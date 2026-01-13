Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Teleszórják Aldival az országot, több száz új bolt nyílik, és jön a kiszállítás

Tovább gyorsítja amerikai terjeszkedését az Aldi. A német kiskereskedelmi lánc idén az ország nagy részén üzletet nyit, bővíti a logisztikai hálózatát, kiszállításokat vállal, és megújítja az online jelenlétét is. Az Aldi kihasználja, hogy az egyre tudatosabb amerikai vásárlók a diszkontláncok felé fordulnak.
Németh Anita
2026.01.13, 15:16
Frissítve: 2026.01.13, 15:25

Az Aldi idén mintegy 180 üzletet nyithat az Egyesült Államok 31 tagállamában, amivel 2 800-nál is több bolttal rendelkezhet ott az év végére. Ezenkívül a német kiskereskedelmi lánc új elosztóközpontok létesítését és új webdizájnt is tervez, továbbá kibővített szállítási lehetőségeket nyújtana olyan szolgáltatásokon keresztül, mint az Instacart, a DoorDash vagy az Uber Eats – derült ki a vállalat hétfői bejelentéséből.

aldi Sydney,Nsw,Australia,25,August,2024.,Aldi,Shop,Big,Sign.Aldi, GVH
 Az Aldi kihasználja, hogy az egyre tudatosabb vásárlók a diszkontláncok felé fordulnak / Fotó: Shutterstock

Az Aldi célja, hogy 2028-ra 3200 üzletegységet működtessen Amerikában. A német diszkontlánc erre 9 milliárd dollárt szán egy ötéves terv keretében.

Az amerikaiak vásárlási szokásai változnak: egyre többen keresik a jobb ár-érték arányú termékeket, amelyeket diszkontáruházakban találnak meg. A megfizethető termékek és a saját márkák iránt pedig különösen nagy a kereslet. A kereskedelmi lánc szerint tavaly 17 millió új vásárló tért be az üzleteibe.  

Az elmúlt évben minden harmadik amerikai háztartás vásárolt az Aldinál, és 2026-ban arra összpontosítunk, hogy még könnyebbé tegyük a vásárlók számára, hogy elsőként minket válasszanak

– magyarázta Atty McGrath, az amerikai üzletág vezetője a közleményben.

Az Aldi a legújabb európai kiskereskedő, amely felgyorsította terjeszkedését az amerikai piacon. Korábban a brit JD Sports sportfelszereléslánc és a Primark divatkereskedő is hasonló lépéseket jelentett be.

Lemásolta, majd szétzúzta az Aldi árait, kiütéssel győzött a Tesco

A Tesco eladásai az elemzők várakozásainál kisebb mértékben emelkedtek a kulcsfontosságú karácsonyi időszakban, mivel az infláció sújtotta vásárlók visszafogták a kiadásaikat. Nagy-Britannia legnagyobb szupermarketlánca múlt héten közölte, hogy az összehasonlítható eladások 3,9 százalékkal nőttek az elmúlt negyedévben az Egyesült Királyságban. Az elemzők 4,8 százalékos növekedést vártak – számolt be lapunk a Bloomberg nyomán.

A Tesco közölte, hogy a november 22-ig tartó harmadik negyedévben a brit eladások 3,9 százalékkal nőttek, míg a második negyedévben 4,6 százalékos növekedést könyvelhettek el. A növekedés ezután lassult 3,2 százalékra a január 3-ig tartó hat hétben.

A nemrég közzétett iparági adatok azonban már fényesebb képet mutatnak: a Tesco 2025-öt 28,7 százalékos brit élelmiszerpiaci részesedéssel zárta, ami 20 bázispontos növekedést jelent az előző évhez képest, és a 2015 márciusa óta a legmagasabb szint.

Az elemzők szerint az a Tesco növekedésének motorja, hogy több mint 650 termék ára megegyezik az Aldi diszkontáruház áraival, illetve a Clubcard hűségprogramjával alacsonyabb árakat biztosít a a vásárlóinak.

 

