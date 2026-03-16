Megtáltosodott a forint – elmarad a globális energiaválság?

Fellobbant a reménye annak, hogy elkerülhető lesz a globális energiaválság. Mivel Magyarország energiaimportőr, ez jót tesz a forint árfolyamának is.
K. B. G.
2026.03.16, 15:34
Frissítve: 2026.03.16, 15:59

Hétfő délutánra új erőre kapott a forint, miután ismét felcsillant a remény, hogy sikerül elkerülni a kibontakozó energiaválságot és a Brent olajár is 100 dollár közelébe csökkent. A magyar fizetőeszközből így délután 3 körül már kevesebb mint 390-et kellett adni egy euróért. A dollár/forint árfolyam pedig 339 alá csökkent.

A forint hétfő délutánra erőre kapott /Fotó: Wirestock Creators / Shutterstock

Ez segítheti a forint szárnyalását

A kedvező piaci hangulat hátterében az állhat, hogy Irán közölte, akik nem ellenségei az országnak, azoknak a tankerei szabadon áthajózhatnak a Hormuzi-szoroson és a hírek szerint a görög Dynacom egy óriástankere is átjutott a fojtóponton. Az energiaárak esése kedvez a feltörekvő devizáknak, és 

mivel hazánk energiaigénye többségét importból fedezi, különösen jót tesz a forintnak.

Az euró és a dollár árfolyama azonban továbbra is emelkedettnek számít a forinttal szemben, de ha az energiaválság veszélye elhárul, úgy a magyar deviza visszaerősödhet az iráni háború előtti szintre is. Valószínűleg a jövő heti kamatdöntésen ez már nem változtat, így a Magyar Nemzeti Bank (MNB) csak áprilisban térhet majd vissza a kamatcsökkentésekhez.

Forint árfolyamfigyelő
Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu