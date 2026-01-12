Deviza
A Samsung még be sem mutatta az idei nagyágyúját, már a 2027-es eresztésről beszélnek – ilyen lesz a Galaxy S27 Ultra

A csúcskategóriás okostelefonok piacán egyre nehezebb látványos újítást felmutatni. A Samsung Galaxy S27 Ultra azonban a jelenlegi értesülések szerint több ponton is szakíthat a megszokott megoldásokkal. A Samsung elsősorban a kamerarendszer és a biztonsági funkciók terén készülhet változtatásokra.
Gergely Máté
2026.01.12, 17:42
Frissítve: 2026.01.12, 17:52

Miközben a Sasmung Galaxy S26-os szériája még meg sem jelent, már meg is kezdődött a 2027-re várt csúcskategóriás Samsung-okostelefonról szóló információk szivárogtatása. Az iparági értesülések szerint a dél-koreai gyártó a következő években inkább fokozatos fejlesztésekben gondolkodik, de a valódi nagyobb ugrás a kamerarendszer terén a Samsung Galaxy S27 Ultra modelljénél jöhet el.

A Samsung még be sem mutatta az idei nagyágyúját, már a 2027-es eresztésről beszélnek – ilyen lesz a Galaxy S27 Ultra / Fotó: Elvard project

Jöhetnek a Samsung telefonokra a 8K-s, 60 FPS-es videók? 

A kiszivárgott információk szerint a Galaxy S26 Ultra még nem hoz látványos hardveres újítást a főkamerában, ezzel szemben a Samsung Galaxy S27 Ultra már új lencséket kaphat. A készülék elsődleges kamerájába az Isocell HP6 szenzor kerülhet, amely 200 megapixeles felbontással és 1/1,3 hüvelykes optikai mérettel rendelkezik. Ez papíron hasonló a korábbi csúcsmobilokban használt megoldásokhoz, a különbséget azonban az új technológiák jelenthetik, melyek 

a Samsung ígérete szerint jobb kép- és videóminőséget tesznek lehetővé, főként gyengébb fényviszonyok között.

A fejlesztések nem állnának meg a főkameránál. A hírek szerint a gyártó végre frissítheti az ultraszéles látószögű kamerát, valamint az úgynevezett közepes zoomot is. Jelenleg ez a kamera 3-szoros optikai nagyítást kínál, viszonylag alacsony, 10–12 megapixeles felbontással. A tervek szerint ezt egy jóval részletesebb, akár 50 vagy 200 megapixeles szenzor válthatja fel, ami érezhető javulást hozhat a mindennapi fotózásban.

További lehetséges újításként felmerült a 8K-felbontású, másodpercenként 60 képkockás videórögzítés támogatása, valamint egy nagyobb érzékelő az ötszörös optikai zoommal dolgozó teleobjektívnél. A szelfikamera is megújulhat: a Samsung egy négyzetes kialakítású érzékelőt tesztel, amely hatékonyabban használja ki az előlapi helyet.

Az arcfelismerés is nagy frissítést kap

A biometrikus azonosítás terén is komoly változás jöhet. A kiszivárgott jelentések szerint a Galaxy S27 Ultra 3D-arcfelismerést kaphat a Metalenz Polar ID rendszerével, amely egy speciális Samsung Isocell Vizion 931 szenzorra épül. Ez biztonságosabb és pontosabb azonosítást tehet lehetővé, mint a jelenlegi, egyszerűbb arcfelismerési megoldások.

Érdekes irányváltás lehet az is, hogy a Samsung a Galaxy S27 Ultra esetében elhagyhatja a készülékbe épített S Pent. Ez a döntés a belső tér felszabadítását szolgálhatja, ami nagyobb akkumulátor vagy fejlettebb kameramodul beépítését teheti lehetővé. Bár ezek az információk egyelőre korai értesülések, jól mutatják, hogy a gyártó már most a 2027-es csúcskészülék pozicionálásán dolgozik, miközben a következő generáció még piacra sem került.

A Samsung új csúcstelefonja drágább lehet minden eddigi iPhone-nál

Iparági értesülések szerint a Galaxy S26 Ultra nemcsak később érkezhet, hanem az eddigieknél magasabb árszintet is megközelíthet. A február végére várt bemutatót követően a készülék várhatóan március közepén kerülhet a boltokba, ami enyhe csúszást jelentene a korábbi ütemezéshez képest. Az árazást erősen befolyásolhatja a memóriacsipek drágulása, ami modellenként 10-20 ezer forintos emelést is indokolhat. 

Ez a csúcsváltozatnál akár 1330-1350 dolláros nyitóárat is jelenthet, 

ami már veszélyesen közel van egy új ársávhoz. Mindez különösen kockázatos lehet egy olyan piaci környezetben, ahol az Apple eladásai globálisan meghaladják a Samsungét, és a vásárlók egyre árérzékenyebbek.

