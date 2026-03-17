Mobil ellenőrző rendszerrel védhetik a települések az utakat az Asura segítségével

A közlekedésfelügyelet egyre inkább a mobil és adatvezérelt megoldások felé mozdul el. A hagyományos, fixen telepített kamerák és traffipaxok mellett olyan rendszerek jelennek meg, amelyek gyorsan telepíthetők, rugalmasan áthelyezhetők és egyszerre több feladatot is ellátnak – a járműazonosítástól kezdve a forgalomelemzésen át akár a környezeti hatások monitorozásáig.

Az Asura komoly fejlesztésekbe kezdett / Forrás: APS Solutions

Ezen a területen fogott nagy fejlesztésekbe az Asura csoport K+F laborja, az APS Solutions. A cég munkájában a szoftverfejlesztés és a mesterséges intelligenciára épülő videóanalitika találkozik a közlekedésfelügyeleti hardverekkel. A vállalatcsoport megoldásainak középpontjában az automatikus járműazonosítás áll, amely jóval többet jelent a hagyományos rendszámfelismerésnél. A vállalat saját fejlesztésű neurális hálói nemcsak a rendszámot képesek nagy pontossággal leolvasni, hanem részletesen kategorizálni is tudják az áthaladó járműveket. Egyéb eszköz nélkül a képet elemezve meg tudják állapítani, hogy személyautóról, buszról vagy tehergépjárműről van szó, és akár a tengelyek számát is figyelembe veszik.

A fejlesztésnek hála jelentősen pontosabb járműazonosítást tesz lehetővé mind a három mobil ellenőrző rendszer, mint a hagyományos társaik. Ez különösen fontos lehet például útdíjellenőrzésnél vagy olyan helyzetekben, amikor egy település szeretné ellenőrizni a nehéz tehergépjárművek forgalmát.

Három megoldás egy problémára az Asura segítségével

Az egyik megoldás egy járműre szerelhető rendszer, amely menet közben képes parkoló autók rendszámát automatikusan leolvasni és adatbázissal összevetni. Ez a parkolás-ellenőrzésben jelentős hatékonyságnövekedést hozhat, mivel egy autóval jóval hatékonyabban ellenőrizhető egy-egy terület rövid idő alatt, mint a hagyományos módon.

A másik fejlesztési irány a mobil, napelemes oszloprendszer, amely önálló energiaellátással működik és villamos hálózattól függetlenül is telepíthető. Az ilyen egységek néhány óra alatt kihelyezhetők egy adott helyszínre, majd szükség esetén könnyen áthelyezhetők más területre. A rendszer képes a forgalom monitorozására, járműkategóriák azonosítására és akár környezeti szenzorokkal is kiegészíthető, amelyek például zaj- vagy légszennyezettségi adatokat gyűjtenek.