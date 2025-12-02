Ezért beszél most mindenki a NATO „agresszív válaszáról” – elemzőkkel néztük meg, mi áll a kemény kijelentés mögött

Giuseppe Cavo Dragone szavai mögött nem valamiféle katonai fordulat előkészítése áll, hanem az, hogy a NATO végre nyíltan nevesíti a problémát: Európa folyamatos orosz hibrid támadások alatt áll, miközben a szövetség ezekre eddig jobbára passzívan reagált – mondta a Világgazdaságnak Wágner Péter, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kül- és biztonságpolitikai elemzője.

A NATO a jövőben nem csak elszenvedője kíván lenni a hibrid támadásoknak / Fotó: Anadolu via AFP

Az elemző hangsúlyozza: az admirális üzenete arról szólt, hogy a szövetség tudatában van annak, hogy az elmúlt évek reaktív magatartása erodálja az elrettentés hitelességét.

A hibrid akciók száma négyszeresére nőtt 2023–2024 között,

drónzavarások, titokzatos légballonok, GPS-zavarások,

repülőterek leállítása,

tenger alatti kábelek sérülései,

szabotázscselekmények az energia- és vasúti infrastruktúra ellen.

A villanásként megjelenő támadásokra a nyugati országok eddig nem találtak érdemi választ. Ha mindig csak reagálunk, de sosem kezdeményezünk, az hosszú távon a NATO hitelességét kérdőjelezi meg – fogalmazott Wágner.

A NATO nem csak elszenvedő akar lenni

Szerinte a Dragone-féle nyilatkozat célja az volt, hogy jelezze: a NATO a jövőben nemcsak elszenvedője kíván lenni a hibrid támadásoknak, hanem előre kidolgozott válaszlépéseken dolgozik.

Ugyanakkor a katonai vezető maga utalt az akadályokra is. Európában – mint mondta – a jogállami keretek lassítják és korlátozzák a hibrid fenyegetésekre adott közvetlen válaszokat. „Ez nem a vesztesek álláspontja, de nehezebb pozíció, mint az ellenfél szabálytalan térfelén mozogni” – mondta Dragone, amit Wágner szerint sokan félreértelmeztek.

A kutatásokra hivatkozva az elemző rámutatott: Oroszország szervezetten, „nem hagyományos háborút” folytat Európa ellen, nem katonai fronton, hanem kritikus infrastruktúrák szisztematikus tesztelésével és zavarásával. Ezek célja:

kormányok destabilizálása, az Ukrajnának nyújtott támogatás aláásása, a NATO és az EU cselekvőképességének gyengítése.

A szabotázseseteket vizsgáló 2018–2025-ös adatbázis szerint a támadások többsége energetikai, közlekedési, katonai logisztikai és kormányzati létesítményeket érintett.