Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Távol-Kelet
autóipar
autópiac
Kína
kínai autópiac

Kínai autópiac: túl sok autó marad raktáron, az árháború nehezíti a kereskedők életét

Több kínai autómárka nagy mennyiségű járművet szállít a kereskedésekbe, emiatt túl sok autó halmozódik fel raktáron, és az érintettek kénytelenek nyomott áron értékesíteni a járműveket. Az évek óta tartó árharc és a gyenge kereslet miatt sok kereskedés veszteségesen működik, miközben a kormány igyekszik fékezni a túlzott árcsökkentéseket.
Hornyák Szabolcs
2026.01.18, 07:57

A kínai autókereskedők szövetsége (CADA) szerint több autómárka továbbra is nagy mennyiségű járművet szállít a kereskedésekbe, ami miatt túl sok autó marad raktáron, és ez megnehezíti a kereskedők mindennapi gazdálkodását – olvasható a szervezet januári közleményében.

Nanjing Port Cargo Throughput Kínai autópiac: túl sok autó marad raktáron, az árháború nehezíti a kereskedők életét
Fotó: CFoto via AFP

A CADA nem árulta el, mely márkák okozzák a legnagyobb gondot. Szokatlan módon most nem hozta nyilvánosságra a három legmagasabb raktárkészlettel rendelkező márkát sem, pedig ezt általában minden hónapban megteszi. A kereskedők már évek óta panaszkodnak: az autógyártók év végén gyakran minél több autót akarnak eladni, hogy elérjék az éves céljukat – még akkor is, ha a vevők nem vesznek annyit.

Ha a boltokban kevesebb autó fogy, mint várták, akkor a kereskedőknek rengeteg kocsi marad a nyakukon. Emiatt kénytelenek nagy engedményeket adni, ami csökkenti a haszonkulcsukat, és nehezen tudják fizetni a számláikat, a dolgozókat, a bérleti díjat és egyéb költségeiket. 

Egy augusztusi felmérés szerint a kereskedőknek csak mintegy 30 százaléka működött nyereségesen, több mint fele veszteséges volt. Decemberben a raktárkészlet átlagosan kicsit csökkent novemberhez képest, mert a legtöbb gyártó óvatosabban, kevesebbet szállított. Még így is összesen körülbelül 3 millió autó várakozott a kereskedőknél az év végén.

A szövetség szerint egyes márkák most is kedvezményekkel, bónuszokkal próbálják rábeszélni a kereskedőket, hogy vegyenek át még több autót, hiába fogy kevesebb a boltokban, mint tervezték.

Az árháború még mindig tart – a kormány próbálja fékezni

Kínában évek óta dúl az árharc az autógyártók között, különösen az elektromos autóknál. Az árak zuhanása miatt sokan veszteségesen adják el a kocsikat, a kereskedők árrése elvékonyodik, és egyre többen kerülnek nehéz anyagi helyzetbe. 2025-ben ez már milliárdos veszteségeket okozott az iparágnak, és sok kereskedés be is zárt.

A kínai hatóságok 2025-ben már léptek: tiltották a veszteséges áron való eladást, korlátozták a túlzott kedvezményeket, és rendeletekkel próbálták rendbe tenni a piacot. Az elemzők szerint az árharc még évekig tarthat, bár már egyre több gyártó próbálja az alacsony árak helyett gyorsabb töltéssel, jobb technológiával vagy okosabb vezetéstámogató rendszerekkel eladni a járműveit.

Győzelmi jelentést tett közzé a BYD: leuralta Magyarországot

Történelmi áttörést ért el a BYD a magyar autópiacon: 2025-ben a kínai gyártó lett az első számú márka az új energiával hajtott személygépkocsik szegmensében. A tisztán elektromos és konnektorról tölthető hibrid modellekből összesen 2412 darabot adtak el Magyarországon.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu