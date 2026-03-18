Nem minden háború drágítja tartósan az olajat – mit tanítanak az elmúlt évtizedek válságai?

Amikor fegyveres konfliktus zajlik a világ valamelyik – jelen esetben az olajszállítás szempontjából fontos – stratégiai térségében, a pénz- és árupiacok első reakciója szinte automatikus: emelkedni kezd az olaj ára. A közel-keleti feszültségek ezt ismét jól mutatják: a 2026. február végén kirobbanó iráni háborúban az Egyesült Államok és Izrael összehangolt légicsapásokat hajtott végre iráni katonai és nukleáris célpontok ellen, amire Teherán rakéta- és dróntámadásokkal válaszolt, tovább növelve a térség bizonytalanságát.

Egy geopolitikai krízis percek alatt eléri a piacokat – az olaj ára pedig elsőként rezdül / Fotó: NurPhoto via AFP

A hírekben ilyenkor rendszeresen megjelenik az „olajár-robbanás” kifejezés, és a közvélemény számára könnyen kialakul az az összefüggés, hogy a háború egyenlő a tartós energiaár-emelkedéssel. Az olajpiac azonban nem magát a konfliktust árazza, hanem a gazdasági következményeit. A döntő kérdés minden esetben az: milyen mértékben csökken a kínálat, és vele együtt mennyire nő átmenetileg a bizonytalanság?

A olajpiac logikája: kínálat, szállítás, kockázati prémium

Az olaj világpiaci ára alapvetően a globális kereslet és kínálat egyensúlyán nyugszik. Háborús helyzetben ehhez társul egy harmadik tényező:

a kockázati prémium. Amikor egy konfliktus kitör, a befektetők és kereskedők attól tartanak, hogy a termelés visszaesik, a szállítási útvonalak veszélybe kerülnek, vagy szankciók lépnek életbe. Ez a félelem önmagában is felhajtja az árakat, még akkor is, ha a hordónkénti kínálat egyelőre változatlan.

Ha azonban kiderül, hogy az ellátás nem sérül tartósan, a kockázati prémium gyakran leépül, és az árak visszarendeződnek. A múlt nagy válságai jól illusztrálják ezt a mechanizmust.

1990: az öbölháború és a klasszikus kínálati sokk

1990 augusztusában Irak lerohanta Kuvaitot, ami azonnali sokkot okozott az olajpiacon. A két ország együttesen a világ olajkínálatának jelentős részét adta, ráadásul a konfliktus a Közel-Kelet szívében zajlott, ahol a globális tartalékok döntő hányada található. A piac reakciója drámai volt:

néhány hónap alatt az olaj ára nagyjából a duplájára emelkedett. A befektetők attól tartottak, hogy a háború továbbterjed, és szélesebb körű kínálatkiesést okoz. A bizonytalanság ekkor valós fizikai kockázattal párosult, ami indokolta az erőteljes ármozgást.

Amikor azonban a nemzetközi koalíció katonai beavatkozása nyomán világossá vált, hogy a konfliktus nem bénítja meg tartósan a térség kitermelését, az árak gyorsan korrigáltak. A háborús prémium leépült, és az olajpiac visszatért a korábbi egyensúlyi pályához. Ez az epizód jól mutatja, hogy a tartós drágulás feltétele a tényleges kínálati zavar.