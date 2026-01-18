Deviza
EUR/HUF383,73 -0,42% USD/HUF331,56 -0,17% GBP/HUF443,85 -0,13% CHF/HUF413,22 -0,12% PLN/HUF91,09 -0,15% RON/HUF75,56 -0,15% CZK/HUF15,85 -0,15% EUR/HUF383,73 -0,42% USD/HUF331,56 -0,17% GBP/HUF443,85 -0,13% CHF/HUF413,22 -0,12% PLN/HUF91,09 -0,15% RON/HUF75,56 -0,15% CZK/HUF15,85 -0,15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
versenyképesség
mesterséges intelligencia (MI)
adatközpont
Írország

Európa egykori adatközpont-fővárosa: Írország új stratégiával tér vissza az MI-versenybe

Írország erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy visszaszerezze pozícióját az adatközpont-beruházások egyik fő célpontjaként. Az ország korábban Európa egyik vezető adatközponthubja volt, ám az elmúlt években az áramhálózat túlterheltsége miatt jelentős befektetésektől esett el, most új szabályokkal és zöldparkokkal próbálja visszaszerezni a versenyképességét.
Hornyák Szabolcs
2026.01.18, 17:18
Frissítve: 2026.01.18, 17:35

Írország erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy visszaszerezze pozícióját a mesterségesintelligencia- (MI) korszak adatközpont-beruházásainak egyik fő célpontjaként. Az ország korábban Európa egyik vezető adatközponthubja volt, köszönhetően a Microsoft, az Amazon, a Google és más amerikai tech óriások jelentős befektetéseinek.

Európa korábbi adatközpont-fővárosa: Írország új stratégiával száll be az MI-versenybe
Fotó: AFP

Ezek a projektek nemcsak munkahelyeket teremtettek, hanem hozzájárultak ahhoz, hogy Írország a világ leggazdagabb országai közé kerüljön. A külföldi multinacionális vállalatok ma is kulcsszerepet játszanak a gazdaságban: több mint 600 ezer embert foglalkoztatnak, és 2024-ben a vállalati adóbevételek közel 90 százalékát ők adták.

A mesterséges intelligencia rohamos fejlődése azonban globális szinten hatalmas energiaigényű adatközpont-beruházásokat generál, Írország pedig az elmúlt években jelentős részben kimaradt ebből a hullámból. Az elavult infrastruktúra és a túlterhelt áramhálózat miatt számos projektet elhalasztottak, módosítottak vagy teljesen máshová helyeztek át.

A hatóságok becslése szerint körülbelül 10 milliárd euró befektetés veszett el a korlátok miatt. Példaként említik az Amazon Web Services döntését, amely tavaly lemondott egy tervezett dublini létesítményről. 

Egyre több energiát fogyasztanak az adatközpontok

A Bloomberg emlékeztet: az adatközpontok áramfogyasztása drámaian nőtt: ma már Írország teljes villamosenergia-felhasználásának mintegy 22 százalékát teszik ki – szemben a tíz évvel ezelőtti 5 százalékkal –, és többet fogyasztanak, mint az összes városi háztartás együttvéve. 

Az áramkimaradások miatti növekvő aggodalom miatt az energiaszabályozó, a CRU felülvizsgálatot indított, majd olyan szigorú kritériumokat vezetett be a nagy energiafogyasztók – elsősorban az adatközpontok – hálózati csatlakozási kérelmeire, amelyek a gyakorlatban jócskán megnehezítették, sőt sok esetben megakadályozták az új csatlakozásokat a villamosenergia-hálózathoz a dublini régióban.

Az új szabályok szerint az adatközpont-üzemeltetőknek saját áramtermelő berendezést (például gázturbinát vagy akkumulátoros tárolót) kell telepíteniük a helyszínen vagy a közelében, ami képes fedezni a teljes áramigényüket. Emellett az éves fogyasztásuk legalább 80 százalékát Írországban újonnan épült megújuló forrásokból (pl. szélerőművekből, napelemekből) kell beszerezniük.

A követelményeket hat év alatt, fokozatosan kell teljesíteniük. Ezek a feltételek további költségeket és beruházásokat jelentenek a cégeknek, éppen akkor, amikor Írországnak a lehető legversenyképesebbnek kell lennie a befektetések visszaszerzéséhez.

Az ír kormány válasza

Az ír vezetés válaszul különleges üzleti parkok létrehozását tervezi. Ezek a parkok lehetővé tennék, hogy a nagy fogyasztók a megújuló források közelében telepedjenek le, így csökkentve a hálózat terhelését. Emellett tavaly nyáron a kormány bejelentett egy 112 milliárd eurós infrastruktúra-fejlesztési csomagot, amely 2030-ig terjedően tetemes összegeket irányoz elő közlekedésre, energiára, vízellátásra és más területekre.

Ugyanakkor a kihívások továbbra is fennállnak: tartós munkaerőhiány nehezíti a projektek gyors megvalósítását, a nehézkes és lassú engedélyezési eljárások tovább késleltetik a beruházásokat, ráadásul Írország infrastruktúrája nemzetközi összehasonlításban is csak közepes szintű (az IMD-rangsorban például az alap-infrastruktúra kategóriában a 44. helyen áll).

Az iparági szereplők szerint fennáll a kockázata annak, hogy Írország elveszíti az európai MI- és felhőszolgáltatási befektetések jelentős részét, ami komoly hatással lenne a külföldi közvetlen tőkebevonásra és az adóstratégiára. Az Equinix például üdvözölte a szabályozói döntést a tervezhetőség miatt, ugyanakkor elismerte, hogy a hálózati korlátok továbbra is gondot okoznak.

Eközben az ír szakértelmet képviselő cégek, mint a Kirby Group – amely 2007 óta épít adatközpontokat Írországban –, egyre inkább külföldön keresik a lehetőségeket: 2026-ra bevételük több mint 65 százalékát már nem ír projektekből várják.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu