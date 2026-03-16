Deviza
EUR/HUF390,93 -0,43% USD/HUF340,02 -0,95% GBP/HUF452,49 -0,5% CHF/HUF431,41 -0,73% PLN/HUF91,52 -0,38% RON/HUF76,74 -0,25% CZK/HUF15,99 -0,37% EUR/HUF390,93 -0,43% USD/HUF340,02 -0,95% GBP/HUF452,49 -0,5% CHF/HUF431,41 -0,73% PLN/HUF91,52 -0,38% RON/HUF76,74 -0,25% CZK/HUF15,99 -0,37%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 119,22 -0,52% MTELEKOM2 040 -0,49% MOL3 760 -2,29% OTP35 650 +0,39% RICHTER11 850 -0,25% OPUS505 -1,78% ANY7 280 0% AUTOWALLIS153 -0,33% WABERERS4 800 -3,33% BUMIX9 386,13 -0,88% CETOP4 062,54 -0,84% CETOP NTR2 559,14 +0,54% BUX121 119,22 -0,52% MTELEKOM2 040 -0,49% MOL3 760 -2,29% OTP35 650 +0,39% RICHTER11 850 -0,25% OPUS505 -1,78% ANY7 280 0% AUTOWALLIS153 -0,33% WABERERS4 800 -3,33% BUMIX9 386,13 -0,88% CETOP4 062,54 -0,84% CETOP NTR2 559,14 +0,54%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Lidl
Lengyelország
üzlet

Új boltformátumot vezet be a Lidl, van, ahol már azzal nyílt meg új üzletük

Lengyelországban vezette be elsőként új nemzetközi üzletkoncepcióját a Lidl. A beszámolók szerint az új Lidl belső tereit az eddigi megszokott kialakítással összevetve jól látható, hogy nem pusztán a dizájn frissítéséről, hanem az eladótér funkcionális egységeinek elhelyezése, a kommunikáció és a digitális logika átfogó újragondolásáról van szó.
VG
2026.03.16, 15:40
Frissítve: 2026.03.16, 16:25

Lengyelországban már bemutatkozott a Lidl új nemzetközi üzletkoncepciója. Az első teljes körűen az új elgondolás szerint elkészült üzlet néhány hete nyílt meg Piasecznóban, Varsótól délre. A közeli Regułyban található, ennél időben korábban megnyitott üzlet kialakítása még a korábbi logikát követte és vele összehasonlítva jól látszik, mennyire az alapoktól alakítja át a Lidl a lengyel eladótér működését – áll az Origo szemléjében. A Lidl 2002 óta van jelen Lengyelországban, és mára az egyik legnagyobb kiskereskedelmi hálózatot építette ki, több mint 900 működő üzlettel.

Sign on a supermarket from the discount supermarket chain Lidl
Új üzlettérdizájnnal jelentkezett a Lidl, egyelőre Lengyelországban / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Lidl az általános üzlettéri kialakításon is változtatott

A beszámoló szerint a legszembetűnőbb változás az általános dizájnt érinti. Az élelmiszer és a non-food területeken korábban jellemző faoptikát prémium hatású antracit uralta megjelenés váltotta fel. A fa hatású dizájn ezek után a zöldség-gyümölcs és a pékáru részleg sajátja, megőrizve ezzel a friss kategóriák sugallta melegséget és pozitív hangulatot sugározva a vásárlók felé már az üzletbe lépéskor.

A Lidl változtatott a kategóriák jelölésén is: az új koncepcióban következetesen Lidl-kék színnel történik, ami egyértelműbb és egységesebb vizuális látványt teremt.

A szezonális és akciós élelmiszereket a bolt közepén elhelyező korábbi koncepció megszűnt.

A speciális termékkínálatokat – például a magas fehérjetartalmú vagy laktózmentes termékeket – a Lidl korábban külön fejlécekkel és polczászlókkal emelte kis, most azonban ezek is az egységes kék dizájnba integrálódnak.

A digitális elemek pedig beépültek az új standard koncepcióba.

A Scan & Go kommunikáció a bolti navigáció alapvető részévé vált:

  • a kifejezetten Scan & Go jelöléssel kiemelt önkiszolgáló kasszazónában új beépített kamerákkal felszerelt terminálok kaptak helyet;
  • a nagyobb monitorok lehetőséget teremtenek digitális üzenetek megjelenítésére a jövőben. 

A kasszafal, amelyet korábban egyes üzletekben regionális üzenetek megjelenítésére használtak, most az általános Lidl-kék vizuális standardba illeszkedik.

További részletek és képek a Lengyelországban már látható új dizájnról az Origo cikkében olvashatók, láthatók.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu