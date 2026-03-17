Olcsóbban adták volna a gázt, de az EU-nak nem kellett – most a gatyáját is ráfizeti: de legalább az olajblokád sikerült

Kapkodják a fejüket az európai háztartások és autósok az áremelkedések záporában. Vége nincs, és könnyebb nem lesz elviselni attól, hogy Kina sokkal jobban járt, mert energiakészletei feltöltésével felkészült az iráni konfliktusra. Az európaiak még rosszabbul érezhetik magukat egy hétfői hírtől, amely az Európai Unió és a britek legnagyobb földgázszállítójáról szól.

A gáz ára az üzemanyagokéval együtt felszökött Európában: az unió képtelen volt Kínához hasonlóan felkészülni Fotó: AFP

Nem, nem Oroszországról van szó. Az orosz energiallátást az EU ellökte magától, a közel-keleti darázsfészekbe nyúlva, az oroszok pedig az európai energiaárakat az egekbe lövő iráni konfliktus nyomán zsírosra keresik magukat. Ugyanerre számíthat az az ország, amely helyettük az unió legnagyobb gázellátója lett, és amely ma tette közzé külkereskedelmi adatait.

Norvégiáról van szó, az adatok pedig az európaiak jelentős része számára az események fényében kiábrándítóak.

Nem azért, mert azt mutatják, hogy tényleg degeszre keresték magukat, ami nagy energiaimportőrök esetében mondhatni természetes energiakrízis idején.

Hanem azért, mert kiderült: Brüsszel és az uniós vezetők nem voltak olyan előrelátóak, mint a pekingi kommunisták.

Azért aludtak-e bele a válságba, mert bele szoktak aludni, vagy mert elvonta a figyelmüket a beavatkozás a magyar választásba Ukrajna érdekében olajblokád fonásával? Bármelyik a válasz, a teszetoszaság árát az európai háztartások fizetik meg. Rövid távon, és megint. Hisz a versenyképesség folyamatos erózióját az elhibázott uniós energiapolitikai miatt már évek óta megfizetik, és e pocsékolás a gyökerei időben még hosszabb időre nyúlnak vissza.

A gáz ára, az Európai Unió és amit a friss norvég jelentés mutat

Az EU momentán úgy siklott a slamasztikába – amit az amúgy is világszinten drága európai TTF gázár 60 százalékos felszaladása fémjelez –, hogy az iráni konfliktus miatt lezárt Hormuzi-szoroson belül jórészt nem is az ő energiaszállítmányai rekedtek. Erős kivétel a gáz, hiszen az orosz energiát részben katarira cserélték, ez a forrás pedig most előreláthatatlan időre, de minimum hónapokra elzárult.