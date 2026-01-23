Deviza
EUR/HUF382,26 +0,08% USD/HUF325,52 +0,16% GBP/HUF440,53 +0,4% CHF/HUF411,86 0% PLN/HUF90,88 -0,09% RON/HUF75,03 +0,01% CZK/HUF15,76 +0,09% EUR/HUF382,26 +0,08% USD/HUF325,52 +0,16% GBP/HUF440,53 +0,4% CHF/HUF411,86 0% PLN/HUF90,88 -0,09% RON/HUF75,03 +0,01% CZK/HUF15,76 +0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX124 385,9 -0,65% MTELEKOM1 938 -0,52% MOL3 792 -0,47% OTP38 760 -0,46% RICHTER10 400 -1,35% OPUS550 -0,36% ANY7 960 -0,5% AUTOWALLIS154 -0,65% WABERERS5 240 -1,15% BUMIX10 351,09 -0,3% CETOP4 215,05 +2,93% CETOP NTR2 631,68 -0,33% BUX124 385,9 -0,65% MTELEKOM1 938 -0,52% MOL3 792 -0,47% OTP38 760 -0,46% RICHTER10 400 -1,35% OPUS550 -0,36% ANY7 960 -0,5% AUTOWALLIS154 -0,65% WABERERS5 240 -1,15% BUMIX10 351,09 -0,3% CETOP4 215,05 +2,93% CETOP NTR2 631,68 -0,33%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
árfolyamcsúcs
részvény
NIS
tőzsde
Mol

Mol: két évtizedet kellett várni, de meglett az új csúcs – történelmi napnak örülhetnek a befektetők, akik gyorsan ki is táraztak

Szerbiai nagybevásárlás kellett hozzá, hogy közel húsz év után új rekordot döntsön a magyar olajtársaság kurzusa. A Mol részvényei történelmi csúcsra értek pénteken, ahonnan azonban hamar lefordult a kurzus.
K. T.
2026.01.23, 13:49
Frissítve: 2026.01.23, 13:55

Történelmi napra ébredtek a Mol részvényesei, az olajtársaság kurzusa a péntek reggeli tőzsdenyitást követően új csúcsot döntött, átlépve a 3900 forintot. A befektetők aztán ünneprontó módon elkezték adni az olajrészvényt, amely így egyelőre nem tudott megkapaszkodni a közel 20 éves rekordszint felett.

Mol, részvény, csúcs, NIS
Történelmi csúcson a Mol részvényei / Fotó: Kallus György

A Mol részvényárfolyama 19 év óta nem látott szintre, 3920 forintra erősödött péntek délelőtt, az eddigi csúcs 2007 ősze óta tartotta magát makacsul. Akkor 3876 forinton jegyezték a papírt. A második legnagyobb piaci kapitalizációjú hazai blue chip vállalat tőzsdei értéke ezzel 3120 milliárd forint fölé emelkedett.

A szintlépés azonban nem bizonyult tartósnak, a csúcsszinten ugyanis már a hozamrealizálást látták jónak a befektetők, akik délután fél kettőig 0,8 százalékkal nyomták lejjebb a kurzust. A mai nap ezzel együtt is bevonul az olajtársaság részvényenek nagykönyvébe.

A NIS megszerzése hajthatta történelmi csúcsra a Mol árfolyamát

Az olajrészvényt a szerb NIS olajvállalat orosz kézben lévő többségi tulajdonrészének felvásárlása hajtotta új magaslatra, amiről már bő egy hónapja megindultak a spekulációk, ezen a héten pedig a Mol hivatalosan is bejelentette a tranzakciót.

Az olajtársaság a Gazpromnyefty 56,15 százalékos részesedését vásárolja meg a pancsovai finomítót is üzemeltető szerb vállalatban, az irányítói jogokat is megszerezve ezzel. A tulajdonszerzés a finomítón túl kiterjed a NIS több mint 400 benzinkútból álló kiskereskedelmi hálózatára, valamint szénhidrogén-kutatási és -termelési portfóliójára is.

Az akvizíció lezárásához még amerikai, illetve szerb kormányzati és állami jóváhagyásokra is szükség van, ideális esetben pedig március végéig aláírhatják az adásvételi szerződést a felek.

 MOL részvény
MOL részvény14:31:20
Árfolyam: 3 796 HUF -14 / -0,37 %
Forgalom: 4 153 557 466 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A vételár egyelőre nem ismert, Pletser Tamás, az Erste szektorelemzője korábban úgy kalkulált, hogy a tranzakció értéke 1,4 milliárd dollár lehet, egy ilyen vagy ennél kedvezőbb vételár esetén szerinte Mol részvényei áremelkedéssel reagálnának.

A magyar olajcég részvényei még tavaly decemberben indítottak ralit, azt követően, hogy a NIS-üzletről kiszivárgó első sajtóhírek megjelentek.

A Mol kurzusa idén már több mint 30 százalékot ralizott, alig több mint három hét alatt.

Az osztalék miatt keresett maradhat az olajrészvény

Az elemzői várakozások szerint ezzel az olajrészvény előreszaladt, a Refinitiv adatbázisában szereplő átlagos célár ugyanis 3225 forint, ami 15 százalékkal alacsonyabb a jelenlegi csúcsszintnél.

A Mol papírjait ezzel együtt kilenc befektetési szolgáltató közül öt továbbra is vételre ajánlja, kettő-kettő pedig tartást, illetve eladást javasol.

A szerbiai üzlet mellett a részvényárfolyam katalizátora lehet még az év elején az osztalék is. Az olajtársaság ugyanis a hagyományosan bőkezűbb kifizetők közé tartozik, az osztalékrali pedig évről évre része a tavaszi-nyár eleji időszaknak.

Az idei részvényesi juttatást 250–300 forint közé saccolják a piaci szakértők, a konszenzusos várakozás részvényenként 273 forint. Ez a jelenlegi árfolyam mellett 7 százalékos hozamot jelent.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu