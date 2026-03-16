Megtáltosodott a forint – elmarad a globális energiaválság?

Hétfő délutánra új erőre kapott a forint, miután ismét felcsillant a remény, hogy sikerül elkerülni a kibontakozó energiaválságot és a Brent olajár is 100 dollár közelébe csökkent. A magyar fizetőeszközből így délután 3 körül már kevesebb mint 390-et kellett adni egy euróért. A dollár/forint árfolyam pedig 339 alá csökkent.

Ez segítheti a forint szárnyalását

A kedvező piaci hangulat hátterében az állhat, hogy Irán közölte, akik nem ellenségei az országnak, azoknak a tankerei szabadon áthajózhatnak a Hormuzi-szoroson és a hírek szerint a görög Dynacom egy óriástankere is átjutott a fojtóponton. Az energiaárak esése kedvez a feltörekvő devizáknak, és

mivel hazánk energiaigénye többségét importból fedezi, különösen jót tesz a forintnak.

Az euró és a dollár árfolyama azonban továbbra is emelkedettnek számít a forinttal szemben, de ha az energiaválság veszélye elhárul, úgy a magyar deviza visszaerősödhet az iráni háború előtti szintre is. Valószínűleg a jövő heti kamatdöntésen ez már nem változtat, így a Magyar Nemzeti Bank (MNB) csak áprilisban térhet majd vissza a kamatcsökkentésekhez.