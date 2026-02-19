Felfelé indult a pesti tőzsde, a Mol tartogat még izgalmakat – a forint jó formában

Kedvező hangulatban indult a csütörtöki kereskedés a pesti tőzsdén. A BUX index 0,3 százalékos rősödéssel, 128 257 ponton kezdte a napot, és a forint is szebbik arcát mutatja a devizapiaci kereskedés reggeli szakaszában.

A vezető hazai részvények közül

az OTP 0,2 százalékkal 40 540 forintra emelkedett,

a Mol kurzusa 0,1 százalékkal 3 580 forintra erősödött,

A Richter papírjai 0,3 százalékkal 11 790 forintra ereszkedetek,

a Magyar Telekom jegyzése pedig 0,1 százalékkal 1 992 forintig került feljebb.

A hazai tőzsdézők a Mollal kapcsolatos hírekre figyelhetnek leginkább, az olajtársaságnál ugyanis folytatódhat a hírdömping. A Barátság olajvezeték leállása miatti hazai ellátást érintő kérdések továbbra is fókuszban vannak, a csővezeték és az orosz olaj szerepét Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató egy friss interjúban emelte ki. Az olajvállalat március elejére várja a szerb NIS-felvásárlás jóváhagyását, a társaság negyedik negyedéves jelentése pedig péntek hajnalban érkezik.

A forint szebbik arcát mutatja csütörtök reggel, minden fontosabb devizával szemben erősödést mutat a magyar pénz. Közülük is a leginkább figyelt euró jegyzése 0,15 százalékkal került lejjebb a tőzsdenyitásig, a kurzus a 378,2-as szintnél jár.