Tapintható a félelem Magyarországon is: kedvenc befektetésünket telibe találta az iráni háború

Az iráni háború nyomán egekbe szökő olajárak az infláció megugrását és magasabb kamatpályát vonhatnak maguk után, a Hormuzi-szoros tartós lezárása ugyanis globális energiaválság kibontakozásával fenyeget. Ebben a helyzetben a legnépszerűbb lakossági állampapírok népszerűsége is csökken, ami az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) legfrissebb bruttó értékesítési adatain is látszik. Tapinthatóak az inflációs félelmek.

A 11. héten vásároltak ugyanis idén a legkevesebb lakossági állampapírt a magyarok, bár a 69,77 milliárd forintos forgalom nem sokkal marad el a korábbi, február végi mélyponttól. Ugyanakkor az utolsó háború előtti hét több mint 210 milliárd forintos értékesítésének a legutóbbi heti eladás kevesebb mint a harmada, ám az is tény, hogy a 9. heti eladás óriási idei rekord volt.

A háború kirobbanása előtti hónapra pedig még elképesztően alacsony magyar inflációs adatot tett közzé a Központi Statisztikai Hivatal, ami az állampapíreladások szempontjából a hirtelen geopolitikai fordulat szempontjából jót ígérne. Ha belföldön valami megjavul, de a világban valami elromlik, az felülírhatja a döntéseket.

Óriási meglepetés: tíz éve nem volt ilyen alacsony az infláció Magyarországon

Nehéz elhinni, de utoljára 2016-ban, közel tíz éve volt ilyen alacsony az infláció, mint most februárban. Mindez pont az év elején, a legkritikusabb időszakban az inflációs folyamatok szempontjából. Ennek alapján bőven lenne tere a jegybanknak a kamatcsökkentésre, csakhogy az iráni háború miatt valószínűleg kivár az MNB a következő hónapokban.

Ezek voltak a legnépszerűbb lakossági állampapírok

A befektetők kedvence továbbra is az öt éves futamidejű, évi 7 százalékos kamatot fizető Fix Magyar Állampapír, amiből új sorozatot is indított az ÁKK . Ezután a szintén 5 éves, 6,5-től 7,5 százalékig lépcsőzetesen emelkedő kamatot fizető Magyar Állampapír Plusz következik, de nézzük a teljes listát: