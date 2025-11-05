Deviza
EUR/HUF386.7 -0.39% USD/HUF336.81 -0.34% GBP/HUF438.98 -0.26% CHF/HUF415.63 -0.33% PLN/HUF90.91 -0.22% RON/HUF76.02 -0.42% CZK/HUF15.88 -0.27% EUR/HUF386.7 -0.39% USD/HUF336.81 -0.34% GBP/HUF438.98 -0.26% CHF/HUF415.63 -0.33% PLN/HUF90.91 -0.22% RON/HUF76.02 -0.42% CZK/HUF15.88 -0.27%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,631.77 -0.37% MTELEKOM1,774 +0.79% MOL2,906 -0.48% OTP32,450 -0.15% RICHTER10,300 -1.94% OPUS546 +1.1% ANY7,060 -0.57% AUTOWALLIS156.5 +1.6% WABERERS5,600 -1.07% BUMIX10,200.37 +0.2% CETOP3,662.64 -0.53% CETOP NTR2,291.77 +0.09% BUX107,631.77 -0.37% MTELEKOM1,774 +0.79% MOL2,906 -0.48% OTP32,450 -0.15% RICHTER10,300 -1.94% OPUS546 +1.1% ANY7,060 -0.57% AUTOWALLIS156.5 +1.6% WABERERS5,600 -1.07% BUMIX10,200.37 +0.2% CETOP3,662.64 -0.53% CETOP NTR2,291.77 +0.09%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
ukrán hadiipar
európai hadiipar
Volodimir Zelenszkij
Berlin
fegyverkereskedelem
Koppenhága

Zelenszkij átszakítaná a gátat: hamarosan elárasztják az európai piacot az ukrán fegyverek – ebből finanszíroznák a háborút

Zelenszkij kétségbeesetten próbál finanszírozást szerezni a haditermelés fenntartására és az új fegyverrendszerek beszerzésére. Berlinben és Koppenhágában is ukrán fegyverexport-irodák nyílnak meg, hogy Kijev eláraszthassa az európai piacokat a saját hadiipari termékeivel.
VG
2025.11.05, 14:19
Frissítve: 2025.11.05, 14:41

Új szakaszába lép az ukrán fegyverexport: Volodimir Zelenszkij elnök kedden bejelentette, hogy speciális irodákat nyitnak Berlinben és Koppenhágában az év végéig, amelyen keresztül eláraszthatják az európai piacot. A lépés célja, hogy Kijev megvesse a lábát az európai védelmi iparban, és közös fejlesztésekkel, valamint fegyverexporttal finanszírozza a saját hadiipari gyártását.

Ukrainian President Zelenskyy in Brussels ukrán fegyver
Zelenszkij közleménye szerint Berlinben és Koppenhágában is ukrán fegyverexport-irodák nyílnak meg, hogy Kijev eláraszthassa az európai piacokat a saját hadiipari termékeivel / Fotó: Anadolu via AFP

A tervek szerint Ukrajna elsősorban haditengerészeti drónokat és tüzérségi rendszereket értékesítene külföldön. 

Ezekből az exportbevételekből fedeznék azokat az eszközöket, amelyekre most nincs pénz

– mondta Zelenszkij hétfőn.

Az ukrán Védelmi Ipari Tanács októberi felmérése szerint a gyártók több mint 94 százaléka támogatja a fegyverexport megnyitását, ami jól mutatja a szektor várakozásait. Kijev célja, hogy az új irodák ne csupán exportközpontokként, hanem együttműködési platformokként is működjenek: segítenék az ukrán és az európai hadiipar közös termelését és kutatási projektjeit.

A háború kirobbanása óta Ukrajna hatalmas ütemben építette fel dróniparát – ma már több száz hazai vállalat gyárt pilóta nélküli eszközöket a front számára. Ugyanakkor az ország továbbra is nagymértékben függ a nyugati fegyverszállításoktól, különösen a légvédelmi rendszerek, például az amerikai Patriotok terén.

Nyugat-Európa is kipróbálná az ukrán fegyvereket

Dánia már korábban szorosabb ipari kapcsolatot alakított ki Ukrajnával: a dán Fire Point cég például az ukrán Flamingo nevű, nagy hatótávolságú rakéta üzemanyagát gyártja. Troels Lund Poulsen dán védelmi miniszter az Euractivnak elmondta, hogy az új együttműködés „jó lehetőség a dán ipar számára is”.

Németország szintén bővíteni kívánja védelmi partnerségét Ukrajnával. Berlin nem erősítette meg a tervezett irodanyitást, de a német védelmi minisztérium az Euractiv megkeresésére úgy fogalmazott: „A védelmi együttműködés erősítése mindkét ország érdeke.”

A mostani bejelentés új fejezetet nyithat az ukrán hadiiparban: Kijev nemcsak a fronton, hanem a nemzetközi piacokon is versenyezni kíván – és ezzel saját háborús gazdaságát próbálja önfenntartóvá tenni.

Dilemma az ukrán fegyverexport körül: gazdasági lehetőség vagy korrupciós kockázat?

Az ukrán védelmi ipar hónapok óta várta a pillanatot, amikor végre megnyílhat a külpiac felé. Most ez megtörtént: Kijev engedélyezte bizonyos fegyverek és haditechnikai eszközök exportját. A kormány szerint az ukrán fegyverexport újraindítása nem veszélyezteti a front ellátását, sőt, éppen a fenntartását szolgálja. A gyártók viszont remélik, hogy ezzel újraindulhat a pénzáramlás az iparágba, amely az utóbbi hónapokban a túlélésért küzdött.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12299 cikk

 

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.