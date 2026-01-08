Ebből még baj lehet: nagyon fogy a gáztartalék Európában, az egyik nyugati mintaállam szenved a legjobban - megindultak felfelé az árak

Jelenleg az európai gáztározók töltöttségi szintje 59,07 százalék (a Gas Infrastructure Europe adatai szerint). Ez viszonylag alacsony érték a gáztartalék terén: bár 5,8 százalékponttal meghaladja a történelem legrosszabb eredményét, ugyanakkor 10,9 százalékponttal elmarad a január első harmadára jellemző történelmi átlagtól.

A gáztartalék kulcsszerepet játszik az ellátásbiztonság garantálásában / Fotó: FGSZ

A tározók gyorsan ürülnek. Az elmúlt gáznap során a töltöttség 0,76 százalékponttal csökkent. Csupán Svédországban és Portugáliában mértek nulla körüli egyenleget, ám a gázszektor szempontjából mindkét ország sajátos helyzetű.

Portugália éghajlata viszonylag meleg, így a téli fűtési célú gázigény gyakran mérsékelt marad. Svédország pedig alig támaszkodik a földgázra az energiamixében – áll a wnp cikke alapján készült Facebook-bejegyzésben.

Gáztartalék: ürülnek az európai tárolók a hideg időben

Az Európai Unió négy országában a tározók töltöttsége már 50 százalék alá süllyedt. Míg

Dánia,

Lettország

és Horvátország esetében

ez az energetikai sajátosságaik miatt (Dánia a megújulókra épít, Lettországnak a Szovjetuniótól örökölt, „túlméretezett” tározója van, Horvátországnak pedig kedvez az éghajlata) nem ad okot aggodalomra,

Hollandia esetében már merülnek fel kétségek.

A holland tározók töltöttsége ugyanis 45,25 százalékon áll, és az utolsó napon 0,81 százalékpontot esett. Hollandia a groningeni gázmező tervezettnél korábbi lezárásának következményeivel küzd, ami miatt a tározók szerepe felértékelődött az ellátórendszerben.

Másfelől viszont Hága rendkívül sűrű gázvezeték-hálózattal, valamint kiváló norvégiai és LNG-terminálkapcsolatokkal rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy bár a tartalékok mérsékeltek, a helyzet jelenleg még stabil.

Gázárak Európában: emelkedésnek indultak

Németország az uniós átlag alatt van, tározói 53,03 százalékon állnak. Az átlag alatt vannak a magyarok és a szlovákok is, míg a csehek felette. A lengyel tározók állapota kifejezetten jó: a Gas Storage Poland által kezelt létesítmények jelenleg 80,43 százalékos töltöttségen vannak. Ez a harmadik legjobb eredmény az egész Európai Unióban, és a legjobb azon országok között, ahol a gáznak fontos szerepe van az energetikában.

A készletek csökkenése és a fagypont alatti hőmérséklet azonban tükröződik a piaci árakon. Jelenleg a holland TTF-gáztőzsdén 28,36 eurót fizetnek egy megawattóra gázért, ami 80 eurócentnyi drágulás az elmúlt napokban.

Ugyanakkor a mostani árak még mindig viszonylag alacsonyak: egy évvel ezelőtt, január 6-án több mint 42 eurót kellett adni egy megawattóra gázért, két évvel ezelőtt pedig csaknem 35 eurót.