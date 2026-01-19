Eddig tartott az aranyélet: jönnek a reklámok a ChatGPT-be – persze bizonyos előfizetéseknél nem

Az OpenAI hirdetéseket vezet be a ChatGPT-ben, miközben az akár 500 milliárd dollárra értékelt startup új bevételi forrásokat keres egy lehetséges tőzsdei bevezetés előtt. A cég közlése szerint a reklámok egyértelműen fel lesznek címkézve, a chatbot válaszait nem befolyásolják majd a hirdetők, és nem férhetnek hozzá a felhasználói beszélgetésekhez – írja az Origo.

Jönnek a hirdetések a ChatGPT felületére, egyelőre az Egyesült Államokban / Fotó: Shutterstock

Még mindig nagy kérdés, hogyan lehet nyereséges a ChatGPT

Az irányváltás mindössze egy hónappal azután történt, hogy Sam Altman vezérigazgató kihirdette: az OpenAI-nak a felhasználói élmény javítására kell összpontosítania az Alphabet Gemini modelljével és az Anthropic új Claude Code eszközével folytatott egyre élesebb versenyben. A vállalat bejelentette, hogy a közeljövőben egyes felhasználóknál már megjelennek a reklámok a ChatGPT felületének tetején.

A kísérleti időszak kezdetben az Egyesült Államokra korlátozódik, és a díjmentes szolgáltatást használókat, valamint egy új előfizetési csomag, a ChatGPT Go felhasználóit érinti. A drágább csomag reklámmentes marad.

Az olcsóbb Go előfizetés világszerte elérhető lesz havi 8 dolláros áron, vagy ennek megfelelő összegért más pénznemekben. Az OpenAI tájékoztatása szerint a tesztidőszak alatt a hirdetések a felhasználói kérdések után jelennek meg: például ha valaki mexikói úti célokról érdeklődik, ehhez illeszkedő utazási ajánlatokat láthat.

Eközben egyre több a találgatás arról, hogy az MI-szektort a befektetői lelkesedés és a felhajtás túlértékelte, miközben a cégek eddig csak korlátozott mértékben tudtak valódi profitot felmutatni. Egyes elemzők szerint ez a lufi hosszú távon fenntarthatatlan, és akár ki is pukkadhat.

A hirdetések megjelenítése az OpenAI lehetséges tőzsdére lépése kapcsán azért is nagyon fontos, mert a cég eddig is rengeteg pénz költött a fejlesztésekre és a ChatGPT felhasználóinak kiszolgálására. A Financial Times beszámolója szerint az OpenAI 2025 első hat hónapjában mintegy 8 milliárd dolláros (kb. 2,6 ezermilliárd fontos) veszteséget termelt, miközben a ChatGPT 800 millió felhasználójának mindössze 5 százaléka fizet elő.

