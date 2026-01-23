Deviza
Tapolca
Lázár János
Navracsics Tibor

Navracsics Tibor segítséget kért Lázár Jánostól – ikonikus épületek váltak életveszélyessé

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerint a az Y-házak állapota azonnali beavatkozást igényel. Navracsics Tibor Lázár Jánoshoz fordult.
VG
2026.01.23., 13:48

„A tapolcai »Y-házak« néven ismert lakóépület-együttes állapota balesetveszélyes!” – közölte Navracsics Tibor pénteken a Facebookon.

Navracsics Tibor segítséget kért Lázár Jánostól / Fotó: Burger Zsolt

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter azt írta, hogy kérte Lázár János építési és közlekedési miniszter segítségét, hogy „ez az állapot a lehető leggyorsabban megszűnjön”.

„Balesetveszélyessé vált a választókerületem második legnagyobb településén, Tapolcán található „Y-házakként” ismert lakóépület-együttes több mint ötven évvel ezelőtt átadott, tízszintes tagja. 

Az épületnek sok, azonnali beavatkozást igénylő műszaki problémája van” – olvasható Navracsics Tibor levelében.

A miniszter szerint a nyitott folyosók és az erkélyek korlátszerkezeteinél, valamint a korlát alatti vasbeton födémperemnél súlyos, a testi épséget veszélyeztető állapot alakult ki.

Az erről készült tartószerkezeti szakértői vélemény veszélyes állapotúnak minősíti a korlátszerkezeteket, továbbá rögzíti, hogy azok jelenlegi állapotukban biztonságos használatra nem alkalmasak. 

Az ikonikus házak az 1970-es évek elején épültek Kiss Tamás építész-városépítész tervei alapján, azóta jelentősebb átfogó felújítás nem történt.

„Tisztelettel kérem miniszter urat, hogy a balesetveszély haladéktalan elhárításához szükséges intézkedések előmozdításában – a hatáskörei keretei között – segítséget és közreműködést nyújtani szíveskedjen, annak érdekében, hogy a társasház lakói, valamint Tapolca polgárai biztonságos környezetben élhessék mindennapjaikat” – írta.

A tapolcai Y-házakban 2024-ben több gázrobbanás is történt. Májusban az egyik tízemeletes társasház egyik lakásában történt a robbanás. A gázpalackok cseréje közben következett be a detonáció, amely kidöntött több falat, és ajtókat szakított ki a helyükből.

Később egy társasház harmadik emeleti lakásában történt robbanás, amelynek következtében az erkély leomlott.

A miniszter korábban bejelentette, hogy az áprilisi országgyűlési választáson kizárólag egyéni képviselőjelöltként indul. A politikus a Facebookon közölte: számára a választók bizalma a legfontosabb, ezért – a 2022-es választáshoz hasonlóan – ezúttal sem kíván szerepelni a pártlistán. 

Navracsics Tibor decemberben még arról is beszélt, hogy nincs beszélőviszonyban Lázár Jánossal. Arra a kérdésre, hogy rendezték-e már a viszonyukat, a miniszter azt válaszolta, hogy nem. „Nem is látom az ő részéről, hogy lenne erre bármilyen igyekezet. De ez rendben van, ő ilyen ember, én meg olyan ember vagyok” – mondta.

Navracsics Tibor segítséget kért Lázár Jánostól – ikonikus épületek váltak életveszélyessé

