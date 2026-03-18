Most kapaszkodjon mindenki: nukleáris opció készül az iráni háborúban, ez lenne az olaj új ára – senki se fogja kibírni
Irán fenyegetése, miszerint az olajárak hordónként 200 dollárra is emelkedhetnek, első pillantásra túlzásnak tűnhet, ám ahogy az energiaválság elhúzódik, ez a kimenetel valószínűbbnek látszik, mint Washington előrejelzése, amely szerint az árak hamarosan visszatérnek a háború előtti szintekre. Az Öböl menti országok már a „nukleáris opciót” fontolgatják: az export teljes leállásával akkora globális gazdasági sokkot idéznének elő, amely rákényszerítené Amerikát és Izraelt a békére.
A harmadik hetébe lépett, Irán elleni közös izraeli-amerikai háború – amely regionális konfliktussá eszkalálódott – eddig meglepően visszafogott reakciót váltott ki a globális olajbenchmarkoknál.
A Brent nyersolaj jelenleg hordónként nagyjából 100 dollár, ami mintegy 65 százalékos emelkedés az év eleji szinthez képest. Ez az ár néhány hete még elképzelhetetlen lett volna, de még mindig elmarad a múlt hétfőn rövid időre elért, közel 120 dolláros csúcstól.
Tekintve, hogy a globális olajkínálat mintegy ötöde – napi körülbelül 20 millió hordó – rekedt a Hormuzi-szoros tényleges lezárása miatt a térségben a konfliktus kezdete óta, az olajáraknak elvileg jóval magasabbnak kellene lenniük.
Vészes tempóban emelkedik az olajár
A Brent hétfőn enyhén csökkent, miután hírek érkeztek arról, hogy az Indiába, Kínába és Pakisztánba tartó több olaj- és olajtermék-szállító tanker az elmúlt napokban áthaladt a szoroson. Ez arra utal, hogy egyes országok képesek lehetnek biztonságos áthaladást kialkudni hajóik számára. A szállított mennyiségek azonban rendkívül szerények, és a piac roppant idegesen reagál a hírekre, amit a keddi áremelkedés is tükröz.
A befektetők egyelőre hajlamosak megelőlegezni Trumpnak a bizalmat, arra számítva, hogy a válság gyorsan lecseng, és a Hormuzi-szoros hamarosan újranyílik.
Amikor ennek vége lesz, az olajárak nagyon-nagyon gyorsan esni fognak
– mondta Trump hétfőn újságíróknak.
Ez az optimizmus azonban egyre nehezebben egyeztethető össze a terepen zajló valósággal – mind a harctéren, ahol a harcok fokozódnak, mind a fizikai olajpiacokon, ahol az ellátási zavarok egyre súlyosbodnak.
Vörös riasztás
A fizikai nyersolajpiacok olyan feszültségjeleket mutatnak, amelyeket a határidős piacok eddig nagyrészt figyelmen kívül hagytak.
- Az ománi nyersolaj – amelyet a Hormuzi-szoroson kívüli terminálról exportálnak – rekord, hordónként 51 dolláros felárral forog a Brenthez képest, szemben a februári átlagos 75 centtel, ami a tényleges árat májusi szállításra mintegy 150 dollárra emeli.
- Hasonló folyamat zajlik máshol is. A dubaji nyersolaj azonnali felára hétfőn 56 dollárra ugrott a februári 90 cent körüli átlagról az S&P Global Platts és a Reuters adatai szerint.
A drágulás a hatalmas bizonytalanságot tükrözi az elérhető kínálat tényleges nagyságával kapcsolatban,
miközben Irán ismételt csapásokat mér olajterminálokra Ománban és a Hormuzon kívüli fő emirátusi exportközpontban, Fudzsejrában.
Nagyon nagy bajban vannak az ázsiai finomítók
Ez különösen az ázsiai finomítók számára komoly probléma.
- A régió nyersolajimportjának körülbelül 60 százaléka a Közel-Keletről származik, és az alternatív, időben elérhető források biztosítása gyorsan kritikussá válik.
- Egy Perzsa-öbölből induló szállítmány körülbelül egy hónap alatt jut el az ázsiai vevőkhöz, így minden nappal, amíg a Hormuzi-szoros zárva marad, nő a finomítók ellátási hiánya.
A nyomás már most fájdalmas alkalmazkodásokat kényszerít ki. Ázsia-szerte a finomítók csökkenteni kezdték a feldolgozási rátákat, hogy megőrizzék apadó készleteiket.
A világ legnagyobb finomítói kapacitásával rendelkező Sinopec több mint 10 százalékkal tervezi visszavágni a termelést ebben a hónapban az eredeti tervhez képest nyersolajhiány miatt.
Ezzel párhuzamosan Kína és Thaiföld megtiltotta a finomított üzemanyagok exportját, ami tovább szűkítheti a globális piacot.
Szédítő kerozinárak jönnek
Ahogy a nyersolaj hiánya mélyül, a finomított termékek ára szárnyal.
- Az ázsiai kerozin ára közelít a hordónkénti 200 dollárhoz, ami megközelíti a hónap elején elért, mintegy 220 dolláros rekordot. A válság ráadásul nem korlátozódik Ázsiára.
- Tavaly Európa vette fel a Hormuzon keresztül szállított közel-keleti kerozinexport mintegy háromnegyedét – napi körülbelül 379 ezer hordót a Kpler adatai szerint –, ám a háború kezdete óta egyetlen szállítmány sem haladt át a szoroson.
- Nem meglepő módon az Amszterdam–Rotterdam–Antwerpeni finomítói központban a kerozin uszályos ára rekordszintre, hordónként 190 dollárra ugrott, meghaladva az Ukrajna elleni orosz invázió 2022. februári kezdetét követő korábbi csúcsot.
Rosszabb, mint az ukrán válság
Az ukrajnai válsággal való összehasonlítás kézenfekvő és sokatmondó. Oroszország 2022-ben, az invázió előtt
- Európa nyersolajimportjának körülbelül 30 százalékát,
- finomítotttermék-importjának pedig egyharmadát adta.
Az egyik legnagyobb szállító – a napi mintegy 10 millió hordót kitermelő Oroszország – kiesésétől való félelem a Brent árát 130 dollárra emelte, még úgy is, hogy ez a legrosszabb forgatókönyv végül nem valósult meg teljesen.
Az IEA múlt heti bejelentése, amely szerint rekordmennyiséget, 400 millió hordót szabadít fel a tagállamok stratégiai készleteiből, segített tompítani a kezdeti sokkot. Azonban
a készletek felszabadítása nem helyettesíti az új kitermelésből származó kínálatot.
Még a Hormuzi-szoros azonnali újranyitása sem hozna gyors megkönnyebbülést. A konfliktus kezdete óta a közel-keleti termelésből mintegy napi 10 millió hordó esett ki az IEA szerint, és ezeknek a mennyiségeknek a visszaállítása hetekbe, ha nem hónapokba telhet. Mindez azt jelenti, hogy a kínálati sokk tartóssá vált – írja a Reuters elemzése.
Az árakra nézve ez azt jelenti, hogy amikor a Hormuzi-szoros végül újranyílik, az olajárak kezdetben akár meredeken is eshetnek egy „megkönnyebbülési rali” keretében, ám a fizikai piacok komor valósága feltehetően gyorsan megemeli ismét az árakat.
A nukleáris opció
Így nem csoda, ha az Öböl menti államok már vészforgatókönyvekben kezdenek el gondolkodni. Az oilprice.com elemzése már a „nukleáris opciót” latolgatja. Eszerint az Öböl Menti Együttműködési Tanács (GCC) országai (Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Kuvait, Omán és Bahrein) vis maior helyzetet hirdethetnének ki olaj- és gázexportjukra, és a globális kínálat további 20 százalékát vonhatnák ki a piacról, azt követően, hogy a Hormuzi-szoros blokádja révén napi mintegy 15 millió hordónyi nyersolajexport rekedt a térség államaiban.
A Middle East Eye című lap véleménycikkében kifejtett lehetőség
azonnali globális gazdasági sokkot idézne elő, és arra kényszeríthetné az Egyesült Államokat és Izraelt, hogy újragondolják Irán elleni katonai kampányukat.
A helyzet mérlegelésekor figyelembe kell venni, hogy az átjáró lezárása nemcsak az olajat és a gázt felvevő importpiacoknak, de az exportáló arab államoknak is súlyos gazdasági veszteségeket okozott;
- a GCC-országok becslések szerint naponta együttesen 1,2 milliárd dollár exportbevételt veszítenek el.
- A konfliktus kezdete óta több mint 15 milliárd dollárnyi olaj- és földgázbevétel esett ki.
Jelenleg kevés ösztönző van a háború befejezésére: Izrael tehetős szövetségesére, Amerikára támaszkodik a hadműveletek finanszírozásában, míg Trump többször kijelentette, hogy „nem áll készen a győzelem kihirdetésére”, és nem fogadja el a jelenlegi tárgyalási feltételeket.
Már most is jelentősek a károk az infrastruktúrában
A GCC-nek erős indokai lennének a vis maior kihirdetésére.
- A Saudi Aramco napi 550 ezer hordó kapacitású Ras Tanura finomítóját március 2-án leállították egy Iránnak tulajdonított dróntámadás után. Két iráni drónt ugyan elfogott a szaúdi légvédelem, de a lehulló roncsok tüzet okoztak a létesítményben. Bár a tüzet gyorsan megfékezték, és csak kisebb károk keletkeztek, Szaúd-Arábia így is súlyos veszteségeket szenved el;
az OPEC legnagyobb termelője eddig közel ötmilliárd dollár potenciális bevételt veszíthetett.
- Eközben Katar már vis maior helyzetet hirdetett LNG-műveleteire. Március 2-án a QatarEnergy leállította a cseppfolyósított földgáz (LNG) termelését a Ras Laffan és a Mesaieed ipari központokban az iráni dróntámadások után, ami gyakorlatilag a globális LNG-kínálat ötödét vágta le. Ras Laffan Katar LNG-iparának központja, ahol a világ legnagyobb LNG-export komplexuma található: 14 LNG-üzemmel, évi mintegy 77 millió tonnás kapacitással.
Van tartalék, de exportbevétel híján gyorsan fogy
A legtöbb GCC-ország rendelkezik a szükséges pénzügyi háttérrel egy ilyen drasztikus lépés végrehajtásához, hatalmas szuverén vagyonalapjaik révén.
Ezek az alapok a világ legnagyobbjai közé tartoznak, mintegy 5 ezermilliárd dollárnyi vagyont kezelnek, ami a globális szuverén vagyonalapok eszközeinek közel 40 százaléka.
- A szaúdi Public Investment Fund (PIF) a világ ötödik legnagyobb ilyen alapja, nagyjából 1,2 ezermilliárd dollárnyi eszközzel.
- 2025 közepére a PIF vagyona meghaladta a 4,3 ezermilliárd szaúdi riált (kb. 1,15 ezermilliárd dollár), amit az Aramco-részesedések átruházása és a portfólió teljesítménye is támogatott.
- A befektetések mintegy 80 százaléka Szaúd-Arábián belülre irányul a Vision 2030 program támogatására, a portfólió 55 százaléka alternatív eszközökben van.
- Az Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) körülbelül 1,1 ezermilliárd dollárt kezel, míg
- a világ legrégebbi szuverén vagyonalapja, a Kuwait Investment Authority (KIA) több mint 1 ezermilliárd dollárnyi eszközt.
Ez a válság más, mint a többi
Normál esetben Szaúd-Arábia és öböl menti szomszédai a legnagyobb nyertesei lennének egy meredek olajár-emelkedésnek. A Brent hordónként 100 dollár fölé emelkedése jelentősen javítja az állami bevételeket azoknál a termelőknél, amelyek nagymértékben támaszkodnak a kőolajexportból származó bevételekre a költségvetési kiadások és nagyszabású fejlesztési programok finanszírozásában.
Rijád különösen régóta törekszik a magasabb olajárakra a Vision 2030 gazdasági átalakítási program támogatására. A jelenlegi válság azonban jóval összetettebb helyzetet teremtett: ha a Hormuzi-szoros zárva van, és a közel-keleti olaj nem jut el a piacokra, az árrobbanás csak korlátozott segítséget jelent, hiszen a termelők fizikailag nem tudják elszállítani az olajat.
A GCC-országok súlyos nehézségekkel nézhetnek szembe, ha a közel-keleti konfliktus nem oldódik meg gyorsan, a Morningstar becslése szerint
az Öböl menti országok GDP-je akár 22 százalékkal is visszaeshet, ha a konfliktus 3–6 hónapig elhúzódik.
Bár ezek az államok jelentős szuverén vagyonalapokkal rendelkeznek a rövid távú hatások enyhítésére, a tartós lezárás komoly fiskális nyomást okozhat, és növelheti a folyó fizetési mérleg hiányát.