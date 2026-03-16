Barátság-ügy: az utolsó pillanatban lemondta Ukrajna a magyarokkal és a szlovákokkal tervezett találkozót – Megszólalt Szijjártó Péter, „gyakorlatilag hülyének próbálnak nézni minket!"

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter az EU-s külügyi tanács ülését megelőzően először a Barátság kőolajvezeték ügye kapcsán úgy fogalmazott, hogy a helyzet teljesen egyértelmű: "az ukránok gyakorlatilag hülyének próbálnak nézni minket, egy dolgot viszont elfelejtenek, hogy mi nem a hülyék vagyunk, hanem a magyarok".

Szijjártó Péter karcos véleményt fogalmazott meg a Volodimir Zelenszkij vezette Ukrajnáról / Fotó: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Botrány, hogy hónapokba telik a kőolajvezeték megjavítása

"Szombaton az ukrán rendszerüzemeltető bemondta, hogy egy hónapba telik előreláthatóan a Barátság kőolajvezeték megjavítása. Na, most mi van egy hónap múlva? A magyar választás utáni hétfő. Tehát ha bárki is eddig azt gondolta, hogy az ukránoknak bármifajta műszaki vagy technikai problémájuk van, az most megbizonyosodhatott arról, hogy itt ez egy színtiszta politikai zsarolás" – szögezte le.

Hangsúlyozta, hogy a Barátság vezeték fizikailag és technikailag is készen áll a szállítás újraindítására, semmifajta műszaki probléma nincsen. Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a mai napra háromoldalú tárgyalást terveztek a szlovák és az ukrán energiaügyi miniszterrel, de végül ez meghiúsult.

Visszautasítóak voltak az Európai Unióval is, így nehéz lesz csatlakozni

"Az ukránok erre ma nem hajlandók itt, Brüsszelben sem, azok után, hogy három és fél napon keresztül a magyar energiaminisztériumi delegáció a miniszterhelyettes vezetésével ott volt Kijevben" – mondta a miniszter. "Minden létező találkozási kérelmet visszautasítottak, nem voltak hajlandók tárgyalni velünk ebben az ügyben, ahogy nem hajlandók tárgyalni itt sem."

Visszautasították az Európai Unió megfigyelőinek és ellenőreinek helyszínre utazását is.

"Tehát a napnál is világosabb, hogy az ukránok kizárólag politikai okok miatt nem indítják újra a vezeték szállítását, műszakilag, fizikailag minden készen áll. Mi megvédjük magunkat. 86 napnyi tartalékunk van még, mert jól gazdálkodunk, és emellett féken tartjuk a benzinárakat is, tehát mi megvédjük magunkat, de azt mindenki vésse a fejébe, hogy az ukránok így viselkednek velünk" - tette hozzá. A miniszter megerősítette, hogy a magyar kormány ezért továbbra is blokkolja az EU-ban az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hadikölcsönt, továbbá több más intézkedést is.