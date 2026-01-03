Veszélyes játszma: újraindítanák a rettegett atomerőművet, amit ötven éve állítottak le egy drámai hiba miatt – ez Amerika Csernobilja, de most nagyon kell az áram
A Microsoft és a Constellation Energy megpróbálják újraindítani a hírhedt pennsylvaniai Three Mile Island atomerőművet, amelynek egyik reaktora 1979-ben részlegesen leolvadt – írja a The Hill.
Az MI hozhatja el az atomerőművek reneszánszát
A kezdeményezést az indokolja, hogy a Microsoft mesterségesintelligencia-adatközpontjainak energiaellátásához egyre nagyobb mennyiségű tiszta energiára van szükség. A projekt előtt azonban számos akadály tornyosul.
Amerikában még soha nem indítottak újra egy teljesen leállított atomerőművet
- a túl sok szabályozási,
- fizikai
- és logisztikai akadály miatt.
Ennek ellenére a tulajdonos, a Constellation Energy rózsás képet fest a projektről. Eredetileg az erőművet 2028-ra állította volna üzembe, ám 2025 elején, a különböző ellenőrzések és az erőmű vízellátó rendszerének helyreállítása után 2027-re módosította a becsült indítási dátumot.
A Hill szerint azonban az atomerőmű-projektek hajlamosak túllépni a költségvetési korlátokat és a határidőket, mivel az amerikai szabályozási környezet nem kedvez a hagyományos atomenergiának. A jelen esetben pedig a múlt árnyéka is az újraindításra vetül.
A pennsylvaniai Harrisburg közelében található Three Mile Island atomerőmű ugyanis 1979-ben részleges reaktorolvadás helyszíne volt,
amelynek letaglózó következményei voltak az amerikai atomenergia-iparra nézve.
A Three Mile Island-i baleset egészségügyi hatása elhanyagolható volt
Emiatt vált a nukleáris energia a tengerentúlon szitokszóvá, holott az Egyesült Államok Nukleáris Szabályozó Bizottsága megállapította, hogy – Csernobillal szemben – a baleset hatása
- az emberek egészségére
- és a környezetre elhanyagolható volt.
A lakosság egy része ugyanakkor szkeptikus maradt. Ahogy a baleset után a meghallgatáson mondták:
Nincs ma este senki ebben a teremben, aki ne tette volna fel a kérdést: mennyi sugárzást kapott a családom, hogyan befolyásolja a baleset az egészségünket?
A telephelyen amúgy két reaktor üzemelt, a TMI-1 és a TMI-2, az utóbbi hibásodott meg 1979-ben. A TMI-1-et 1985-ben biztonságosan újra üzembe helyezték, de 2019-ben leállították a veszteséges működés miatt. A TMI-2 az reaktorolvadás óta nem üzemel.
A baltimore-i székhelyű Constellation Energy 1999-ben vásárolta meg a TMI-1-et, majd később engedélyt kért az Egyesült Államok kormányától a reaktor újbóli üzembe helyezésére.
Az energia hasznosítása érdekében partnerségre lépett a Microsofttal, amely vállalta, hogy 20 éven keresztül megvásárolja az erőmű által termelt összes áramot.
Újra beszédtéma a hagyományos atomenergia a tengerentúlon
A kétkedőkkel szemben mások mérlegelik az előnyöket és hátrányokat.
„Az atomenergia veszélyei miatt, vagy inkább az éghajlatváltozás veszélyei miatt aggódjunk?” – kérdezi például Patrick McDonnell, a pennsylvaniai környezetvédelmi minisztérium korábbi vezetője.
Nos, az éghajlatváltozás a legnagyobb probléma, amellyel szembesülünk
– válaszolt saját kérdésére. Úgy tűnik, az Egyesült Államok kormányzata is egyetért a projekttel.
Az esetleges újraindításról szintén író Britannica.com internetes portál erre abból következtet, hogy 2024-ben az amerikai energiaügyi minisztérium egy 1,52 milliárd dolláros hitelgaranciát hagyott jóvá a Holtec International számára a michigani Covert településen található Palisades atomerőmű újraindítására.
Ahogy David Turk, az Egyesült Államok energiaügyi államtitkár-helyettese megjegyezte:
Hihetetlen látni, hogy az atomenergia újra a közbeszéd részévé vált, ami korábban lehetetlennek tűnt.