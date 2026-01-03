Deviza
EUR/HUF383,44 0% USD/HUF327,01 0% GBP/HUF440,33 0% CHF/HUF412,88 0% PLN/HUF91,03 0% RON/HUF75,3 0% CZK/HUF15,87 0% EUR/HUF383,44 0% USD/HUF327,01 0% GBP/HUF440,33 0% CHF/HUF412,88 0% PLN/HUF91,03 0% RON/HUF75,3 0% CZK/HUF15,87 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energetika
újraindul
csernobili atomerőmű
atomerőmű
amerikai
nukleáris

Veszélyes játszma: újraindítanák a rettegett atomerőművet, amit ötven éve állítottak le egy drámai hiba miatt – ez Amerika Csernobilja, de most nagyon kell az áram

Egykor szitokszó volt, ma már árnyaltabbak a vélemények. A Microsofttal partnerségben indíthatják újra az 1979-ben részlegesen leolvadt Three Mile Island-i atomerőmű épen maradt reaktorát.
VG
2026.01.03, 06:36
Frissítve: 2026.01.03, 07:19

A Microsoft és a Constellation Energy megpróbálják újraindítani a hírhedt pennsylvaniai Three Mile Island atomerőművet, amelynek egyik reaktora 1979-ben részlegesen leolvadt – írja a The Hill.

atomerőmű 40th anniversary of Three Mile Island nuclear disaster
Amikor még működött az atomerőmű egyik reaktora Three Mile Islanden / Fotó: AFP

Az MI hozhatja el az atomerőművek reneszánszát

A kezdeményezést az indokolja, hogy a Microsoft mesterségesintelligencia-adatközpontjainak energiaellátásához egyre nagyobb mennyiségű tiszta energiára van szükség. A projekt előtt azonban számos akadály tornyosul.

Amerikában még soha nem indítottak újra egy teljesen leállított atomerőművet

  • a túl sok szabályozási,
  • fizikai
  • és logisztikai akadály miatt.

Ennek ellenére a tulajdonos, a Constellation Energy rózsás képet fest a projektről. Eredetileg az erőművet 2028-ra állította volna üzembe, ám 2025 elején, a különböző ellenőrzések és az erőmű vízellátó rendszerének helyreállítása után 2027-re módosította a becsült indítási dátumot.

A Hill szerint azonban az atomerőmű-projektek hajlamosak túllépni a költségvetési korlátokat és a határidőket, mivel az amerikai szabályozási környezet nem kedvez a hagyományos atomenergiának. A jelen esetben pedig a múlt árnyéka is az újraindításra vetül.

A pennsylvaniai Harrisburg közelében található Three Mile Island atomerőmű ugyanis 1979-ben részleges reaktorolvadás helyszíne volt,

amelynek letaglózó következményei voltak az amerikai atomenergia-iparra nézve. 

A Three Mile Island-i baleset egészségügyi hatása elhanyagolható volt 

Emiatt vált a nukleáris energia a tengerentúlon szitokszóvá, holott az Egyesült Államok Nukleáris Szabályozó Bizottsága megállapította, hogy – Csernobillal szemben – a baleset hatása 

  • az emberek egészségére 
  • és a környezetre elhanyagolható volt.

A lakosság egy része ugyanakkor szkeptikus maradt. Ahogy a baleset után a meghallgatáson mondták: 

Nincs ma este senki ebben a teremben, aki ne tette volna fel a kérdést: mennyi sugárzást kapott a családom, hogyan befolyásolja a baleset az egészségünket?

A telephelyen amúgy két reaktor üzemelt, a TMI-1 és a TMI-2, az utóbbi hibásodott meg 1979-ben. A TMI-1-et 1985-ben biztonságosan újra üzembe helyezték, de 2019-ben leállították a veszteséges működés miatt. A TMI-2 az reaktorolvadás óta nem üzemel.

A baltimore-i székhelyű Constellation Energy 1999-ben vásárolta meg a TMI-1-et, majd később engedélyt kért az Egyesült Államok kormányától a reaktor újbóli üzembe helyezésére. 

Az energia hasznosítása érdekében partnerségre lépett a Microsofttal, amely vállalta, hogy 20 éven keresztül megvásárolja az erőmű által termelt összes áramot.

Újra beszédtéma a hagyományos atomenergia a tengerentúlon

A kétkedőkkel szemben mások mérlegelik az előnyöket és hátrányokat. 

„Az atomenergia veszélyei miatt, vagy inkább az éghajlatváltozás veszélyei miatt aggódjunk?” – kérdezi például Patrick McDonnell, a pennsylvaniai környezetvédelmi minisztérium korábbi vezetője. 

Nos, az éghajlatváltozás a legnagyobb probléma, amellyel szembesülünk

– válaszolt saját kérdésére. Úgy tűnik, az Egyesült Államok kormányzata is egyetért a projekttel. 

Az esetleges újraindításról szintén író Britannica.com internetes portál erre abból következtet, hogy 2024-ben az amerikai energiaügyi minisztérium egy 1,52 milliárd dolláros hitelgaranciát hagyott jóvá a Holtec International számára a michigani Covert településen található Palisades atomerőmű újraindítására.

Ahogy David Turk, az Egyesült Államok energiaügyi államtitkár-helyettese megjegyezte: 

Hihetetlen látni, hogy az atomenergia újra a közbeszéd részévé vált, ami korábban lehetetlennek tűnt.

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu