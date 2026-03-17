Mobil ellenőrző rendszerrel védhetik a települések az utakat az Asura segítségével
A közlekedésfelügyelet egyre inkább a mobil és adatvezérelt megoldások felé mozdul el. A hagyományos, fixen telepített kamerák és traffipaxok mellett olyan rendszerek jelennek meg, amelyek gyorsan telepíthetők, rugalmasan áthelyezhetők és egyszerre több feladatot is ellátnak – a járműazonosítástól kezdve a forgalomelemzésen át akár a környezeti hatások monitorozásáig.
Ezen a területen fogott nagy fejlesztésekbe az Asura csoport K+F laborja, az APS Solutions. A cég munkájában a szoftverfejlesztés és a mesterséges intelligenciára épülő videóanalitika találkozik a közlekedésfelügyeleti hardverekkel. A vállalatcsoport megoldásainak középpontjában az automatikus járműazonosítás áll, amely jóval többet jelent a hagyományos rendszámfelismerésnél. A vállalat saját fejlesztésű neurális hálói nemcsak a rendszámot képesek nagy pontossággal leolvasni, hanem részletesen kategorizálni is tudják az áthaladó járműveket. Egyéb eszköz nélkül a képet elemezve meg tudják állapítani, hogy személyautóról, buszról vagy tehergépjárműről van szó, és akár a tengelyek számát is figyelembe veszik.
A fejlesztésnek hála jelentősen pontosabb járműazonosítást tesz lehetővé mind a három mobil ellenőrző rendszer, mint a hagyományos társaik. Ez különösen fontos lehet például útdíjellenőrzésnél vagy olyan helyzetekben, amikor egy település szeretné ellenőrizni a nehéz tehergépjárművek forgalmát.
Három megoldás egy problémára az Asura segítségével
Az egyik megoldás egy járműre szerelhető rendszer, amely menet közben képes parkoló autók rendszámát automatikusan leolvasni és adatbázissal összevetni. Ez a parkolás-ellenőrzésben jelentős hatékonyságnövekedést hozhat, mivel egy autóval jóval hatékonyabban ellenőrizhető egy-egy terület rövid idő alatt, mint a hagyományos módon.
A másik fejlesztési irány a mobil, napelemes oszloprendszer, amely önálló energiaellátással működik és villamos hálózattól függetlenül is telepíthető. Az ilyen egységek néhány óra alatt kihelyezhetők egy adott helyszínre, majd szükség esetén könnyen áthelyezhetők más területre. A rendszer képes a forgalom monitorozására, járműkategóriák azonosítására és akár környezeti szenzorokkal is kiegészíthető, amelyek például zaj- vagy légszennyezettségi adatokat gyűjtenek.
Fejlesztési fázisban van az a rendszer, amely lehetővé teszi, hogy a forgalmi és környezeti adatok összekapcsolásával előrejelzések készüljenek a városi terhelés alakulásáról. Ha például a rendszer a múltbeli adatok alapján azt látja, hogy bizonyos időszakokban erős teherforgalom alakul ki és ehhez kedvezőtlen meteorológiai körülmények társulnak, akkor előre jelezhető lehet a légszennyezettség növekedése.
A harmadik fejlesztési irány egy mobil, például utánfutóra építhető ellenőrző platform, amely elsősorban autópályákon vagy ideiglenes munkaterületeken használható. Az eszköz képes sebességet mérni, kijelezni az autók aktuális tempóját és figyelmeztetést adni, ha egy jármű túl gyorsan közeledik egy tereléshez vagy munkaterülethez. Több eszköz használatával egy adott útszakaszon közlekedők átlagsebessége is pontosan mérhető. A fejlesztők szerint már az is jelentős hatással lehet a közlekedők viselkedésére, ha a rendszer láthatóan figyeli a forgalmat.
Az érdeklődés egyre nagyobb
Az új megoldások iránt már most mutatkozik érdeklődés, különösen a parkolásüzemeltetők és az önkormányzatok részéről. Az áthaladó nehéz teherforgalom ellenőrzésében látnak lehetőséget a települések. Egy ilyen rendszer segítségével azonosíthatók azok a járművek, amelyek engedély nélkül hajtanak be a korlátozott területekre és a települések részletes képet kaphatnak saját közlekedési terhelésükről.
A vállalat a technológiát nemzetközi szakmai kiállításokon is bemutatta, ahol a tapasztalatok szerint jelentős érdeklődés mutatkozott a mobil közlekedésfelügyeleti rendszerek iránt.