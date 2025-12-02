Deviza
orosz-ukrán háború
admirális
NATO

Ezért beszél most mindenki a NATO „agresszív válaszáról” – elemzőkkel néztük meg, mi áll a kemény kijelentés mögött

A napokban nagy visszhangot váltott ki Giuseppe Cavo Dragone admirális, a NATO Katonai Bizottsága elnökének nyilatkozata, amelyben a szövetség „agresszívebb válaszlépések” lehetőségét vetette fel az Európát érő orosz hibrid műveletekre. A kijelentés több országban eszkalációs félelmeket indított el, ezért megkérdeztünk két magyar szakértőt arról, mit is jelent valójában a NATO-üzenet.
VG
2025.12.02., 06:01

Giuseppe Cavo Dragone szavai mögött nem valamiféle katonai fordulat előkészítése áll, hanem az, hogy a NATO végre nyíltan nevesíti a problémát: Európa folyamatos orosz hibrid támadások alatt áll, miközben a szövetség ezekre eddig jobbára passzívan reagált – mondta a Világgazdaságnak Wágner Péter, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kül- és biztonságpolitikai elemzője.

Metin Gurak - Giuseppe Cavo Dragone meeting in Ankara NATO
A NATO a jövőben nem csak elszenvedője kíván lenni a hibrid támadásoknak / Fotó: Anadolu via AFP

Az elemző hangsúlyozza: az admirális üzenete arról szólt, hogy a szövetség tudatában van annak, hogy az elmúlt évek reaktív magatartása erodálja az elrettentés hitelességét.

A hibrid akciók száma négyszeresére nőtt 2023–2024 között,

  • drónzavarások, titokzatos légballonok, GPS-zavarások,
  • repülőterek leállítása,
  • tenger alatti kábelek sérülései,
  • szabotázscselekmények az energia- és vasúti infrastruktúra ellen.

A villanásként megjelenő támadásokra a nyugati országok eddig nem találtak érdemi választ. Ha mindig csak reagálunk, de sosem kezdeményezünk, az hosszú távon a NATO hitelességét kérdőjelezi meg – fogalmazott Wágner.

A NATO nem csak elszenvedő akar lenni

Szerinte a Dragone-féle nyilatkozat célja az volt, hogy jelezze: a NATO a jövőben nemcsak elszenvedője kíván lenni a hibrid támadásoknak, hanem előre kidolgozott válaszlépéseken dolgozik.

Ugyanakkor a katonai vezető maga utalt az akadályokra is. Európában – mint mondta – a jogállami keretek lassítják és korlátozzák a hibrid fenyegetésekre adott közvetlen válaszokat. „Ez nem a vesztesek álláspontja, de nehezebb pozíció, mint az ellenfél szabálytalan térfelén mozogni” – mondta Dragone, amit Wágner szerint sokan félreértelmeztek.

A kutatásokra hivatkozva az elemző rámutatott: Oroszország szervezetten, „nem hagyományos háborút” folytat Európa ellen, nem katonai fronton, hanem kritikus infrastruktúrák szisztematikus tesztelésével és zavarásával. Ezek célja:

kormányok destabilizálása,

az Ukrajnának nyújtott támogatás aláásása,

a NATO és az EU cselekvőképességének gyengítése.

A szabotázseseteket vizsgáló 2018–2025-ös adatbázis szerint a támadások többsége energetikai, közlekedési, katonai logisztikai és kormányzati létesítményeket érintett.

Wágner kiemeli: Moszkva egyre inkább „gig economy” modellben, harmadik országokból toborzott személyekkel dolgoztat, ami olcsóbbá, nehezebben bizonyíthatóvá és még nehezebben szankcionálhatóvá teszi a műveleteket.

Nem mindegy, mit lép a NATO

Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője szerint Dragone mondatai önmagukban is növelhetik a geopolitikai kockázati mutatókat. Tapasztalatok szerint már a háborús retorika, a szabotázsakciók és a kibertámadások említése is visszafogja a kereskedelmet, csökkenti a részvénypiaci hozamokat és mérsékli a külföldi működőtőke-befektetéseket, különösen a frontországokban.

Sebestyén kiemeli: a „szürke zóna”, a hibrid támadások világa miatt a látványos, katonai megtorlás nem működőképes válasz – sőt, eszkalációs kockázatot hordoz.

A stabilitást nem tankokkal, hanem elrettentéssel lehet megteremteni.

A szakértő szerint a leghatékonyabb megoldás:

  • jobb felderítés,
  • a kritikus infrastruktúra védelme,
  • gyors helyreállítási képesség,
  • célzott kiberbiztonsági és jogi ellenlépések.

Ezek növelik az orosz műveletek költségét, miközben nem kényszerítik eszkalációba a feleket. Ha a NATO „fokozott, de kalibrált” hibrid válaszrendszert jelent be, az éppen ellenkezőleg – megnyugtathatja a piacokat.

Sebestyén szerint egy ilyen keretrendszer világos jelzés lenne: a NATO nem hagyja reagálatlanul az európai infrastruktúrák elleni támadásokat, de nem is lép át a katonai eskaláció határán.

NATO Chiefs of Defense meeting at NATO Headquarters in Brussels NATO
Fotó: Anadolu via AFP

A két elemző értelmezése szerint Dragone üzenete nem a háború kiterjesztéséről szól, hanem arról, hogy:

  • a NATO felismerte a hibrid fenyegetések rendszerszintű jellegét,
  • a szövetség hitelessége kockán forog, ha továbbra is csak reagál,
  • a válaszlépéseknek jogállami keretek között kell maradniuk,
  • a cél a hibrid elrettentés és a fenyegetések költségeinek növelése.

Wágner a stratégiai dimenzióra, Sebestyén a gazdasági következményekre világított rá, de abban egyetértenek: a NATO-üzenet lényege nem az eszkaláció, hanem a jelzés – a szövetség mostantól nem passzívan szemléli az európai infrastruktúra elleni támadásokat.

„Megtorlással, megelőző csapással?" – most lett elege a NATO-nak, agresszív módba kapcsolhat a szövetség az oroszok miatt

A szövetség legfőbb katonai vezetője szerint a szervezetnek itt az ideje aktívabban fellépni Moszkva fenyegetéseivel szemben. Az utóbbi időkben elszaporodott orosz mélységi felderítő hadműveletek okot adhatnak a NATO határozottabb agressziójára számos nemzetközi szereplő szerint.

