek leginkább, az olajtársaságnál ugyanis folytatódhat a hírdömping. A Barátság olajvezeték leállása miatti hazai ellátást érintő kérdések továbbra is fókuszban vannak, a csővezeték és az orosz olaj szerepét Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató egy friss interjúban emelte ki. Az olajvállalat március elejére várja a szerb NIS-felvásárlás jóváhagyását, a társaság negyedik negyedéves jelentése pedig péntek hajnalban érkezik.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint szebbik arcát mutatja csütörtök reggel, minden fontosabb devizával szemben erősödést mutat a magyar pénz. Közülük is a leginkább figyelt euró jegyzése 0,15 százalékkal került lejjebb a tőzsdenyitásig, a kurzus a 378,2-as szintnél jár.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A dollárhoz képest 0,3 százalékot javított a hazai fizetőeszköz, kilenc órakor 320,5 forintot kértek a tengerentúli valutáért. Pedig a dollárt most erősíti az is, hogy a Federal Reserve legutóbbi ülésének jegyzőkönyve szerint a döntéshozók nem sietnek a kamatcsökkentéssel.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A svájci frank 0,2 százalékkal, az angol font 0,25 százalékkal lett olcsóbb, miközben a régiós devizákkal összevetve is állja a versenyt a forint. A cseh korona jegyzése 0,05 százalékkal ,a lengyel zloty kurzusa 0,2 százalékkal került lejjebb.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1477 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu