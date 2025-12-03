Izraeli Arrow 3 rakétarendszer védi mostantól Németországot

Izrael szerdán befejezi az interkontinentális ballisztikus rakéták lelövésére kifejlesztett rendszer, az Arrow 3 (Nyíl) átadását Németországnak, amelyet így hadrendbe állítanak Berlintől 120 kilométerre délre fekvő holzdorfi légibázison. Ez az első alkalom, hogy egy ország független hozzáférést kap ehhez a fejlett izraeli fegyverrendszerhez.

Az Arrow 3 rendszer adja a német rakétapajzsot / Fotó: AFP

Bár a gázai háború nagy felháborodást keltett világszerte, így Európában is, bizonyos minimális szankciókat hozott Németország is, amely drasztikusan csökkentette fegyverexportját a zsidó államba, volt egy érintetetlen terület: az izraeli hadiipar.

Az európai hadseregek ugyanis a legnagyobb vásárlói, a kereslet pedig nem csökken, éppen ellenkezőleg, nő, mert az izraeli hadiipar termékei harci körülmények között bizonyítottak.

Folytatódik a rakétapajzs kiépítése Németországban

Az Arrow 3-ról szóló szerződést két éve írta alá az izraeli és a német kormány, az értéke 3,6 milliárd euró, ami a legnagyobb eddigi izraeli védelmi üzlet. A csomag része a kilövőrendszer, a lőszer és a radar.

A Defence News című szakportál beszámolója szerint három kilövőrendszert helyeznek üzembe;

minden üteg négy indítóállványt tartalmaz, amelyek hat-hat rakétával van feltöltve.

Az újabb rakéta is érdekli a németeket / Fotó: AFP

A rakétapajzsot tovább fejlesztik majd, az évtized végére további ütegeket állítanak fel az ország legészakibb részén, Schleswig-Holsteinben, valamint egyet Bajorországban, amely Németország déli részét fogja lefedni.

Kiemelkedően hatékony rendszer

Az Arrow rendszert az állami tulajdonban lévő Israel Aerospace Industries (IAI) és a Boeing fejlesztette és gyártja, de részt vesz benne a szintén állami tulajdonú izraeli

Rafael Advanced Defence Systems

és a Tomer is.

A rendszer kiemelkedően hatékonynak bizonyult az Izrael elleni iráni ballisztikusrakéta-támadásokkal szemben.

Németországi telepítése lehetővé teszi majd a NATO-tagállam számára, hogy a jövőben hasonló fenyegetések ellen tudjon védekezni. Nem csoda, hogy ez volt az egyik első nagy német védelmi beszerzés Oroszország ukrajnai inváziójának megindítása után.