Deviza
EUR/HUF384,76 +0,04% USD/HUF329,49 0% GBP/HUF442,67 -0,18% CHF/HUF413,05 +0,04% PLN/HUF91,33 -0,06% RON/HUF75,64 +0,05% CZK/HUF15,86 +0,1% EUR/HUF384,76 +0,04% USD/HUF329,49 0% GBP/HUF442,67 -0,18% CHF/HUF413,05 +0,04% PLN/HUF91,33 -0,06% RON/HUF75,64 +0,05% CZK/HUF15,86 +0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX115 836,11 -0,62% MTELEKOM1 850 +0,65% MOL3 118 -1,67% OTP36 680 -1,01% RICHTER10 270 +0,68% OPUS546 +0,92% ANY7 340 +3% AUTOWALLIS151,5 0% WABERERS5 260 -1,14% BUMIX10 184,09 +0,35% CETOP4 094,1 +0,54% CETOP NTR2 551,23 -0,53% BUX115 836,11 -0,62% MTELEKOM1 850 +0,65% MOL3 118 -1,67% OTP36 680 -1,01% RICHTER10 270 +0,68% OPUS546 +0,92% ANY7 340 +3% AUTOWALLIS151,5 0% WABERERS5 260 -1,14% BUMIX10 184,09 +0,35% CETOP4 094,1 +0,54% CETOP NTR2 551,23 -0,53%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Kormányinfó: nincsen az országban elzárt település

stratégia
európai bankok
Deutsche Bank

Újabb erős év várhat az európai bankokra, érdemes még beszállni?

Van még mit bepótolni. Az európai bankok szektorindexe még mindig jelentősen, mintegy egyharmaddal elmarad a 2007-es csúcstól.
Nagy András, az Erste részvényelemzője
2026.01.08, 06:57

A tavalyi év befektetési sztárjai az európai bankok voltak. Míg a Stoxx Europe 600 index 17 százalékos emelkedéssel zárta a 2025-ös évet, addig a banki alindex 67 százalékkal emelkedett. Ez a teljesítmény nemcsak Európában volt kiemelkedő, hanem surranópályán még a mesterséges intelligencia (MI) területét is beelőzte, hiszen például a Goldman Sachs AI indexe „csak” 40 százalékkal emelkedett. 

európai bankok
Továbbra is csábító célpontok az európai bankok / Fotó: AFP

A bankszektor erőteljes emelkedése ellenére azonban a szektorindex még mindig jócskán, mintegy egyharmaddal elmarad a 2007-es csúcstól. 

Az eddigi rali kisebb részt a kilátások javulásának az eredménye, hiszen az év során közel 10 százalékkal emelkedtek a profitvárakozások, míg nagyobb részt a szektor átárazódásának köszönhető. 

Az átárazódás egyik érdekes példája a Deutsche Bank, melynek értékeltsége a 2008–2009-es pénzügyi válságot követően először a napokban tudott ismét a könyv szerinti értéke fölé emelkedni.

 

Maradhat a kedvező környezet az európai bankok számára

A bankok kedvező működési környezete várhatóan továbbra is fennmarad. Az EKB alapkamata mostanra elérte a mélypontját, így a kamatmarzsok várhatóan nem fognak szűkülni. Sőt, a hosszú hozamok még emelkednek is a növekvő állami kiadások miatt. 

A meredekebbé váló hozamgörbe az úgynevezett lejárati transzformáció miatt kedvező a bankok számára. Ez a banki működés azon sajátosságára utal, hogy jellemzően rövid betétekből finanszíroznak hosszú távú hiteleket.

Amellett az európai gazdaság visszafogott ütemben, de tovább növekedhet, támogatva a hitelvolumenek bővülését, akárcsak a díj- és jutalékbevételek gyarapodását.

A stabil gazdasági környezetben a nem teljesítő hitelek aránya ráadásul továbbra is alacsony maradhat, így a céltartalékképzés továbbra viszafogott lehet.

Nagyot profitálhatnak a mesterséges intelligenciából

A várakozások szerint a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazásának egyik nagy nyertese a bankszektor lehet. Az előrejelzések alapján az évtized végéig számos adminisztratív, valamint háttér jellegű területen elterjedhet a mesterséges intelligencia használata, ami jelentős költségmegtakarításokat eredményezhet. 

A Morgan Stanley elemzése szerint 2030-ra 200 ezer munkahely szűnhet meg a bankszektorban az MI-adaptáció hatására. Ez a szektorban dolgozó munkavállalóknak mintegy tizedét jelentheti.

A Goldman Sachs elemzése szerint a bankok költségei 2025 és 2027 között éves átlagban mindössze 1 százalékkal nőhetnek. Ennek köszönhetően csökkenhet a bankok hatékonyságát mérő költség/bevétel mutató, vagyis javulhat a szektor profitabilitása.

A McKinsey & Company még ennél is tovább megy. Az amerikai tanácsadó cég becslése szerint a működési költségek akár 20 százalékkal is csökkenhetnek.

Még mindig nem túlzó az értékeltség

Bár 2025-ben jelentős átértékelődésen ment keresztül a bankszektor, ennek ellenére továbbra sem tekinthető drágának. A 2026-os eredményvárakozásokkal kalkulálva a szektor 10,6-es előretekintő P/E (részvényárfolyam/egy részvényre jutó korrigált nettó eredmény) rátán forog, a 2027-es várakozásokkal kalkulálva pedig még alacsonyabb, mindössze 9,8-es szinten. 

Ez pedig jelentős diszkont az európai részvényeket összefoglaló Stoxx Europe 600 indexhez képest, amely az idei kilátásokkal kalkulálva 15,4-es, a jövő évivel kalkulálva pedig 13,8-es értékeltségi szorzón forog.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu