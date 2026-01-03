Az USA hatalmas katonai támogatást pumpál a régiónkba – ennyit arról, hogy elhagyják Európát

Az Egyesült Államok több mint 500 millió dollár értékű beruházást hagyott jóvá lengyelországi katonai infrastruktúra-fejlesztésekre, ami újabb jele Washington és Varsó egyre szorosabb védelmi együttműködésének.

Az Egyesült Államok 500 millió dollár értékű beruházást hagyott jóvá / Fotó: AFP

A befektetés négy kulcsfontosságú katonai bázist érint, amelyek stratégiai szerepet töltenek be a NATO keleti szárnyának védelmében.

Drawsko Pomorskie

Poznan

Wroclaw

Lask

A lengyel kormány szerint a beruházás célja nem csupán a meglévő létesítmények korszerűsítése, hanem a hosszú távú amerikai katonai jelenlét biztosítása is az országban. Adam Shalapka kormányszóvivő hangsúlyozta, hogy az erős szövetségek jelentik a valódi biztonság alapját, különösen a jelenlegi európai biztonsági környezetben. A fejlesztések várhatóan logisztikai, kiképzési és infrastrukturális elemeket egyaránt érintenek, növelve a bázisok hadrafoghatóságát és befogadóképességét.

Lengyelország ma az egyik legfontosabb amerikai katonai partner Európában. Az ország területén jelenleg több mint tízezer amerikai katona állomásozik, ami 2022 februárja óta – az ukrajnai háború kitörését követően – nagyjából megkétszereződött. Varsó ezzel a régió egyik legnagyobb amerikai katonai jelenlétének ad otthont, ami egyszerre szolgál elrettentési és gyors reagálási célokat.

Az amerikai katonai jelenlét jövőjét ugyanakkor nem kizárólag kétoldalú megállapodások határozzák meg.

Az amerikai kongresszus egy védelmi jogszabályban rögzítette, hogy az Európában állomásozó amerikai katonák létszáma nem csökkenhet 76 ezer fő alá a törvényhozás jóváhagyása nélkül. Ez a döntés korlátozza a katonaság mozgásterét az esetleges csapatkivonások vagy jelentősebb átcsoportosítások terén, különösen akkor, ha azok a NATO biztonsági érdekeit érintenék – erről egy korábbi cikkünkben olvashatnak részletesebben is.

A jogszabály emellett kimondja, hogy az Egyesült Államok nem adhatja át a NATO egyik legfontosabb katonai tisztségét, a Szövetséges Erők Európai Főparancsnoki posztját. Ezt továbbra is amerikai főtisztnek kell betöltenie. Azt is megfogalmazták, hogy minden jelentősebb európai csapatkivonást részletes indoklással kell a kongresszus elé vinni, különös tekintettel az Egyesült Államok és a NATO védelmi érdekeire.