Sokan csak beszélnek róla, mi megmértük: ezek lettek a Világgazdaság Nagy AI-tesztjének eredményei

A mesterséges intelligencia néhány év alatt a technológiai világ egyik legfontosabb témájává vált, miközben a közbeszédben egyszerre jelenik meg az áttörést ígérő AI-boom és a technológia kockázatait hangsúlyozó AI-doom narratíva. A Világgazdaság Nagy AI-tesztjének eredményei alapján ugyanakkor a hazai válaszadók körében inkább gyakorlatias és összességében pozitív hozzáállás rajzolódik ki: a kitöltők túlnyomó többsége már találkozott a mesterséges intelligenciával, rendszeresen használja is, és alapvetően lehetőségként tekint rá – még akkor is, ha a kockázatokat sem hagyják figyelmen kívül.

A Világgazdaság Nagy AI-tesztje többek között arról kérdezte a kitöltőket, hogy mennyire ismerik az AI-t, milyen eszközt használnak, és hogy milyen érzéseket vált ki belőlük a téma / Fotó: Világgazdaság

A Nagy AI-teszt: a magyarok hallottak az AI-ról, és jól ismerik

A felmérés egyik legerősebb eredménye, hogy a mesterséges intelligencia gyakorlatilag már szinte minden válaszadó (összesen 99,5 százalék) számára ismert fogalom. A kitöltők 36,2 százaléka azt mondta, hogy sokat tud az AI-ról, további 59 százalék pedig legalább valamennyire tisztában van vele. Mindössze 4,3 százalék jelezte, hogy ugyan hallott már róla, de nem igazán tudja, mi az, és csupán 0,5 százalék állította azt, hogy még nem találkozott a fogalommal. Ez azt jelenti, hogy

a válaszadók 95 százaléka már valamilyen szinten tájékozott a témában.

A saját tudásszint megítélése is viszonylag magabiztos képet mutat. A kitöltők 55,7 százaléka inkább tájékozottnak érzi magát az AI kérdésében, 13,5 százalék pedig kifejezetten nagyon tájékozottnak tartja magát. Ezzel szemben 27,7 százalék inkább nem érzi magát felkészültnek, míg 3,1 százalék egyáltalán nem tartja magát tájékozottnak. A nemek között látható némi különbség: a férfiak körében magasabb azok aránya, akik nagyon tájékozottnak érzik magukat (19,4 százalék), míg a nőknél ez az arány 8 százalék.

Pozitívak vagyunk, de van bennünk egy egészséges távolságtartás

Az AI-hoz fűződő érzelmek összességében inkább pozitívak vagy nyitottak:

a válaszadók 79,7 százalékában kíváncsiságot kelt a technológia,

és 35,5 százalék lelkesedéssel tekint rá (ennél a kérdésnél több opciót lehet választani, így van átfedés).

Ugyanakkor a bizonytalanság és az aggodalom sem hiányzik: előbbit 21,1 százalék, utóbbit 20,4 százalék jelölte meg. Kifejezett fenyegetettséget csak 6,8 százalék, szorongást pedig 4 százalék érzett, ami arra utal, hogy a technológia körüli félelmek inkább mérsékeltek.