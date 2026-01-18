Kínai autópiac: túl sok autó marad raktáron, az árháború nehezíti a kereskedők életét

A kínai autókereskedők szövetsége (CADA) szerint több autómárka továbbra is nagy mennyiségű járművet szállít a kereskedésekbe, ami miatt túl sok autó marad raktáron, és ez megnehezíti a kereskedők mindennapi gazdálkodását – olvasható a szervezet januári közleményében.

Fotó: CFoto via AFP

A CADA nem árulta el, mely márkák okozzák a legnagyobb gondot. Szokatlan módon most nem hozta nyilvánosságra a három legmagasabb raktárkészlettel rendelkező márkát sem, pedig ezt általában minden hónapban megteszi. A kereskedők már évek óta panaszkodnak: az autógyártók év végén gyakran minél több autót akarnak eladni, hogy elérjék az éves céljukat – még akkor is, ha a vevők nem vesznek annyit.

Ha a boltokban kevesebb autó fogy, mint várták, akkor a kereskedőknek rengeteg kocsi marad a nyakukon. Emiatt kénytelenek nagy engedményeket adni, ami csökkenti a haszonkulcsukat, és nehezen tudják fizetni a számláikat, a dolgozókat, a bérleti díjat és egyéb költségeiket.

Egy augusztusi felmérés szerint a kereskedőknek csak mintegy 30 százaléka működött nyereségesen, több mint fele veszteséges volt. Decemberben a raktárkészlet átlagosan kicsit csökkent novemberhez képest, mert a legtöbb gyártó óvatosabban, kevesebbet szállított. Még így is összesen körülbelül 3 millió autó várakozott a kereskedőknél az év végén.

A szövetség szerint egyes márkák most is kedvezményekkel, bónuszokkal próbálják rábeszélni a kereskedőket, hogy vegyenek át még több autót, hiába fogy kevesebb a boltokban, mint tervezték.

Az árháború még mindig tart – a kormány próbálja fékezni

Kínában évek óta dúl az árharc az autógyártók között, különösen az elektromos autóknál. Az árak zuhanása miatt sokan veszteségesen adják el a kocsikat, a kereskedők árrése elvékonyodik, és egyre többen kerülnek nehéz anyagi helyzetbe. 2025-ben ez már milliárdos veszteségeket okozott az iparágnak, és sok kereskedés be is zárt.

A kínai hatóságok 2025-ben már léptek: tiltották a veszteséges áron való eladást, korlátozták a túlzott kedvezményeket, és rendeletekkel próbálták rendbe tenni a piacot. Az elemzők szerint az árharc még évekig tarthat, bár már egyre több gyártó próbálja az alacsony árak helyett gyorsabb töltéssel, jobb technológiával vagy okosabb vezetéstámogató rendszerekkel eladni a járműveit.