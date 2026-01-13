Vészjósló lépés, a legrosszabb készül? Amerika felszólította az állampolgárait, hogy azonnal meneküljenek el a 100 milliós országból
Irán azonnali elhagyására szólította fel állampolgárait Amerika – jelentette kedden reggel az MTI.
Mindez akkor következett be, hogy a Fehér Ház szóvivője hétfőn közölte: az Egyesült Államok számára a diplomácia az első eszköz Irán felé,
de légicsapás is az asztalon van.
Karoline Leavitt újságírók kérdéseire válaszolva elmondta, hogy Donald Trump elnök megfontolja az iráni tüntetésekre adható válaszok lehetőségeit, és "minden eshetőséget az asztalon tart, a légicsapás a sok-sok lehetőség egyikét jelenti". De azt is hozzátette, hogy az elnök számára mindig a diplomácia az első opció.
Amerika felszólította az állampolgárait, hagyják el Iránt
Az Egyesült Államok iráni "virtuális nagykövetsége" hétfőn frissítette utazási figyelmeztetését, amelyben arra kéri az amerikai állampolgárokat, hogy azonnal hagyják el Iránt a közel-keleti országban harmadi hete tartó zavargások miatt.
Az Egyesült Államoknak nincsenek diplomáciai vagy konzuli kapcsolatai Iránnal. A svájci kormány, teheráni nagykövetségén keresztül képviseli az Egyesült Államok érdekeit Iránban.
A "virtuális amerikai nagykövetség" honlapjára felkerült közlemény szerint
- az amerikai állampolgároknak folyamatos internetkimaradásokra kell számítaniuk,
- alternatív kommunikációs eszközöket kell igénybe venniük,
- és ha biztonságosan megtehetik, fontolják meg Irán szárazföldön történő elhagyását Örményországba vagy Törökországba.
Felhívták a figyelmet arra is, hogy az amerikai-iráni kettős állampolgároknak iráni útlevéllel kell elhagyniuk Iránt, mivel az iráni kormány nem ismeri el a kettős állampolgárságot.
Az oroszoknak nagyon nem tetszik, ami történik
Mindezzel párhuzamosan az Irán belügyeibe való külső beavatkozásról tárgyalt a legfelsőbb orosz és iráni biztonsági tisztségviselő telefonon. Ezt Szergej Sojgu, az orosz biztonsági tanács titkára és Ali Laridzsáni, az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács titkára folytatta le.
Sojgu kifejezte részvétét a (zavargások) számos áldozata miatt.
Az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának titkára határozottan elítélte a külső erők arra irányuló újabb kísérletét, hogy beavatkozzanak Irán belügyeibe
– áll a Moszkvában kiadott közleményében.
Sojgu kijelentette, hogy Moszkva kész fejleszteni a két ország kétoldalú együttműködését a 2025. január 17-én aláírt átfogó stratégiai partnerségi megállapodásuk alapján.
A felek megállapodtak abban, hogy folytatják a kapcsolattartást, és koordinálják álláspontjukat a biztonság érdekében – olvasható a tájékoztatóban.
Az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency (HRANA) szerint a csaknem két hete tartó tüntetések során legkevesebb 544-en vesztették életüket, túlnyomó többségükben tüntetők, míg az őrizetbe vettek száma meghaladja a tízezret.
Az iszlám köztársaság ellen harcoló Népi Mudzsahedek (Mudzsahedin-e-Halk, MEK) nevű szervezet a síita államban lévő informátoraira hivatkozva azt közölte, több mint háromezer embert öltek meg a demonstrációk kezdete óta.
Az országban gyakorlatilag leállt a vezetékes internetszolgáltatás, az áldozatok számát nem lehet ellenőrizni, az állami sajtó pedig a maga részéről csupán annyit közölt, hogy a biztonsági erők tagjai közül több tucatnyian vesztették életüket. A kormány vasárnap este az ő emlékükre háromnapos nemzeti gyászt hirdetett.