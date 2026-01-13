Óriási fordulat: új uniós ország vezetné be az árrésstopot, terjed a magyar példa Európában – kezdhetnek hozzászokni a boltok
A cseh élelmiszerekre vonatkozó kötelező kvóták szélsőségesek ugyan, de megoldást jelenthetnek a hazai termékek nagyobb arányának elérése érdekében – monda Martin Sebestyán cseh mezőgazdasági miniszter. A tárcavezető szerint fontolgatják a kereskedelmi láncok árréseinek korlátozását , közismertebb nevén árrésstopot is.
Sebestyén szerint mindenkinek az lenne az érdeke, hogy a cseh piacon minél több cseh élelmiszer legyen. A miniszter éppen ezért gondolja azt, hogy a cseh élelmiszerek arányára vonatkozó kötelező kvóták bevezetése egy hatékony lépés lenne, azonban ezt csak az utolsó lehetőségnek tartja. A tárcavezető azonban megemlítette, hogy álláspontja szerint a kereskedelmi láncok árréseinek olyanoknak kellen lenniük, hogy a vásárlók méltányos árakkal szembesüljenek vásárláskor – számolt be róla a Seznam Zzpravy cseh hírportál.
Andrej Babis cseh miniszterelnök a kormánya programnyilatkozatában minőségi, megfizethető és biztonságos cseh élelmiszereket ígér az embereknek. Arról is beszélt, hogy korlátozni kívánja a kereskedelmi láncok árréseit, és szeretné bevezetni az élelmiszer-ombudsman intézményét is. Tomás Prouza, a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szövetség elnöke korábban felhívta a figyelmet arra, hogy ha a kormány korlátozza a külföldi versenyt, az éppen ellenkezőleg, az élelmiszerek drágulásához vezet.
„Mindenkinek az lenne az érdeke, hogy a nyersanyagok, élelmiszerek és gyártás a lehető legnagyobb mértékben hazai forrásokból valósuljon meg, hogy a hazai kereskedők stabil és kiszámítható környezetet élvezhessenek a szállítások tekintetében” – jelentette ki Sebestyán. Ahhoz, hogy több cseh élelmiszer legyen a piacon, szerinte a gyártóknak megfelelő feltételekre van szükségük.
A cseh kormány komolyan fontolgatja az árrésstopot
A kereskedelmi láncok árréseinek korlátozása kapcsán Sebestyán elmondta, hogy erről jelenleg is zajlik egy vita a kormányban. „Most kidolgoztunk egy tervet arról, hogyan fogjuk előkészíteni az intézkedéseket. Ugyanis is egy intézkedéscsomagról van szó, amely az alapvető élelmiszerek árréseinek figyelemmel kísérésétől a jogszabályi módosításokig terjed” – fejtette ki, hozzátéve, hogy a témát a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szövetséggel is megvitatta, tette hozzá.
Amennyiben az élelmiszerek árrésének korlátozása mellett döntenek, akkor lényegében azt a megoldás választják, amit a magyar kormány is választott az árrésstop bevezetésével.
„Természetesen nem akarjuk, hogy Európába olyan élelmiszerek és áruk kerüljenek, amelyek nem az európai szabványok szerint készültek, vagyis például növekedési hormonokat, vagy olyan hatóanyagokat tartalmaznak, amelyek az Európai Unióban tilosak” – mondta Sebestyán.
A miniszter azt azonba kiemelte: nem támogatja azonban, hogy Csehország betiltsa az egyes országokból származó importot. Ezzel többek között arra is utalt, hogy Szlovákia, Magyarország és Lengyelország betiltotta egyes mezőgazdasági termékek importját Ukrajnából. Az Európai Bizottság korábban kijelentette, hogy a szállítások tilalma nem indokolt, mivel frissítették az EU és Ukrajna közötti szabadkereskedelmi megállapodást.