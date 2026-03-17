Rálépett a gázra az OTP

A határidős árazások alapján Európában 0,5-0,6 százalékos csökkenéssel kezdődhet meg kedden a tőzsdei kereskedés. Amerikában mindhárom meghatározó részvényindex 1 százalék körül emelkedett hétfőn. A VIX félelemindex továbbra is 20 pont fölött tartózkodik, azonban tegnap 3,7 ponttal csökkent. Ázsiában iránykeresés látható, a tőzsdemutatók vegyesen teljesítenek – írja az Equilor Befektetési Zrt.

A nyersolaj ára azonban ismét felfelé mozog, a WTI hordója 3,8 százalékkal, 97 dollárra, a Brent 3,2 százalékkal, 103,4 dollárra drágult.

A Budapesti Értéktőzsde közzétette az április 1-jétől érvényes új indexkosár összetételt és a súlyokat. Az MBH Bank, a PannErgy és a Shopper Park Plus bekerül a BUX indexbe, kiesik a CIG Pannónia és figyelmeztetést kapott a Zwack. Az újonnan bekerülők közül az MBH Bank 3,18 százalékos, a PannErgy 0,20 százalékos, a Shopper Park Plus 0,69 százalékos súlyt kap.

A BUX 0,02 százalékos mínuszban, 120 817 ponton rajtolt el.