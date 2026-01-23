Deviza
Csődközeli helyzetben a tószegi bicikligyár, több száz munkahely kerülhet veszélybe

Az amerikai KKR balul elsült ügylete után több száz munkahely kerülhet veszélybe Magyarországon. A tószegi bicikligyár tulajdonosa évek óta veszteséges.
K. B. G.
2026.01.23, 15:55
Frissítve: 2026.01.23, 16:13

Hiába zárta be hollandiai gyárait és költöztetett egyre nagyobb kapacitást Magyarországra, a tószegi bicikligyárba az Accel, a cég ismét a fizetésképtelenség határán egyensúlyozik, a vállalat jövője pedig a hitelezők kezében van.

Old,Bicycles,Simplex,,Gazelle,,Batavus,,Bsa,,Raleig,,Fongers,,Phoenix,All
A KKR rossz döntésének árát a tószegi bicikligyár dolgozói fizethetik meg / Fotó: Urip Supriyadi / Shutterstock

A hitelezők nem bíznak az Accel jövőjében

Az egyebek mellett a Batavus, a Sparta és a Babboe márkákat birtokló bicikligyártó nehéz helyzetét a koronavírus-járvány alatt felpörgött kereslet elpárolgása okozza, a kérdés most az, hogy egy éven belül sikerül-e másodszor is megegyezni a hitelezőkkel, akik azonban nem kifejezetten optimisták. Ezt jelzi, hogy 

az Accel szenior adóssága a névérték kevesebb mint 20 százalékán cserél gazdát, a kevésbé védett hitelekért pedig még ennél is jóval kevesebbet hajlandók fizetni a befektetők.

(A szenior adósságnak elsőbbsége van a visszafizetésben más adósságokkal szemben, ha az adós fizetésképtelenné válik, vagy felszámolás alá kerül.) Ez arra utal, hogy egy újabb átszervezési program esetén a hitelezők jelentős leírásokra számítanak befektetésükből, míg a megegyezés hiányában akár csődeljárás is indulhat. 

  • A tavalyi megállapodás során a hitelezők 600 millió eurót voltak kénytelenek leírni a cég 
  • 1,4 milliárd eurós adósságából, ám úgy tűnik, ez sem segített. A Financial Times összefoglalója szerint ugyanis a bicikligyártó képtelen nyereséget felmutatni, még akkor is, ha a kamatfizetéssel és más költségekkel nem számolunk.
Heerenveen,,Friesland,,The,Netherlands,-,February,8,,2024:,Headquarters,Of
Az Accel hollandiai gyárát már tavaly bezárták / Fotó: Paul van Schijndel / Shutterstock

A tószegi bicikligyár is megsínylette az elmúlt éveket

Az Accelt 2022-ben vásárolta meg a KKR magántőke-társaság 1,8 milliárd euróért, ám az eredmények nem hozták a várakozásokat. A cég a Fitch elemzői szerint 

  • tavaly 15 százalékos zuhanás után 
  • 891 millió eurós bevételt ért el, 
  • ami idén újabb 9 százalékkal csökkenhet, míg 
  • a kamat, adó, értékcsökkenés és amortizáció (EBITDA) eredménye mínusz 27 millió euró volt a tavalyi harmadik negyedévben. 
  • A magyar leányvállalat honlapja még a 2022-es évben elért 1,4 milliárd eurót meghaladó forgalommal dicsekszik, melyből 377 milliárd euró sorolható a magyarországi részleghez.

A vállalat tószegi bicikligyára 2020-ban alakult, és a cég magyarországi leányvállalatának honlapja szerint szezonban akár 700 főt is foglalkoztathat. A vállalat évek óta húzódó problémái azonban a tószegi gyár teljesítményén is nyomot hagytak, a cég legfrissebb, 2024-re vonatkozó beszámolója szerint a magyar leányvállalat átlagosan 487 főt foglalkoztatott az év során, szemben az egy évvel korábbi 523-mal. A magyarországi leányvállalat 2023-ban még több mint 478 millió euróért adott el bicikliket, ám ez 2024-re 360 millió euró alá csökkent. 

A tószegi gyár 2023-ban még több mint 700 ezer eurós nyereségre volt képes, ám 2024-ben már 2,7 millió eurót meghaladó veszteséget termelt.

A hitelezőkkel folytatott tárgyalások mellett más megoldásokat is keresnek, a cég akár új tulajdonoshoz is kerülhet, aki hajlandó átvészelni a nehéz időszakot. A biciklik iránti kereslet szűkülése miatt felhalmozott készletek értékesítése és a korábbi költségcsökkentések ugyanis az Accel szerint megteremtik a lehetőségét annak, hogy 2027-re már pozitív cash flow-t generálhat. Ám a cég adósságának CCC, vagyis erősen spekulatív, a fizetésképtelenség határán mozgó besorolása mellett kérdés, hogy találnak-e új befektetőt az idei veszteségek finanszírozására.

