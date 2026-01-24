Deviza
EUR/HUF382,26 +0,04% USD/HUF323,1 0% GBP/HUF440,92 0% CHF/HUF414,25 0% PLN/HUF90,89 +0,08% RON/HUF74,91 0% CZK/HUF15,75 0% EUR/HUF382,26 +0,04% USD/HUF323,1 0% GBP/HUF440,92 0% CHF/HUF414,25 0% PLN/HUF90,89 +0,08% RON/HUF74,91 0% CZK/HUF15,75 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
földgáz
Oroszország
tartalék

Oroszország elsőségét nem lehet elvitatni, ha földgázról van szó

Mindössze három ország – Oroszország, Irán és Katar – birtokolja a világ igazolt földgáztartalékainak több mint felét. Oroszország önmagában több mint 37 ezermilliárd köbméternyi készlettel rendelkezik, ez a legnagyobb nemzeti földgázállomány az egész világon.
VG
2026.01.24, 16:58
Frissítve: 2026.01.24, 17:44

A földgáz kulcsszerepet játszik a globális energiarendszerben: meghatározó az áramtermelésben, az otthonok fűtésében és az ipari termelés fenntartásában is. Fosszilis energiahordozóként elégetése terheli ugyan a légkört, de ez a terhelés jóval kisebb mértékű, mint a szén és a kőolaj használata. Ugyanakkor széles körű felhasználása ellenére a világ földgáztartalékai rendkívül egyenlőtlenül oszlanak meg írja az Origo a világ legnagyobb földgáztartalékai felett rendelkező országok kapcsán.

gáz csövek, földgáz
Oroszország rendelkezik a világ legnagyobb földgáztartalékával / Fotó: Reviczky Zsolt (illusztráció) 

Földgáz: egy dolog a tartalék, és egy másik dolog a kitermelés

A lap a földgáz kőolajjal való összevetése kapcsán arról ír, hogy csakúgy, mint a kőolajra, a földgázra is érvényes, hogy a jelentős mennyiségű igazolt készlet még nem jelent automatikusan gazdasági biztonságot, hiszen a mennyiségeket ki kell termelni és megtérülő áron a felvevőpiacokra juttatni. 

Erre Norvégia és Ausztrália példa: egyik ország sincs benne a top 10-es listában földgáztartalékainak mértéke alapján (Norvégia a 19., Ausztrália a 13. helyen áll), de gáziparuk jelentős (cseppfolyósított földgázt, azaz LNG-t exportálnak, Norvégia 2024-re az EU fő gázbeszállítójává vált).

A világ legnagyobb földgáztartalékával rendelkező Oroszország a 2022-ben kitört orosz–ukrán háború előtt az Európai Unió gázimportjának mintegy 40-45 százalékát szállította, miközben az ország egyébként csak a második legnagyobb kitermelő az Egyesült Államok mögött. Ez az arány 2025 közepére jelentősen visszaesett, körülbelül 13-19 százalékra. Az viszont bizonyos, hogy Oroszország első helyen áll a világ legnagyobb földgáztartalékaival rendelkező országok listáján. 

Az alábbi táblázat a top 10-es országlistát mutatja:

HelyezésOrszágIgazolt földgáztartalék (milliárd m³)
1Oroszország37 392
2Irán32 100
3Katar24 667
4Türkmenisztán13 601
5Egyesült Államok12 618
6Kína8 399
7Venezuela6 261
8Szaúd-Arábia6 020
9Egyesült Arab Emírségek5 938
10Nigéria5 474

További részletek az Origo összeállításában olvashatók.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu