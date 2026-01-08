Újabb erős év várhat az európai bankokra, érdemes még beszállni?

A tavalyi év befektetési sztárjai az európai bankok voltak. Míg a Stoxx Europe 600 index 17 százalékos emelkedéssel zárta a 2025-ös évet, addig a banki alindex 67 százalékkal emelkedett. Ez a teljesítmény nemcsak Európában volt kiemelkedő, hanem surranópályán még a mesterséges intelligencia (MI) területét is beelőzte, hiszen például a Goldman Sachs AI indexe „csak” 40 százalékkal emelkedett.

Továbbra is csábító célpontok az európai bankok / Fotó: AFP

A bankszektor erőteljes emelkedése ellenére azonban a szektorindex még mindig jócskán, mintegy egyharmaddal elmarad a 2007-es csúcstól.

Az eddigi rali kisebb részt a kilátások javulásának az eredménye, hiszen az év során közel 10 százalékkal emelkedtek a profitvárakozások, míg nagyobb részt a szektor átárazódásának köszönhető.

Az átárazódás egyik érdekes példája a Deutsche Bank, melynek értékeltsége a 2008–2009-es pénzügyi válságot követően először a napokban tudott ismét a könyv szerinti értéke fölé emelkedni.

Maradhat a kedvező környezet az európai bankok számára

A bankok kedvező működési környezete várhatóan továbbra is fennmarad. Az EKB alapkamata mostanra elérte a mélypontját, így a kamatmarzsok várhatóan nem fognak szűkülni. Sőt, a hosszú hozamok még emelkednek is a növekvő állami kiadások miatt.

A meredekebbé váló hozamgörbe az úgynevezett lejárati transzformáció miatt kedvező a bankok számára. Ez a banki működés azon sajátosságára utal, hogy jellemzően rövid betétekből finanszíroznak hosszú távú hiteleket.

Amellett az európai gazdaság visszafogott ütemben, de tovább növekedhet, támogatva a hitelvolumenek bővülését, akárcsak a díj- és jutalékbevételek gyarapodását.

A stabil gazdasági környezetben a nem teljesítő hitelek aránya ráadásul továbbra is alacsony maradhat, így a céltartalékképzés továbbra viszafogott lehet.

Nagyot profitálhatnak a mesterséges intelligenciából

A várakozások szerint a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazásának egyik nagy nyertese a bankszektor lehet. Az előrejelzések alapján az évtized végéig számos adminisztratív, valamint háttér jellegű területen elterjedhet a mesterséges intelligencia használata, ami jelentős költségmegtakarításokat eredményezhet.

A Morgan Stanley elemzése szerint 2030-ra 200 ezer munkahely szűnhet meg a bankszektorban az MI-adaptáció hatására. Ez a szektorban dolgozó munkavállalóknak mintegy tizedét jelentheti.

A Goldman Sachs elemzése szerint a bankok költségei 2025 és 2027 között éves átlagban mindössze 1 százalékkal nőhetnek. Ennek köszönhetően csökkenhet a bankok hatékonyságát mérő költség/bevétel mutató, vagyis javulhat a szektor profitabilitása.

A McKinsey & Company még ennél is tovább megy. Az amerikai tanácsadó cég becslése szerint a működési költségek akár 20 százalékkal is csökkenhetnek.

Még mindig nem túlzó az értékeltség

Bár 2025-ben jelentős átértékelődésen ment keresztül a bankszektor, ennek ellenére továbbra sem tekinthető drágának. A 2026-os eredményvárakozásokkal kalkulálva a szektor 10,6-es előretekintő P/E (részvényárfolyam/egy részvényre jutó korrigált nettó eredmény) rátán forog, a 2027-es várakozásokkal kalkulálva pedig még alacsonyabb, mindössze 9,8-es szinten.