Miközben a Sasmung Galaxy S26-os szériája még meg sem jelent, már meg is kezdődött a 2027-re várt csúcskategóriás Samsung-okostelefonról szóló információk szivárogtatása. Az iparági értesülések szerint a dél-koreai gyártó a következő években inkább fokozatos fejlesztésekben gondolkodik, de a valódi nagyobb ugrás a kamerarendszer terén a Samsung Galaxy S27 Ultra modelljénél jöhet el.

A Samsung még be sem mutatta az idei nagyágyúját, már a 2027-es eresztésről beszélnek – ilyen lesz a Galaxy S27 Ultra / Fotó: Elvard project

Jöhetnek a Samsung telefonokra a 8K-s, 60 FPS-es videók?

A kiszivárgott információk szerint a Galaxy S26 Ultra még nem hoz látványos hardveres újítást a főkamerában, ezzel szemben a Samsung Galaxy S27 Ultra már új lencséket kaphat. A készülék elsődleges kamerájába az Isocell HP6 szenzor kerülhet, amely 200 megapixeles felbontással és 1/1,3 hüvelykes optikai mérettel rendelkezik. Ez papíron hasonló a korábbi csúcsmobilokban használt megoldásokhoz, a különbséget azonban az új technológiák jelenthetik, melyek

a Samsung ígérete szerint jobb kép- és videóminőséget tesznek lehetővé, főként gyengébb fényviszonyok között.

A fejlesztések nem állnának meg a főkameránál. A hírek szerint a gyártó végre frissítheti az ultraszéles látószögű kamerát, valamint az úgynevezett közepes zoomot is. Jelenleg ez a kamera 3-szoros optikai nagyítást kínál, viszonylag alacsony, 10–12 megapixeles felbontással. A tervek szerint ezt egy jóval részletesebb, akár 50 vagy 200 megapixeles szenzor válthatja fel, ami érezhető javulást hozhat a mindennapi fotózásban.

További lehetséges újításként felmerült a 8K-felbontású, másodpercenként 60 képkockás videórögzítés támogatása, valamint egy nagyobb érzékelő az ötszörös optikai zoommal dolgozó teleobjektívnél. A szelfikamera is megújulhat: a Samsung egy négyzetes kialakítású érzékelőt tesztel, amely hatékonyabban használja ki az előlapi helyet.

Az arcfelismerés is nagy frissítést kap

A biometrikus azonosítás terén is komoly változás jöhet. A kiszivárgott jelentések szerint a Galaxy S27 Ultra 3D-arcfelismerést kaphat a Metalenz Polar ID rendszerével, amely egy speciális Samsung Isocell Vizion 931 szenzorra épül. Ez biztonságosabb és pontosabb azonosítást tehet lehetővé, mint a jelenlegi, egyszerűbb arcfelismerési megoldások.