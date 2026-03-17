Rálépett a gázra az OTP

Nagyjából hétfői záróértékén nyitott kedden a BUX. A blue chipek közül az OTP kezdte a leglendületesebben a napot.
Murányi Ernő
2026.03.17, 09:12
Frissítve: 2026.03.17, 09:58

A határidős árazások alapján Európában 0,5-0,6 százalékos csökkenéssel kezdődhet meg kedden a tőzsdei kereskedés. Amerikában mindhárom meghatározó részvényindex 1 százalék körül emelkedett hétfőn. A VIX félelemindex továbbra is 20 pont fölött tartózkodik, azonban tegnap 3,7 ponttal csökkent. Ázsiában iránykeresés látható, a tőzsdemutatók vegyesen teljesítenek – írja az Equilor Befektetési Zrt.

Rálépett a gázra az OTP / Fotó: Vémi Zoltán

A nyersolaj ára azonban ismét felfelé mozog, a WTI hordója 3,8 százalékkal, 97 dollárra, a Brent 3,2 százalékkal, 103,4 dollárra drágult.

A Budapesti Értéktőzsde közzétette az április 1-jétől érvényes új indexkosár összetételt és a súlyokat. Az MBH Bank, a PannErgy és a Shopper Park Plus bekerül a BUX indexbe, kiesik a CIG Pannónia és figyelmeztetést kapott a Zwack. Az újonnan bekerülők közül az MBH Bank 3,18 százalékos, a PannErgy 0,20 százalékos, a Shopper Park Plus 0,69 százalékos súlyt kap.

A BUX 0,02 százalékos mínuszban, 120 817 ponton rajtolt el.

Az OTP árfolyama 1 százalékkal, 35 690 forintra nőtt. 

A Mol részvényei 0,9 százalékkal, 3734 forintra estek.

A Richter kurzusa 0,8 százalékkal, 11 790 forintra gyengült.

A Magyar Telekom árfolyama 0,3 százalékkal, 2045 forintra emelkedett.  

Az euró kora reggel egészen 391,8 forintig lőtt ki, ám onnan visszafordult a kurzus és reggel 9 magasságában 391 forint körül kereskedtek a a közösségi devizával a bankközi devizapiacon. 

