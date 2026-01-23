Deviza
Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
olajpiac
Venezuela
olajtanker

Tavaly ez még elképzelhetetlen lett volna: Kína helyett Európa felé indulhatnak a tankerek Venezuelából

A dél-amerikai ország olajtermelésének helyreállítása hosszabb időt vehet igénybe. A megmaradt venezuelai olaj azonban már utat találhat a világpiacra.
K. B. G.
2026.01.23, 14:48
Frissítve: 2026.01.23, 15:27

Bár sokan kételkedtek abban, hogy Nicolás Maduro eltávolítása Venezuela éléről gyors változásokhoz vezet az olaj piacán, az első jelek már láthatók. A legnagyobb árupiaci kereskedőcégek, mint a Trafigura vagy a Vitol gyorsan megszerezték a dél-amerikai ország olajának mozgatásához szükséges engedélyeket, és már az is látszik, hogy a szankciók szorítása is enyhül, a venezuelai olaj egyre könnyebben talál utat a világpiacra.

A venezuelai olaj kezd visszatérni a világpiacra / Fotó: AFP

A venezuelai olaj már nem az árnyékflottával utazik

A kereskedők már nem az árnyékflotta szankciók alá eső tankereit küldik a venezuelai kikötőkbe, ami az elmúlt éveket jellemezte. A Trafigura például két Suezmax típusú tankert indított útnak, a Folegrandost és Poliegost, hogy egyenként 135 ezer tonna vagyis közel 1 millió hordó olajat vegyenek fel Venezuelában – tudta meg az árupiaci adatszolgáltató Argus.

A február elején érkező hajók bárhol kirakodhatják szállítmányukat, és egyelőre úti céljuk ismeretlen, 

ám a hajók típusa európai úti célra utal, ami az elmúlt években elképzelhetetlen lett volna. 

Ugyanis a Mexikói-öböl partján lévő finomítókba általában kisebb, Aframax típusú hajókon érkezik a venezuelai olaj, míg Kína felé a nagyobb óriástankerek szoktak indulni.

Bár árat nem közöltek, az Argus adatai szerint a szomszédos Guyanából Európába hordónként 2,89 dollárért szállították az olajat január 21-én, bár csütörtökre némileg magasabbra ugrott a hajók bérlete. 

A kérdéses hajók a hagyományos olajkereskedelmet bonyolító flotta részei, semmilyen szankció alá nem esnek, és a hajókövető oldalak adatai szerint már úton is vannak a venezuelai San José kikötője felé, ahová január végén érkezhetnek meg. A kikötőben a következő héten megugorhat a forgalom, a Kpler adatai szerint hat hajó rakodására is sor kerülhet. 

A venezuelai olaj kereskedelme elől tehát, úgy tűnik, elhárultak az akadályok, ami az egyelőre vonakodó nyugati olajvállalatok visszatérését is segítheti.

