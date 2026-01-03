Veszélyes játszma: újraindítanák a rettegett atomerőművet, amit ötven éve állítottak le egy drámai hiba miatt – ez Amerika Csernobilja, de most nagyon kell az áram

A Microsoft és a Constellation Energy megpróbálják újraindítani a hírhedt pennsylvaniai Three Mile Island atomerőművet, amelynek egyik reaktora 1979-ben részlegesen leolvadt – írja a The Hill.

Amikor még működött az atomerőmű egyik reaktora Three Mile Islanden / Fotó: AFP

Az MI hozhatja el az atomerőművek reneszánszát

A kezdeményezést az indokolja, hogy a Microsoft mesterségesintelligencia-adatközpontjainak energiaellátásához egyre nagyobb mennyiségű tiszta energiára van szükség. A projekt előtt azonban számos akadály tornyosul.

Amerikában még soha nem indítottak újra egy teljesen leállított atomerőművet

a túl sok szabályozási,

fizikai

és logisztikai akadály miatt.

Ennek ellenére a tulajdonos, a Constellation Energy rózsás képet fest a projektről. Eredetileg az erőművet 2028-ra állította volna üzembe, ám 2025 elején, a különböző ellenőrzések és az erőmű vízellátó rendszerének helyreállítása után 2027-re módosította a becsült indítási dátumot.

A Hill szerint azonban az atomerőmű-projektek hajlamosak túllépni a költségvetési korlátokat és a határidőket, mivel az amerikai szabályozási környezet nem kedvez a hagyományos atomenergiának. A jelen esetben pedig a múlt árnyéka is az újraindításra vetül.

A pennsylvaniai Harrisburg közelében található Three Mile Island atomerőmű ugyanis 1979-ben részleges reaktorolvadás helyszíne volt,

amelynek letaglózó következményei voltak az amerikai atomenergia-iparra nézve.

A Three Mile Island-i baleset egészségügyi hatása elhanyagolható volt

Emiatt vált a nukleáris energia a tengerentúlon szitokszóvá, holott az Egyesült Államok Nukleáris Szabályozó Bizottsága megállapította, hogy – Csernobillal szemben – a baleset hatása

az emberek egészségére

és a környezetre elhanyagolható volt.

A lakosság egy része ugyanakkor szkeptikus maradt. Ahogy a baleset után a meghallgatáson mondták:

Nincs ma este senki ebben a teremben, aki ne tette volna fel a kérdést: mennyi sugárzást kapott a családom, hogyan befolyásolja a baleset az egészségünket?

A telephelyen amúgy két reaktor üzemelt, a TMI-1 és a TMI-2, az utóbbi hibásodott meg 1979-ben. A TMI-1-et 1985-ben biztonságosan újra üzembe helyezték, de 2019-ben leállították a veszteséges működés miatt. A TMI-2 az reaktorolvadás óta nem üzemel.