Teleszórják Aldival az országot, több száz új bolt nyílik, és jön a kiszállítás
Az Aldi idén mintegy 180 üzletet nyithat az Egyesült Államok 31 tagállamában, amivel 2 800-nál is több bolttal rendelkezhet ott az év végére. Ezenkívül a német kiskereskedelmi lánc új elosztóközpontok létesítését és új webdizájnt is tervez, továbbá kibővített szállítási lehetőségeket nyújtana olyan szolgáltatásokon keresztül, mint az Instacart, a DoorDash vagy az Uber Eats – derült ki a vállalat hétfői bejelentéséből.
Az Aldi célja, hogy 2028-ra 3200 üzletegységet működtessen Amerikában. A német diszkontlánc erre 9 milliárd dollárt szán egy ötéves terv keretében.
Az amerikaiak vásárlási szokásai változnak: egyre többen keresik a jobb ár-érték arányú termékeket, amelyeket diszkontáruházakban találnak meg. A megfizethető termékek és a saját márkák iránt pedig különösen nagy a kereslet. A kereskedelmi lánc szerint tavaly 17 millió új vásárló tért be az üzleteibe.
Az elmúlt évben minden harmadik amerikai háztartás vásárolt az Aldinál, és 2026-ban arra összpontosítunk, hogy még könnyebbé tegyük a vásárlók számára, hogy elsőként minket válasszanak
– magyarázta Atty McGrath, az amerikai üzletág vezetője a közleményben.
Az Aldi a legújabb európai kiskereskedő, amely felgyorsította terjeszkedését az amerikai piacon. Korábban a brit JD Sports sportfelszereléslánc és a Primark divatkereskedő is hasonló lépéseket jelentett be.
Lemásolta, majd szétzúzta az Aldi árait, kiütéssel győzött a Tesco
A Tesco eladásai az elemzők várakozásainál kisebb mértékben emelkedtek a kulcsfontosságú karácsonyi időszakban, mivel az infláció sújtotta vásárlók visszafogták a kiadásaikat. Nagy-Britannia legnagyobb szupermarketlánca múlt héten közölte, hogy az összehasonlítható eladások 3,9 százalékkal nőttek az elmúlt negyedévben az Egyesült Királyságban. Az elemzők 4,8 százalékos növekedést vártak – számolt be lapunk a Bloomberg nyomán.
A Tesco közölte, hogy a november 22-ig tartó harmadik negyedévben a brit eladások 3,9 százalékkal nőttek, míg a második negyedévben 4,6 százalékos növekedést könyvelhettek el. A növekedés ezután lassult 3,2 százalékra a január 3-ig tartó hat hétben.
A nemrég közzétett iparági adatok azonban már fényesebb képet mutatnak: a Tesco 2025-öt 28,7 százalékos brit élelmiszerpiaci részesedéssel zárta, ami 20 bázispontos növekedést jelent az előző évhez képest, és a 2015 márciusa óta a legmagasabb szint.
Az elemzők szerint az a Tesco növekedésének motorja, hogy több mint 650 termék ára megegyezik az Aldi diszkontáruház áraival, illetve a Clubcard hűségprogramjával alacsonyabb árakat biztosít a a vásárlóinak.