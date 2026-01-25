Brutális leépítést jelentett be egy nagybank

A Deutsche Bank és a Postbank Németországban tavaly év végén együttesen még több mint 750 fiókot működtetett, de a leépítéssel „jó úton haladnak” egy, a bank számára megfelelő fiókszám eléréséhez – tájékoztatta a dpa hírügynökséget Claudio de Sanctis, a bank lakossági üzletágának igazgatósági tagja.

A digitális csatornák erősítése a bank idei egyik fő célkitűzése / Fotó: Unsplash

A Deutsche Bank Magyarországon is jelen van

A Deutsche Bank 1990-ben alapított képviseleti irodát Budapesten. A magyarországi leánybank megnyitására 1996 nyarán került sor, amely 2011-ben fiókteleppé alakult. Hazánkban a Deutsche Bank tevékenysége során egy szűk ügyfélkörre, kizárólag a nagy- és középvállalatokra összpontosít.

Németországban viszont a Deutsche Bank és a Postbank együtt mintegy 19 millió lakossági ügyfelet szolgál ki. Itt a digitális csatornák erősítése a bank idei egyik fő célkitűzése és a mesterséges intelligenciára (MI) épülő ügyfélszolgálati megoldásokat vezet be. Emellett a mobilapp aktív felhasználóinak számát is „drasztikusan” emelnék.

Azt azonban a bank lakossági üzletágának igazgatósági tagja, De Sanctis is elismerte, hogy

a digitalizáció előretörése a lakossági üzletágban munkahelyek számának csökkenésével járhat.

A létszámleépítést elsősorban természetes fluktuációval kívánják megoldani: a nyugdíjba vonuló vagy egyéb okokból távozó munkatársakat nem pótolják.

