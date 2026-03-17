Tapintható a félelem Magyarországon is: kedvenc befektetésünket telibe találta az iráni háború

A Hormuzi-szoros lezárása az inflációt is megdobhatja, ami miatt a reálhozam csökkenhet. A lakossági állampapírok legnépszerűbb sorozatai ugyanis fix kamatot fizetnek.
K. B. G.
2026.03.17, 08:33
Frissítve: 2026.03.17, 08:53

Az iráni háború nyomán egekbe szökő olajárak az infláció megugrását és magasabb kamatpályát vonhatnak maguk után, a Hormuzi-szoros tartós lezárása ugyanis globális energiaválság kibontakozásával fenyeget. Ebben a helyzetben a legnépszerűbb lakossági állampapírok népszerűsége is csökken, ami az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) legfrissebb bruttó értékesítési adatain is látszik. Tapinthatóak az inflációs félelmek.

A lakossági állampapírok hozama azért valószínűleg még az iráni háború ellenére is meghaladja az inflációt / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A 11. héten vásároltak ugyanis idén a legkevesebb lakossági állampapírt a magyarok, bár a 69,77 milliárd forintos forgalom nem sokkal marad el a korábbi, február végi mélyponttól. Ugyanakkor az utolsó háború előtti hét több mint 210 milliárd forintos értékesítésének a legutóbbi heti eladás kevesebb mint a  harmada, ám az is tény, hogy a 9. heti eladás óriási idei rekord volt.

A háború kirobbanása előtti hónapra pedig még elképesztően alacsony magyar inflációs adatot tett közzé a Központi Statisztikai Hivatal, ami az állampapíreladások szempontjából a hirtelen geopolitikai fordulat szempontjából jót ígérne. Ha belföldön valami megjavul, de a világban valami elromlik, az felülírhatja a döntéseket.

Nehéz elhinni, de utoljára 2016-ban, közel tíz éve volt ilyen alacsony az infláció, mint most februárban. Mindez pont az év elején, a legkritikusabb időszakban az inflációs folyamatok szempontjából. Ennek alapján bőven lenne tere a jegybanknak a kamatcsökkentésre, csakhogy az iráni háború miatt valószínűleg kivár az MNB a következő hónapokban.

 Ezek voltak a legnépszerűbb lakossági állampapírok

A befektetők kedvence továbbra is az öt éves futamidejű, évi 7 százalékos kamatot fizető Fix Magyar Állampapír, amiből új sorozatot is indított az ÁKK . Ezután a szintén 5 éves, 6,5-től 7,5 százalékig lépcsőzetesen emelkedő kamatot fizető Magyar Állampapír Plusz következik, de nézzük a teljes listát:

  • A FixMÁP múlt heti értékesítése 41,22 milliárd forint volt, ami jelentősen elmarad az egy héttel korábbi, 61,79 milliárd forintos eladástól.
  • A második legnépszerűbb MÁP Plusz eladásai is nagyot estek, a múlt heti 14,3 milliárd forintos eladás az egy héttel korábbi 33,99 milliárd forint felét sem éri el.
  • A papír alapú, 1 vagy két éves futamidejű és 5,5, illetve 6 százalékos kamatot fizető, postán kapható Kincstári Takarékjegy esetében a visszaesés mérsékeltebb, 17,46 milliárd forintról 11,23 milliéárd forintra cskkent.
  • A 3 hónapos Diszkont Kincstárjegy hozamához kötött, ám a korábbi sorozatoknál csekélyebb kamatprémium mellett forgalmazott Bónusz Magyar Állampapír értékesítése 2,35 milliárd forint volt, szemben az egy héttel korábbi 2,59 milliárd forinttal.
    • A sokáig kedvencnek számító, az inflációt jelentős késéssel követő Prémium Magyar Állampapír értékesítése is csökkent, 0,41 milliárd forintról 0,28 milliárd forintra.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
