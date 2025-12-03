Izraeli Arrow 3 rakétarendszer védi mostantól Németországot
Izrael szerdán befejezi az interkontinentális ballisztikus rakéták lelövésére kifejlesztett rendszer, az Arrow 3 (Nyíl) átadását Németországnak, amelyet így hadrendbe állítanak Berlintől 120 kilométerre délre fekvő holzdorfi légibázison. Ez az első alkalom, hogy egy ország független hozzáférést kap ehhez a fejlett izraeli fegyverrendszerhez.
Bár a gázai háború nagy felháborodást keltett világszerte, így Európában is, bizonyos minimális szankciókat hozott Németország is, amely drasztikusan csökkentette fegyverexportját a zsidó államba, volt egy érintetetlen terület: az izraeli hadiipar.
Az európai hadseregek ugyanis a legnagyobb vásárlói, a kereslet pedig nem csökken, éppen ellenkezőleg, nő, mert az izraeli hadiipar termékei harci körülmények között bizonyítottak.
Folytatódik a rakétapajzs kiépítése Németországban
Az Arrow 3-ról szóló szerződést két éve írta alá az izraeli és a német kormány, az értéke 3,6 milliárd euró, ami a legnagyobb eddigi izraeli védelmi üzlet. A csomag része a kilövőrendszer, a lőszer és a radar.
A Defence News című szakportál beszámolója szerint három kilövőrendszert helyeznek üzembe;
minden üteg négy indítóállványt tartalmaz, amelyek hat-hat rakétával van feltöltve.
A rakétapajzsot tovább fejlesztik majd, az évtized végére további ütegeket állítanak fel az ország legészakibb részén, Schleswig-Holsteinben, valamint egyet Bajorországban, amely Németország déli részét fogja lefedni.
Kiemelkedően hatékony rendszer
Az Arrow rendszert az állami tulajdonban lévő Israel Aerospace Industries (IAI) és a Boeing fejlesztette és gyártja, de részt vesz benne a szintén állami tulajdonú izraeli
- Rafael Advanced Defence Systems
- és a Tomer is.
A rendszer kiemelkedően hatékonynak bizonyult az Izrael elleni iráni ballisztikusrakéta-támadásokkal szemben.
Németországi telepítése lehetővé teszi majd a NATO-tagállam számára, hogy a jövőben hasonló fenyegetések ellen tudjon védekezni. Nem csoda, hogy ez volt az egyik első nagy német védelmi beszerzés Oroszország ukrajnai inváziójának megindítása után.
Az Arrow 3 után a 4 is érdekli a németeket
„A rendszert az elmúlt hónapokban leszállították Németországba, a német légierő tisztviselőinek helyszíni kiképzése előtt” – idézte a Bloomberg Boaz Levyt, az IAI vezérigazgatóját. „Beépítettük a német Arrow rendszerbe a kétéves háború során levont összes tanulságot” – utalt a 2023-as Hamász Izrael elleni támadásából és az azt követő gázai háborúból eredő többfrontos konfliktusra.
Az izraeli védelmi minisztérium szerint az Arrow 3 megsemmisítette az országra kilőtt iráni rakéták 86 százalékát.
Levy szerint további védelmi szerződések is várhatóak a két ország között.
A hétvégén Izraelbe várják Friedrich Merz kancellárt,
aki hónapok óta az első európai vezető lesz, aki hivatalos látogatást tesz Izraelben és tárgyal Benjamin Netanjahu kormányfővel.
„Az izraeli–német kapcsolatok mélyen gyökereznek, és még a szövetségesek között is vannak időnként nézeteltérések. Arra számítok, hogy a jövőben további megállapodások és együttműködések fognak születni” – mondta a vezérigazgató, aki szerint a német kormány már jelezte érdeklődését az Arrow 4 iránt is, amelynek „hamarosan” üzembe kell állnia.