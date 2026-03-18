Most kapaszkodjon mindenki: nukleáris opció készül az iráni háborúban, ez lenne az olaj új ára – senki se fogja kibírni

Irán fenyegetése, miszerint az olajárak hordónként 200 dollárra is emelkedhetnek, első pillantásra túlzásnak tűnhet, ám ahogy az energiaválság elhúzódik, ez a kimenetel valószínűbbnek látszik, mint Washington előrejelzése, amely szerint az árak hamarosan visszatérnek a háború előtti szintekre. Az Öböl menti országok már a „nukleáris opciót” fontolgatják: az export teljes leállásával akkora globális gazdasági sokkot idéznének elő, amely rákényszerítené Amerikát és Izraelt a békére.

Lángoló tajvani tankhajó a Hormuzi-szorosban – az olajár egyelőre nem tükrözi a fizikai szállítási korlátokat / Fotó: AFP

A harmadik hetébe lépett, Irán elleni közös izraeli-amerikai háború – amely regionális konfliktussá eszkalálódott – eddig meglepően visszafogott reakciót váltott ki a globális olajbenchmarkoknál.

A Brent nyersolaj jelenleg hordónként nagyjából 100 dollár, ami mintegy 65 százalékos emelkedés az év eleji szinthez képest. Ez az ár néhány hete még elképzelhetetlen lett volna, de még mindig elmarad a múlt hétfőn rövid időre elért, közel 120 dolláros csúcstól.

Tekintve, hogy a globális olajkínálat mintegy ötöde – napi körülbelül 20 millió hordó – rekedt a Hormuzi-szoros tényleges lezárása miatt a térségben a konfliktus kezdete óta, az olajáraknak elvileg jóval magasabbnak kellene lenniük.

Vészes tempóban emelkedik az olajár

A Brent hétfőn enyhén csökkent, miután hírek érkeztek arról, hogy az Indiába, Kínába és Pakisztánba tartó több olaj- és olajtermék-szállító tanker az elmúlt napokban áthaladt a szoroson. Ez arra utal, hogy egyes országok képesek lehetnek biztonságos áthaladást kialkudni hajóik számára. A szállított mennyiségek azonban rendkívül szerények, és a piac roppant idegesen reagál a hírekre, amit a keddi áremelkedés is tükröz.

A befektetők egyelőre hajlamosak megelőlegezni Trumpnak a bizalmat, arra számítva, hogy a válság gyorsan lecseng, és a Hormuzi-szoros hamarosan újranyílik.

Amikor ennek vége lesz, az olajárak nagyon-nagyon gyorsan esni fognak

– mondta Trump hétfőn újságíróknak.

Ez az optimizmus azonban egyre nehezebben egyeztethető össze a terepen zajló valósággal – mind a harctéren, ahol a harcok fokozódnak, mind a fizikai olajpiacokon, ahol az ellátási zavarok egyre súlyosbodnak.