Új boltformátumot vezet be a Lidl, van, ahol már azzal nyílt meg új üzletük

Lengyelországban már bemutatkozott a Lidl új nemzetközi üzletkoncepciója. Az első teljes körűen az új elgondolás szerint elkészült üzlet néhány hete nyílt meg Piasecznóban, Varsótól délre. A közeli Regułyban található, ennél időben korábban megnyitott üzlet kialakítása még a korábbi logikát követte és vele összehasonlítva jól látszik, mennyire az alapoktól alakítja át a Lidl a lengyel eladótér működését – áll az Origo szemléjében. A Lidl 2002 óta van jelen Lengyelországban, és mára az egyik legnagyobb kiskereskedelmi hálózatot építette ki, több mint 900 működő üzlettel.

Új üzlettérdizájnnal jelentkezett a Lidl, egyelőre Lengyelországban / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Lidl az általános üzlettéri kialakításon is változtatott

A beszámoló szerint a legszembetűnőbb változás az általános dizájnt érinti. Az élelmiszer és a non-food területeken korábban jellemző faoptikát prémium hatású antracit uralta megjelenés váltotta fel. A fa hatású dizájn ezek után a zöldség-gyümölcs és a pékáru részleg sajátja, megőrizve ezzel a friss kategóriák sugallta melegséget és pozitív hangulatot sugározva a vásárlók felé már az üzletbe lépéskor.

A Lidl változtatott a kategóriák jelölésén is: az új koncepcióban következetesen Lidl-kék színnel történik, ami egyértelműbb és egységesebb vizuális látványt teremt.

A szezonális és akciós élelmiszereket a bolt közepén elhelyező korábbi koncepció megszűnt.

A speciális termékkínálatokat – például a magas fehérjetartalmú vagy laktózmentes termékeket – a Lidl korábban külön fejlécekkel és polczászlókkal emelte kis, most azonban ezek is az egységes kék dizájnba integrálódnak.

A digitális elemek pedig beépültek az új standard koncepcióba.

A Scan & Go kommunikáció a bolti navigáció alapvető részévé vált:

a kifejezetten Scan & Go jelöléssel kiemelt önkiszolgáló kasszazónában új beépített kamerákkal felszerelt terminálok kaptak helyet;

a nagyobb monitorok lehetőséget teremtenek digitális üzenetek megjelenítésére a jövőben.

A kasszafal, amelyet korábban egyes üzletekben regionális üzenetek megjelenítésére használtak, most az általános Lidl-kék vizuális standardba illeszkedik.