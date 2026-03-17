Nagy a roham a népszerű otthonfelújítási támogatásért – még most sem késő pályázni

Meghaladta a 70 milliárd forintot a támogatási igények összértéke. Az Energetikai Otthonfelújítási Program a 2007 előtt épült családi házak esetében vehető igénybe.
VG
2026.03.17, 10:26
Frissítve: 2026.03.17, 10:39

Meghaladta a 70 milliárd forintot a 2007 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítését segítő Energetikai Otthonfelújítási Programra – írta kedd reggeli Facebook-bejegyzésében az Energiaügyi minisztérium (EM).

Az Energetikai Otthonfelújítási Program keretében már több mint 70 milliárd forintra pályáztak / Fotó: Shutterstock

A szaktárca tájékoztatásában kiemelte, hogy az ország bármely településén elérhető lehetőséggel élve a háztartások legalább 30 százalékkal csökkenthetik energiafelhasználásukat. Az épület külső szigetelésével, a nyílászárók cseréjével vagy a fűtési rendszer megújításával a nyertesek tovább csökkenthetik rezsijüket.

Hangsúlyozták, hogy a részvételi feltételek legutóbbi módosításával még többeknek érheti meg belevágniuk a fejlesztésekbe. Az elérhető támogatási összeg 10 millió forintra emelkedett, ennek fele vissza nem térítendő forrás. A kamatmentes hitelrész futamideje meghosszabbodott, így az alacsonyabb havi törlesztés akár az energiaszámlákban is megtérülhet. Önerőből a maximális támogatás mellett is elegendő mintegy félmillió forint, a minimális állami hozzájárulásnál a beszálló szint mindössze 131 ezer forint. Biztosítékkal, jelzáloggal nem kell bajlódni, ahogy kezelési költséget sem kell fizetni.

Az Energetikai Otthonfelújítási Program biztosított teljes forrásmennyiség kilenctizedét vidéki házak korszerűsítésére szánják, de a lehetőség budapesti ingatlanokra is elérhető. Jól haladnak a kifizetések is: eddig több mint 6400 nyertesnek utaltak el 30 milliárd forintot. A támogatási kérelmeket  jövő március végéiig lehet benyújtani a lakossági MFB Pont Plusz fiókokban.

Az épületfelújítás nemcsak klímavédelmi eszköz, hanem gazdasági befektetés is: ezekkel a támogatásokkal lehet most élni

Az utóbbi évek enyhe telei után az idei nagy hidegek ismét ráirányították a figyelmet arra, mennyire sérülékeny a magyar épületállomány energiahatékonysága. Koczóh Levente András, a Green Policy Center szenior klímapolitikai tanácsadója elemzésében arra hívja fel a figyelmet, hogy az épületenergetikai felújítás nem időjárási kérdés, hanem gazdasági, társadalmi és klímavédelmi szükségszerűség.

Az elérhető lakossági és vállalati pályázatok szerencsére lehetőséget adnak a korszerűsítés elindítására.

Lakossági támogatások:

  • Vidéki Otthonfelújítási Program: gyermeket nevelőknek és nyugdíjasoknak szóló 3 plusz 3 millió forintos konstrukció (támogatás és hitel). Határidő: 2026. június 30.
  • Energiahatékonysági Otthonfelújítási Program: 2007 előtt épült családi házakra; legfeljebb 5 millió forint támogatás és 5 millió forint hitel. Jelenleg nyitva áll.
  • Otthoni Energiatároló Program: napelemeseknek energiatárolóra; maximum 2,5 millió forint támogatás. A program induló szakaszban van.
  • Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR): az elért energiamegtakarítás (HEM) értékesítése; folyamatos lehetőség kivitelezőkön vagy kereskedőkön keresztül.

Vállalati támogatások

  • Jedlik Ányos Energetikai Program: megújuló energia és tárolás támogatása (10 millió–1 milliárd forint között). Határidő: 2026. február 15., 16:00 óra (vagy a forrás kimerüléséig).
  • Vállalkozások energiahatékonysági hitelkonstrukciója: 39 milliárd forintos keret primerenergia-csökkentésre. Indulás: 2026. február eleje.

