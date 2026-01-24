Oroszország elsőségét nem lehet elvitatni, ha földgázról van szó
A földgáz kulcsszerepet játszik a globális energiarendszerben: meghatározó az áramtermelésben, az otthonok fűtésében és az ipari termelés fenntartásában is. Fosszilis energiahordozóként elégetése terheli ugyan a légkört, de ez a terhelés jóval kisebb mértékű, mint a szén és a kőolaj használata. Ugyanakkor széles körű felhasználása ellenére a világ földgáztartalékai rendkívül egyenlőtlenül oszlanak meg – írja az Origo a világ legnagyobb földgáztartalékai felett rendelkező országok kapcsán.
Földgáz: egy dolog a tartalék, és egy másik dolog a kitermelés
A lap a földgáz kőolajjal való összevetése kapcsán arról ír, hogy csakúgy, mint a kőolajra, a földgázra is érvényes, hogy a jelentős mennyiségű igazolt készlet még nem jelent automatikusan gazdasági biztonságot, hiszen a mennyiségeket ki kell termelni és megtérülő áron a felvevőpiacokra juttatni.
Erre Norvégia és Ausztrália példa: egyik ország sincs benne a top 10-es listában földgáztartalékainak mértéke alapján (Norvégia a 19., Ausztrália a 13. helyen áll), de gáziparuk jelentős (cseppfolyósított földgázt, azaz LNG-t exportálnak, Norvégia 2024-re az EU fő gázbeszállítójává vált).
A világ legnagyobb földgáztartalékával rendelkező Oroszország a 2022-ben kitört orosz–ukrán háború előtt az Európai Unió gázimportjának mintegy 40-45 százalékát szállította, miközben az ország egyébként csak a második legnagyobb kitermelő az Egyesült Államok mögött. Ez az arány 2025 közepére jelentősen visszaesett, körülbelül 13-19 százalékra. Az viszont bizonyos, hogy Oroszország első helyen áll a világ legnagyobb földgáztartalékaival rendelkező országok listáján.
Az alábbi táblázat a top 10-es országlistát mutatja:
|Helyezés
|Ország
|Igazolt földgáztartalék (milliárd m³)
|1
|Oroszország
|37 392
|2
|Irán
|32 100
|3
|Katar
|24 667
|4
|Türkmenisztán
|13 601
|5
|Egyesült Államok
|12 618
|6
|Kína
|8 399
|7
|Venezuela
|6 261
|8
|Szaúd-Arábia
|6 020
|9
|Egyesült Arab Emírségek
|5 938
|10
|Nigéria
|5 474
További részletek az Origo összeállításában olvashatók.