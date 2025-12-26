Deviza
Szinte felfoghatatlan: hamarosan 450-nel repesztenek majd a vonatok Kínában

Látványos mérföldkőn van túl a távol-keleti vasútfejlesztés. A kínai nagy sebességű vasút hálózatának hossza már meghaladja az 50 ezer kilométert.
VG
2025.12.26, 10:32

A kínai nagy sebességű vasúti hálózat pénteken egy új vasútvonal megnyitásával már meghaladja az 50 ezer kilométert – idézi a helyi médiát az MTI. Az új vonal az agyagkatonáiról híres Hsziant köti össze Janan városával – számolt be a CCTV állami televízió. A két település az ország északi részén lévő Senhszi tartományban található.

kínai nagysebességű vasút
Új csúcsra ért a kínai nagy sebességű vasút hálózatának a hossza / Fotó: Hszinhua

A kínai vasúti hálózat 2020 óta mintegy egyharmadával bővült – írta pénteken a China Railway állami vállalat közleményében. A Hszian és Janan közötti vonal az óránkénti 350 kilométeres sebességgel közlekedő vonatokra lett tervezve, amelyen a szerelvények a 299 kilométeres utat 68 perc alatt teszik meg.

Kína hosszú évtizedek óta fejleszti a nagy sebességű vasúti hálózatát. Már 2012-ben bemutatott például olyan vonatot, amely óránként akár 500 kilométert is megtesz. A csodavonat a CSR Hszingtao Szefang terméke.

  • hat kocsiból áll,
  • újszerű mérnöki megoldásokat,
  • anyagokat
  • és alkotórészeket

használtak a megépítéséhez. Igaz, bár a fejlesztés kizárólag a cégnél történt, átvették a nemzetközi műszaki szabványokat.

Újabb sebességi határokat feszeget a kínai nagy sebessegű vasút

Ugyanakkor mára a teljesen saját fejlesztésben is az élen jár az ország. Szintén a CCTV híre, hogy a Senyang–Baihe nagy sebességű vasútvonalon (Kína északkeleti részén) a járműveket extrém körülményekre és intelligens működésre tervezték. Az új gyártósoron üzembe helyezett Fuxing CR400BF-GS elektromos motorvonatot (EMU) kifejezetten rendkívül hideg régiókra szabták.

Eközben a vasút építése az intelligens gyártás fejlődésének köszönhető. Az „alapszerű” vágánylapok kulcsfontosságúak ahhoz, hogy a vonatok nagy sebességgel zökkenőmentesen közlekedhessenek. Figyelemre méltó, hogy a Senyang-Baihe nagy sebességű vasúti vágánylapokat, amelyek egyenként 5,6 méter hosszúak és 2,5 méter szélesek, most már egységenként mindössze 10 perc alatt legyártják, a magasságváltozások pedig az emberi hajszál vastagságán belül szabályozhatók, ami nagyban növeli mind a pontosságot, mind a hatékonyságot – mondta Jang Csen-hua, a China Railway No. 9 Group Co., Ltd. tisztviselője.

A sebesség határait tovább feszegetve a világ leggyorsabb nagy sebességű vonata – a CR450 – megkezdte az üzembe helyezés előtti tesztsorozatot egy kínai nagy sebességű vonalon, 

elérve a 453 kilométer per órás egyedi sebességet és a rekordnak számító 896 kilométer per órás relatív előzési sebességet. 

A világon nincs olyan kereskedelmi célú nagy sebességű vasútvonal, amely 400 kilométernél nagyobb sebességgel működne – mondta Vang Lej, a CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd. tervezője.

A legnagyobb kihívást a vonat menetellenállásának csökkentése jelentette: 350-ről 400 kilométer per órára az ellenállás 30 százalékkal nő, és ennek a menetellenállásnak a 95 százaléka a levegőből származik.

