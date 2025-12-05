Ezeket a bankszámlákat semmi se védi: így drágulnak 2026-tól a díjak – az első szolgáltató már lépett

A lakossági bankszámlák díjai 2026 júniusáig védettek a kormányzati megállapodás miatt, a vállalkozói számláknál azonban nincs hasonló korlátozást vállaló moratórium. A bankok ezért szabadon igazíthatják áraikat – elsősorban az inflációhoz kötve –, így 2026-ban a legtöbb cég számíthat valamilyen mértékű költségnövekedésre.

Fotó: ANP via AFP

A BiztosDöntés elemzése szerint a 2025-ös infláció (január–október között várhatóan 4-5 százalék körüli átlag) alapján tavasszal hasonló nagyságrendű díjemelés várható a legtöbb banknál. Ehhez jön még a pénzügyi tranzakciós illeték (jelenleg 0,45 százalék, max. 20 ezer forint tranzakciónként), amit a cégek teljes egészében megfizetnek, és a bankok túlnyomó része ezt is ráterheli az ügyfelekre.

„A bankok hamarosan elkezdik bejelenteni a 2026-os díjemeléseiket, amelyre minden évben az infláció mértékéig van lehetőségük. Ebbe beleértendő az esetlegesen korábban nem érvényesített mérték is” – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés pénzügyi szakértője. Az első konkrét bejelentés a BinX neobanktól érkezett november végén. A szolgáltató a fix összegű átutalási díjak egy részét százalékos díjra cseréli:

S csomag: 399 forint → 0,25 százalék (max. 10 ezer forint)

M csomag: 0,2 százalék

L csomag: 0,15 százalék

Ugyanakkor a számlavezetési díjak nem változnak (nulla forint, 2990 forint, illetve 9990 forint havonta), a BinX-en belüli utalások továbbra is ingyenesek, és 2026. február 1-jétől visszatér az Early Bird csomag is (nulla forint havidíj, 199 forint külső átutalás, feltétellel). A nagybankok egyelőre nem közöltek 2026-os terveket. A jelenlegi kínálatuk eltérő logikát követ:

MagNet Bank: magas forgalomnál (évi 3,5–10 millió forint) gyakorlatilag illetékmentes csomagok alacsony havidíjjal

Gránit Bank: fix 25–30 ezer forint havonta, csak az illeték terheli az átutalásokat

MBH Bank: két évre szóló kedvező Egység I. csomag (egyedi elbírálással)

UniCredit és Erste: lépcsős vagy forgalomfüggő havidíjak, amelyek nagy volumen mellett jelentősen megemelhetik a költségeket